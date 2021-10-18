Стоимость — 1499 рублей в год.

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Сервис «Ещё» запустили для пользователей из России и Белоруссии. До конца 2021 года планируется расширить его на Украину и Казахстан. Об этом Aviasales рассказал TJ.

Это первый платный сервис Aviasales для путешественников, который открывает доступ к картам с локациями от местных экспертов и помогает сэкономить на поездке.

Что входит в «Ещё»

Кэшбэк на тревел‑услуги, 1 бонус = 1 рубль:

до 10% за отели с Booking.com;

7% на «Островок.ру»;

10% на Tvil;

5% на туры через Travelata;

5% за автомобиль через Rentalcars.com;

15% за туристическую страховку от Cherehapa;

7% за билеты в музеи, шоу и аттракционы по всему миру от Tiqets;

10% за трансферы с KiwiTaxi;

10% скидки на услуги Compensair;

10% за парковку Park&Fly в аэропортах Москвы.

В Москве и Петербурге можно сдать ПЦР-тест на Covid-19 через Lifetime+ за 2100 рублей с кэшбэком 900 рублей.

Кэшбэк не сгорает, его размер не ограничен. Деньги можно выводить на карту или банковский счёт. Минимальной суммы для вывода нет.

Мы возвращаем кэшбэк не милями или баллами, а живыми деньгами — их можно выводить на карту. Aviasales

Менеджер продукта Артём Варт рассказал, что кэшбэка на авиабилеты не будет — Aviasales хочет предоставлять пользователям одинаковые условия поиска билетов.

Прогулки по городам

Это аудиогиды в озвучке от «Кубик в кубе. Пока они доступны в Москве и Ереване, позже их запустят в Стамбуле. Прогулки можно запустить через мобильное приложение.

Секретные подборки в сервисе «Короче»

В сентябре Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов. У подписчиков «Ещё» в этом сервисе появятся дополнительные секретные подборки. Например, в Тбилиси собраны карты частных виноделен, магазинов местных дизайнеров, секретных граффити и красивых дворов.

Секретные подборки запустили в 25 городах: Петербург, Москва, Тбилиси, Тиват, Симферополь, Геленджик, Ларнака, Киев, Владивосток, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Барселона, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку, Кишинев, Будапешт, Прага, Валенсия, Флоренция и Минеральные Воды.

Круглосуточная поддержка

Ей можно писать по любым вопросам: от списка открытых стран до адресов, где купить лучший кебаб в Стамбуле. Поддержка также может забронировать столик в ресторане и помочь сдать ПЦР-тест.