Это поможет сократить время обслуживания учеников.

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Девять школ в Северном Эршире начали внедрять систему распознавания лиц в столовые и кафетерии. Это поможет сократить количество прикосновений в пандемию, а также ускорить процесс обслуживания. Об этом сообщает Financial Times.

Представители школ заявили, что системы не нарушат конфиденциальности данных школьников. Производитель CRB Cunningham подтвердил эту информацию, обозначив, что технология не использует «живое» распознавание лиц — не сканирует толпу. Также в школах отметили, что такая система безопаснее PIN-кодов банковских карт.

Совет Северного Эршира отметил, что согласие на обработку данных своих детей подписали 97% родителей. Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.