Преступник нападал на женщин почти 20 лет.

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53-летнего Павла Шувалова из города Тулуна Иркутской области признали виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте суда.

Суда выяснил, что Шувалов совершал преступления с 2000 по 2019 год. Он совершил «ряд изнасилований» женщин и убил двоих жертв. В уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности, уточняет «Лента.ру».

«Злоумышленник применял одну и ту же схему. Под угрозой применения ножа уводил потерпевших в тихие и безлюдные места, где совершал противоправные деяния», — уточнили в прокуратуре. Мужчина признался в 27 изнасилованиях и двух убийствах.

«Тулунского маньяка» задержали в 2019 году. Тогда сообщалось, что от действий преступника пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. В рамках расследования проверили около 15 тысяч биологических образцов.