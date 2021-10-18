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Новости
Ольга Щербинина

24 года — суд вынес приговор «тулунскому маньяку», изнасиловавшему 27 женщин

Преступник нападал на женщин почти 20 лет.

31 31 комментарий
1327 просмотров

53-летнего Павла Шувалова из города Тулуна Иркутской области признали виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте суда.

Суда выяснил, что Шувалов совершал преступления с 2000 по 2019 год. Он совершил «ряд изнасилований» женщин и убил двоих жертв. В уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности, уточняет «Лента.ру».

«Злоумышленник применял одну и ту же схему. Под угрозой применения ножа уводил потерпевших в тихие и безлюдные места, где совершал противоправные деяния», — уточнили в прокуратуре. Мужчина признался в 27 изнасилованиях и двух убийствах.

«Тулунского маньяка» задержали в 2019 году. Тогда сообщалось, что от действий преступника пострадали 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК. В рамках расследования проверили около 15 тысяч биологических образцов.

В расследовании участвовали полицейские, поймавшие «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более 80 человек.

«Убивать не хотел — случайно получилось» Как в…
В Иркутской области перед судом предстанет 52-летний Павел Шувалов, известный как Тулунский…
lenta.ru
31 31 комментарий
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norm

Всё еще не понимаю, как за такое дают 24 года. Ну или лет пять даже за одно убийство. А за вещества дают по 8 лет всяким студентикам. ред.

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11
Anton Zakharikhin

Если человек явно опасен для общества, почему ему не могут дать пожизненное?
Или много лет тюрьмы и пожизненное стационарное лечение в психушке?
В чем прикол выпускать такого человека?

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8
Географический Влад

Ну он же не фбк донатил, ну в самом же деле, зачем пожизненное?
А если серьёзно, из того, что я запомнила с курса уголовного права, пожизненные в России вообще довольно редко дают, так сложилась судебная практика.

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5
New

"Он уличен по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного Тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена."

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3
Недостаточный кот

Потому что заведения у нас типа исправительные. Вот и попробуют его за 27 лет исправить, лол.

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1
Магнитный фонарь

Поставят его главным насильником заключённых и выпустят через 10 лет по УДО

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1
Любой ГОСТ

Ну наверное судьи посчитали так: он выйдет в 77 лет будет стареньким и немощным; уже обычно не стоит, - значит, никого не изнасилует.

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1
Сталин спас Россию

Очень глупая логика.

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0
Любой ГОСТ

Вот потому и дали 24 года

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1
Магнитный фонарь

«Это негуманно, ему просто социализироваться надо!»
«Вам лишь бы засадить человека! Надо дать ему второй шанс!»
Ну ты понел

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0
607й

В чем прикол пожизненно кормить такого человека?

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0
Любой ГОСТ

За каждое изнасилование меньше, чем годик.

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1
Классический огонь

Оптом дешевле

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7
Магнитный фонарь

Вот кстати да, как и с убийствами — чем больше, тем меньше

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0
Ху Эмай

Вот с самого утра про маньяков читать заставляют

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3
Владимир Земсков

Суда выяснил, что Шувалов совершал преступления с 2000 по 2019 год. Он совершил «ряд изнасилований» женщин и убил двоих жертв.

В поселке в 40к жителей в течении 20 лет не могли найти маньяка.
Да пиздец у нас следаки на чилле, на расслабоне.

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2
Sergey Serkov

так они еще и у каждого третьего селянина проведи ДНК анализ- провериили около 15 тысяч биологических образцов.

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1
607й

Получается, что проверили каждого мужчину старше 18 лет +/-.
Население 39 тысяч, половина женщины же.

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0
Трансгендолёт

Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3 умножим на 27 + 2 умножим на 6 == итого 24

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2
Магнитный фонарь

Но ведь не GPS маячок для коров покупал, тут безобидный насильник, никак не посягающий на суверенитет и безопасность граждан!

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1
Gutschlima

Вот если бы он деньги у государства брал, так легко бы не отделался

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0
Gutschlima

Чисто советская хуйня

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2
Родной кавалер

я не юрист, но что, чем больше преступлений, тем меньше выходит за единицу?

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1
Родной кавалер

получается выгодно иметь в банде одного киллера

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0
Настоящий шар

24 года за 27 изнасилований и два убийства - скидочка за опт

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1
Баба Нюра

20 лет ловили а#еть

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0
Дорожный бинокль

А почему галочки нет на материале?

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0
Программный Влад

кончились галочки

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0
Авиационный волк

Уволилась как две недели назад

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0
New

Вам лишь бы красивый заголовок что ли сделать?

читать то можно что написано:
"Он уличен по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного Тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена."

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0
Forrest_Dumb

Ярко светит луна
Не выходи в подъезд
Тулунский маньяк встал поесть
С утра у меня встал в постели
А за окном осень
Листья полетели

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0
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