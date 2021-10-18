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Новости
Артём Мазанов

Aviasales запустил первый платный сервис «Ещё»: кэшбэк, маршруты с озвучкой «Кубик в Кубе» и поддержка путешественников Статьи редакции

Стоимость — 1499 рублей в год.

22 22 комментария
1940 просмотров

Сервис «Ещё» запустили для пользователей из России и Белоруссии. До конца 2021 года планируется расширить его на Украину и Казахстан. Об этом Aviasales рассказал TJ.

Это первый платный сервис Aviasales для путешественников, который открывает доступ к картам с локациями от местных экспертов и помогает сэкономить на поездке.

Что входит в «Ещё»

Кэшбэк на тревел‑услуги, 1 бонус = 1 рубль:

  • до 10% за отели с Booking.com;
  • 7% на «Островок.ру»;
  • 10% на Tvil;
  • 5% на туры через Travelata;
  • 5% за автомобиль через Rentalcars.com;
  • 15% за туристическую страховку от Cherehapa;
  • 7% за билеты в музеи, шоу и аттракционы по всему миру от Tiqets;
  • 10% за трансферы с KiwiTaxi;
  • 10% скидки на услуги Compensair;
  • 10% за парковку Park&Fly в аэропортах Москвы.
  • В Москве и Петербурге можно сдать ПЦР-тест на Covid-19 через Lifetime+ за 2100 рублей с кэшбэком 900 рублей.

Кэшбэк не сгорает, его размер не ограничен. Деньги можно выводить на карту или банковский счёт. Минимальной суммы для вывода нет.

Мы возвращаем кэшбэк не милями или баллами, а живыми деньгами — их можно выводить на карту.

Aviasales

Менеджер продукта Артём Варт рассказал, что кэшбэка на авиабилеты не будет — Aviasales хочет предоставлять пользователям одинаковые условия поиска билетов.

Прогулки по городам

Это аудиогиды в озвучке от «Кубик в кубе. Пока они доступны в Москве и Ереване, позже их запустят в Стамбуле. Прогулки можно запустить через мобильное приложение.

Секретные подборки в сервисе «Короче»

В сентябре Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов. У подписчиков «Ещё» в этом сервисе появятся дополнительные секретные подборки. Например, в Тбилиси собраны карты частных виноделен, магазинов местных дизайнеров, секретных граффити и красивых дворов.

Секретные подборки запустили в 25 городах: Петербург, Москва, Тбилиси, Тиват, Симферополь, Геленджик, Ларнака, Киев, Владивосток, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Барселона, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку, Кишинев, Будапешт, Прага, Валенсия, Флоренция и Минеральные Воды.

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Круглосуточная поддержка

Ей можно писать по любым вопросам: от списка открытых стран до адресов, где купить лучший кебаб в Стамбуле. Поддержка также может забронировать столик в ресторане и помочь сдать ПЦР-тест.

Со скидкой на старте «Ещё» можно приобрести за 990 рублей в год.

#новости #aviasales #путешествия

22 22 комментария
7
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Гигантский якорь

не реклама, прост чист понравилось и рассказать захотелось

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17
Архитектурный чувак

Почему реклама? Просто о хорошей компании рассказать хотели, нельзя все сводить к меркантильности. Кстати, на год всего 900 рублей, а по промокоду тэжэ скидка 10%

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8
Гигантский якорь

по промокоду тэжэ скидка

вот было бы наоборот , вводишь а тебе говорят фу блять ты с тж, на нъхуй x3 к прайсу

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1
Evgenie Matus

Кстати за год всего 1000-10 рублей, привет жертве маркетинга)

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0
Артём Мазанов

вся реклама у нас по тегу #промо. других вариантов нет

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–2
Гигантский якорь

то есть вам еще и не заплатили?)

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6
Артём Мазанов

Да за что платить? Мы сами решаем постить что-то или нет. Нам этот сервис показался интересным, мы о нем рассказали. Такой подход к любой компании. У нас выходит много новостей о новых запусках, но это не реклама.

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0
Гигантский якорь

так а я так в начале и написал

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0
имя мне легион

Лолблять, у вас тут показательно-рекламный пост, а ты пытаешься убедить народ, что это потдоьроте душевной?)) Писос))

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2
Madao

Вы думаете, что у ваших читателей интеллект на уровне приматов? Или зачем делать рекламный текст и говорить, что это НЕ реклама?

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0
Классический огонь

Заебали эти кэшбеки, создающие иллюзию скидки. Заходишь без реферальной ссылки на кэшбек и экономишь больше, чем тебе вернут. Особенно это касается отелей, страховок и авиабилетов.

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15
Любой ГОСТ

Тут идея другая, когда ты пользуешься этой услугой, ты можешь рассказать всем, какой ты современный и крутой, бросаться такими словами, как "кэшбэк", "трансфер" и т.д. и т.п. В принципе за 1440 рублей в год очень даже неплохо для поднятия чувства собственного величия среди коллег по работе в каком-нибудь частном охранном агентстве.

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1
Классический огонь

Идея понятна, но кэшбек они выдают за главный плюс своей подписки. Мы сдерём с тебя 10% сверху, чтобы вернуть 5.

В ЧОПах не слышали об авиасейлс, они туры покупают.

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0
Архитектурный чувак

Они типа реферальные ссылки за деньги продают?

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4
Программный Влад

озвучка "Кубик в кубе"

А здесь здание МГУ, ебать его в сраку

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4
Пестрый кубок

Ёбушки-воробушки

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1
Октябрьский Мурод

Реклама?

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0
Настоящий шар

Чё-т развелось всяких подписок, твою мышь

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0
Vlad Romanchenko

Хрень.
У любого банка с премиумом куча этих туркэшбеков и страховка на год - Тинькоф, Открытие, Альфа и т.д. У самого букинга полно типа скидок на разных уровнях. ПЦР за 2к - ну да, ну да, пошел я на хер. Всякая мелочь по типу съёма машин - ерунда. В отсутствие шенгена - это мертвая вещь и никакие 5% здесь не помогут.
Рекламная интеграция очень ненавязчивая, да.

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0
Олег Мельник

Авиасейлз не удивляет. Не зря ж они все в Таиланд переехали. ред.

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0
Игорь Рачук

маршруты с озвучкой «Кубик в Кубе»

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0
Hi-Tech Лентач

Ох уж эти скидки 10% на Букинг которые не работают если у тебе более или менее приличный статус на этом сайте с теми же 10%

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0
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