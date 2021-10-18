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Новости
Sasha Shambilova

Россия и США внесли в ООН «историческую» совместную резолюцию по кибербезопасности Статьи редакции

Страны договорились предотвращать конфликты, которые возникают при участии технологий.

14 14 комментариев
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Голосование в Первом комитете Генассамблеи по принятию резолюции запланировано на ноябрь. После этого её вынесут на общее голосование в декабре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В резолюции сообщается, что все государства должны поощрять использование информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и предотвращать конфликты с их участием. Также авторы документы выразили обеспокоенность тем, что ряд стран могут использовать технологии в военных целях.

Пока нормы, описанные в документе, — лишь стандарты ответственного поведения государств в киберпростанстве. Однако авторы также подчеркнули, что в будущем возможна выработка дополнительных правил, некоторые из них могут стать обязательными.

Как отмечает «Коммерсантъ», в последние годы Россия и США выступали в ООН противниками по многим вопросам, в том числе — в сфере кибербезопасности. Страны поддерживали разные механизмы, отвечающие за правила поведения государств в информационном пространстве. По инициативе России запустили Рабочую группу открытого состава (РГОС), а США воссоздала Группу правительственных экспертов (ГПЭ). Согласно тексту резолюции, работа в сфере кибербезопасности продлится только в РГОС, чей мандат продлили до 2025 года.

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских назвал разработку резолюции «историческим моментом». Он заявил, что это стало возможным, поскольку «двум странам удалось вынести за скобки существующие политические разногласия и выступить с прагматичных, конструктивных и ответственных позиций».

Координатор по кибервопросам в Госдепартаменте Мишель Маркофф считает, что совместная резолюция поможет призвать государства к выполнению закреплённых норм. По её словам, благодаря документу ООН сможет дальше работать в сфере регулирования поведения стран в киберпространстве, поскольку он улаживает конфликт между РГОС и ГПЭ.

Внесение в ООН совместного документа на рассмотрении стало возможно благодаря договорённости Джо Байдена и Владимира Путина во время переговоров в июне. В июне в Женеве лидеры согласились, что стоит возобновить сотрудничество в сфере кибербезопасности.

#новости #кибербезопасность #сша

14 14 комментариев
3
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Гигантский якорь

кибер

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16
Гигантский якорь

безопасность

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7
Люц Шнайдер

Ещё одна бесполезная хуйня, которую будут нарушать все кому не лень. Так же как со всякими резолюциями по созданию ИИ и роботов для военных. Вон на днях показали собаку с пулемётом.

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5
Позвольте, выскажу мнение

Историческая хуйня

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1
Пестрый кубок

Текст резолюции

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4
Jonny Odyssey
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2
Настоящий шар

Может, истерическую?

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1
Телефонный бокал

И какое-то государство уже призналось в кибератаках? А будут?

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1
andorus

Поздно.

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1
Andy

Бидон чмо, какая совместная резолюция лол. Ну и ебанарий.

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0
Передний Кирилл

Пхахахаххаах

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0
Октябрьский Мурод

Это что теперь нельзя HTML код читать будет!?

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0
Аркадий Гайдаржи

можно, только неформатированный

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0
Danil Oputin

Вперед айтишечка!

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