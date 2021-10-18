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Новости
Sasha Shambilova

Школы Великобритании начнут использовать систему распознавания лиц в столовых Статьи редакции

Это поможет сократить время обслуживания учеников.

Фото Financial Times

Девять школ в Северном Эршире начали внедрять систему распознавания лиц в столовые и кафетерии. Это поможет сократить количество прикосновений в пандемию, а также ускорить процесс обслуживания. Об этом сообщает Financial Times.

Представители школ заявили, что системы не нарушат конфиденциальности данных школьников. Производитель CRB Cunningham подтвердил эту информацию, обозначив, что технология не использует «живое» распознавание лиц — не сканирует толпу. Также в школах отметили, что такая система безопаснее PIN-кодов банковских карт.

Совет Северного Эршира отметил, что согласие на обработку данных своих детей подписали 97% родителей. Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

#новости #технологии #великобритания

1743 просмотров
34 34 комментария
6
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34 комментария
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norm

Что за хуйня в мире происходит. Антиутопии писали и снимали, чтобы показать, как не надо, а не в качестве пособий.

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28
Магнитный фонарь

Антиутопии писали/снимали чтобы их написать/снять.
Ты увидел в этом посыл «как не надо», кто-то «блин, а что, так можно было?»

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12
Неизменный микрофон

Не знаю, я людям доверяю, а вот людоедам нет

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0
Distortion

Власть меняет руки и там, где сегодня люди, завтра окажутся людоеды

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4
Советский кран

Англичанам больше доверяют, чем московской мерии

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0
Настоящий шар

сократить количество прикосновений

@Покажи, где дядя тебя трогал

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17
Пётр Козлов

Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

У меня уже есть знакомые, которые рассказывают, что порядочным людям нечего скрывать и бояться от систем распознавания лиц, а тут ещё хотят и на уровне формирования детей это им впихивать как норму. Антиутопии XX века - детский сад по сравнению с этим

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12
House M.D.

Большинство учится на своём примере, в частности, когда дипфейк приведёт этих порядочных людей на скамью, тогда и надо объяснять им их мыслительные ошибки.

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6
Рыжий

Скоро либерахам не на кого будет отсылать "а вот у них всё нормально", во всех развитых странах будет такая фигня тоталитарная

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1
Bad Mother Fucker

а эти либерахи - они сейчас здесь, с нами?

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15
Рыжий

Везде...

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4
Магнитный фонарь

Леваки сжв твитор 1234!

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0
Остальной Макс

либерахи

Либерализм — стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т. д.
Что тебе конкретно не нравится в Либерализме. И почему ты используешь оскорбление и высмеивание вместо критики конкретных идей?

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5
Distortion

Так в том и дело, что либерахи не имеют с идеями либерализма ничего общего, это же термин для людей, которые с помощью госмашины хотят нести "свободу, равенство и справедливость", что полностью противоречит идеям либерализма, но они почему-то считают себя либералами
Мы за свободу слова, но вот тут цензуру одобряем

Мы за свободу передвижения, но локдауны нужны обязательно

Мы за свободу выбора, но вакцины нужно колоть насильно

Мы за свободу личности, но камеры и распознавание лиц для вашего удобства и безопасности

И так далее.. ред.

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–3
Остальной Макс

это же термин для людей, которые с помощью госмашины хотят нести "свободу, равенство и справедливость", что полностью противоречит идеям либерализма, но они почему-то считают себя либералами

А. А я думал "либерахи", "консервы" и тд - это просто оскорбления, которыми люди называют всех, кто не согласен с их мнением вместо того, чтобы приводить аргументы в качестве доказательств несостоятельности их идей.
Ты кстати в курсе, что Либерализм - это не единое течение, а условное объединение множества различных течений, которые могут различаться взглядами на некоторые вещи?
А в курсе ли ты, что и Свобода слова тоже может быть разной, а не только в Абсолютном её проявлении?
Вообще то про что ты говоришь это скорее не Либрализм, а Либертарианство (которое кстати так же разделяется на множество течений). ред.

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2
MadRat96

То есть Соболь, Милов и Светов - все топят за Либертарианство?

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0
Остальной Макс

Я не знаком с их идеологией, так что не смогу тебе ответить

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0
Роман Яремчук

Вряд-ли

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0
Лига порвах

Либерализм никак не отрицает ответственность за свои действия, в том числе в виде лишения свободы.
То есть он не предполагает абсолютной свободы в принципе, поэтому все эти примеры ничего общего с реальностью не имеют. Твои права могут быть ограничены, если ты нарушаешь права других. ред.

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0
Distortion

Но я и не говорил, что либерализм это абсолютная свобода. Мой тезис в том, что либерализм изначально направлен на максимальное раскрепощение индивида, у либерах все направлено наоборот на закрепощение.

Твои права могут быть ограничены, если ты нарушаешь права других

Тут должна быть важная оговорка о том, какие именно права. Если любые права, то с такой риторикой можно наделить всех правом иметь пожизненно несменного лидера нации и всеми силами защищать это право, это тоже либерализм по-твоему? В таком случае любую тоталитарную помойку можно вывести из либерализма ред.

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0
Лига порвах

Мой тезис в том, что либерализм изначально направлен на максимальное раскрепощение индивида

Тут должна быть важная оговорка о том, какие именно права.

На вики есть вполне подробный список этих прав, но причем тут локдауны и вакцины не очень понятно тогда. Или у людей должно быть право подвергать других людей риску?

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1

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Комментарий удален

Forrest_Dumb

То есть система распознаваниия лиц подразумевает то, что британских школьников тоже будут травить пригожинскими помоями, собирать бабло "на шторы" и тысячи школьных тулетов типа обосранной будки на улице?

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3
Славой Жижек

Небольшая поправка: скорее, если такое и будет, то в мало-мальски крупных державах, а вот чтобы в условной Исландии или Эстонии - сомневаюсь

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0
лЁХА еБЛЕНЮК

Тоталитаризм

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3
Октябрьский Мурод

One more brick in the wall.

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2
Максим Шпилёв

организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии

Радует, что хоть какие-то организации против есть

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3
Часовой рак

Тут в новости еще новость – нейросеть не может попасть в лицо

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2
Ху Эмай

Че там у бритов?

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1
Бледный Мика

заебись все, в отличие от скоттов и пиктов

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2
Магнитный фонарь

Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.

Начали списывать у нас?

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1
J S

Наоборот, в Англии слежка это давно. Лондон был лидером по числу камер наблюдений.

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1
Октябрьский Мурод

Когда уже оценки начнут ставить по лицу?

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0
Daniil Stryukov

Тю ты, по сути умная кормушка, Xiaomi уже давно такое выпускает.

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0
IHate Snoflakes

Мне кажется, если бы сейчас жили Орвелл или Лаксли, они бы написали антиутопию под названием "Ебануться! ", если бы им вообще дали это сделать

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0
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