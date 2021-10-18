Школы Великобритании начнут использовать систему распознавания лиц в школьных столовых Статьи редакции
Это поможет сократить время обслуживания учеников.
Девять школ в Северном Эршире начали внедрять систему распознавания лиц в столовые и кафетерии. Это поможет сократить количество прикосновений в пандемию, а также ускорить процесс обслуживания. Об этом сообщает Financial Times.
Представители школ заявили, что системы не нарушат конфиденциальности данных школьников. Производитель CRB Cunningham подтвердил эту информацию, обозначив, что технология не использует «живое» распознавание лиц — не сканирует толпу. Также в школах отметили, что такая система безопаснее PIN-кодов банковских карт.
Совет Северного Эршира отметил, что согласие на обработку данных своих детей подписали 97% родителей. Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.
Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.
У меня уже есть знакомые, которые рассказывают, что порядочным людям нечего скрывать и бояться от систем распознавания лиц, а тут ещё хотят и на уровне формирования детей это им впихивать как норму. Антиутопии XX века - детский сад по сравнению с этим
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Так в том и дело, что либерахи не имеют с идеями либерализма ничего общего, это же термин для людей, которые с помощью госмашины хотят нести "свободу, равенство и справедливость", что полностью противоречит идеям либерализма, но они почему-то считают себя либералами
Мы за свободу слова, но вот тут цензуру одобряем
Мы за свободу передвижения, но локдауны нужны обязательно
Мы за свободу выбора, но вакцины нужно колоть насильно
Мы за свободу личности, но камеры и распознавание лиц для вашего удобства и безопасности
И так далее.. ред.
Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.
Начали списывать у нас?