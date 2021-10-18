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Новости
Sasha Shambilova

Школы Великобритании начнут использовать систему распознавания лиц в школьных столовых Статьи редакции

Это поможет сократить время обслуживания учеников.

Фото Financial Times

Девять школ в Северном Эршире начали внедрять систему распознавания лиц в столовые и кафетерии. Это поможет сократить количество прикосновений в пандемию, а также ускорить процесс обслуживания. Об этом сообщает Financial Times.

Представители школ заявили, что системы не нарушат конфиденциальности данных школьников. Производитель CRB Cunningham подтвердил эту информацию, обозначив, что технология не использует «живое» распознавание лиц — не сканирует толпу. Также в школах отметили, что такая система безопаснее PIN-кодов банковских карт.

Совет Северного Эршира отметил, что согласие на обработку данных своих детей подписали 97% родителей. Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

#новости #технологии #великобритания

854 просмотров
22 22 комментария
3
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22 комментария
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Настоящий шар

сократить количество прикосновений

@Покажи, где дядя тебя трогал

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12
norm

Что за хуйня в мире происходит. Антиутопии писали и снимали, чтобы показать, как не надо, а не в качестве пособий.

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8
Магнитный фонарь

Антиутопии писали/снимали чтобы их написать/снять.
Ты увидел в этом посыл «как не надо», кто-то «блин, а что, так можно было?»

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6
Неизменный микрофон

Не знаю, я людям доверяю, а вот людоедам нет

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0
Distortion

Власть меняет руки и там, где сегодня люди, завтра окажутся людоеды

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0
Пётр Козлов

Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

У меня уже есть знакомые, которые рассказывают, что порядочным людям нечего скрывать и бояться от систем распознавания лиц, а тут ещё хотят и на уровне формирования детей это им впихивать как норму. Антиутопии XX века - детский сад по сравнению с этим

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4
House M.D.

Большинство учится на своём примере, в частности, когда дипфейк приведёт этих порядочных людей на скамью, тогда и надо объяснять им их мыслительные ошибки.

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2
Рыжий

Скоро либерахам не на кого будет отсылать "а вот у них всё нормально", во всех развитых странах будет такая фигня тоталитарная

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0
Bad Mother Fucker

а эти либерахи - они сейчас здесь, с нами?

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8
Рыжий

Везде...

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1
Магнитный фонарь

Леваки сжв твитор 1234!

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0
Forrest_Dumb

То есть система распознаваниия лиц подразумевает то, что британских школьников тоже будут травить пригожинскими помоями, собирать бабло "на шторы" и тысячи школьных тулетов типа обосранной будки на улице?

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2
Остальной Макс

либерахи

Либерализм — стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т. д.
Что тебе конкретно не нравится в Либерализме. И почему ты используешь оскорбление и высмеивание вместо критики конкретных идей?

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2

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Комментарий удален

Distortion

Так в том и дело, что либерахи не имеют с идеями либерализма ничего общего, это же термин для людей, которые с помощью госмашины хотят нести "свободу, равенство и справедливость", что полностью противоречит идеям либерализма, но они почему-то считают себя либералами
Мы за свободу слова, но вот тут цензуру одобряем

Мы за свободу передвижения, но локдауны нужны обязательно

Мы за свободу выбора, но вакцины нужно колоть насильно

Мы за свободу личности, но камеры и распознавание лиц для вашего удобства и безопасности

И так далее.. ред.

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0
Славой Жижек

Небольшая поправка: скорее, если такое и будет, то в мало-мальски крупных державах, а вот чтобы в условной Исландии или Эстонии - сомневаюсь

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0
Максим Шпилёв

организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии

Радует, что хоть какие-то организации против есть

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2
лЁХА еБЛЕНЮК

Тоталитаризм

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1
Октябрьский Мурод

One more brick in the wall.

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1
Ху Эмай

Че там у бритов?

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1
Магнитный фонарь

Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

Начали списывать у нас?

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0
Октябрьский Мурод

Когда уже оценки начнут ставить по лицу?

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0
Часовой рак

Тут в новости еще новость – нейросеть не может попасть в лицо

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0
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