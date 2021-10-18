Aviasales запустил первый платный сервис «Ещё»: кэшбэк, маршруты с озвучкой «Кубик в Кубе» и поддержка путешественников Статьи редакции
Стоимость — 1499 рублей в год.
Сервис «Ещё» запустили для пользователей из России и Белоруссии. До конца 2021 года планируется расширить его на Украину и Казахстан. Об этом Aviasales рассказал TJ.
Это первый платный сервис Aviasales для путешественников, который открывает доступ к картам с локациями от местных экспертов и помогает сэкономить на поездке.
Что входит в «Ещё»
Кэшбэк на тревел‑услуги, 1 бонус = 1 рубль:
- до 10% за отели с Booking.com;
- 7% на «Островок.ру»;
- 10% на Tvil;
- 5% на туры через Travelata;
- 5% за автомобиль через Rentalcars.com;
- 15% за туристическую страховку от Cherehapa;
- 7% за билеты в музеи, шоу и аттракционы по всему миру от Tiqets;
- 10% за трансферы с KiwiTaxi;
- 10% скидки на услуги Compensair;
- 10% за парковку Park&Fly в аэропортах Москвы.
- В Москве и Петербурге можно сдать ПЦР-тест на Covid-19 через Lifetime+ за 2100 рублей с кэшбэком 900 рублей.
Кэшбэк не сгорает, его размер не ограничен. Деньги можно выводить на карту или банковский счёт. Минимальной суммы для вывода нет.
Менеджер продукта Артём Варт рассказал, что кэшбэка на авиабилеты не будет — Aviasales хочет предоставлять пользователям одинаковые условия поиска билетов.
Прогулки по городам
Это аудиогиды в озвучке от «Кубик в кубе. Пока они доступны в Москве и Ереване, позже их запустят в Стамбуле. Прогулки можно запустить через мобильное приложение.
Секретные подборки в сервисе «Короче»
В сентябре Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов. У подписчиков «Ещё» в этом сервисе появятся дополнительные секретные подборки. Например, в Тбилиси собраны карты частных виноделен, магазинов местных дизайнеров, секретных граффити и красивых дворов.
Секретные подборки запустили в 25 городах: Петербург, Москва, Тбилиси, Тиват, Симферополь, Геленджик, Ларнака, Киев, Владивосток, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Барселона, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку, Кишинев, Будапешт, Прага, Валенсия, Флоренция и Минеральные Воды.
Круглосуточная поддержка
Ей можно писать по любым вопросам: от списка открытых стран до адресов, где купить лучший кебаб в Стамбуле. Поддержка также может забронировать столик в ресторане и помочь сдать ПЦР-тест.
Со скидкой на старте «Ещё» можно приобрести за 990 рублей в год.
Тут идея другая, когда ты пользуешься этой услугой, ты можешь рассказать всем, какой ты современный и крутой, бросаться такими словами, как "кэшбэк", "трансфер" и т.д. и т.п. В принципе за 1440 рублей в год очень даже неплохо для поднятия чувства собственного величия среди коллег по работе в каком-нибудь частном охранном агентстве.
Хрень.
У любого банка с премиумом куча этих туркэшбеков и страховка на год - Тинькоф, Открытие, Альфа и т.д. У самого букинга полно типа скидок на разных уровнях. ПЦР за 2к - ну да, ну да, пошел я на хер. Всякая мелочь по типу съёма машин - ерунда. В отсутствие шенгена - это мертвая вещь и никакие 5% здесь не помогут.
Рекламная интеграция очень ненавязчивая, да.