Преступник нападал на женщин почти 20 лет.
53-летнего Павла Шувалова из города Тулуна Иркутской области признали виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте суда.
Суда выяснил, что Шувалов совершал преступления с 2000 по 2019 год. Он совершил «ряд изнасилований» женщин и убил двоих жертв. В уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности, уточняет «Лента.ру».
«Злоумышленник применял одну и ту же схему. Под угрозой применения ножа уводил потерпевших в тихие и безлюдные места, где совершал противоправные деяния», — уточнили в прокуратуре. Мужчина признался в 27 изнасилованиях и двух убийствах.
«Тулунского маньяка» задержали в 2019 году. Тогда сообщалось, что от действий преступника пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. В рамках расследования проверили около 15 тысяч биологических образцов.
В расследовании участвовали полицейские, поймавшие «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более 80 человек.
"Он уличен по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного Тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена."
Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3 умножим на 27 + 2 умножим на 6 == итого 24
Вам лишь бы красивый заголовок что ли сделать?
читать то можно что написано:
"Он уличен по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного Тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена."