Школы Великобритании начнут использовать систему распознавания лиц в столовых Статьи редакции
Это поможет сократить время обслуживания учеников.
Девять школ в Северном Эршире начали внедрять систему распознавания лиц в столовые и кафетерии. Это поможет сократить количество прикосновений в пандемию, а также ускорить процесс обслуживания. Об этом сообщает Financial Times.
Представители школ заявили, что системы не нарушат конфиденциальности данных школьников. Производитель CRB Cunningham подтвердил эту информацию, обозначив, что технология не использует «живое» распознавание лиц — не сканирует толпу. Также в школах отметили, что такая система безопаснее PIN-кодов банковских карт.
Совет Северного Эршира отметил, что согласие на обработку данных своих детей подписали 97% родителей. Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.
Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.
У меня уже есть знакомые, которые рассказывают, что порядочным людям нечего скрывать и бояться от систем распознавания лиц, а тут ещё хотят и на уровне формирования детей это им впихивать как норму. Антиутопии XX века - детский сад по сравнению с этим
Так в том и дело, что либерахи не имеют с идеями либерализма ничего общего, это же термин для людей, которые с помощью госмашины хотят нести "свободу, равенство и справедливость", что полностью противоречит идеям либерализма, но они почему-то считают себя либералами
Мы за свободу слова, но вот тут цензуру одобряем
Мы за свободу передвижения, но локдауны нужны обязательно
Мы за свободу выбора, но вакцины нужно колоть насильно
Мы за свободу личности, но камеры и распознавание лиц для вашего удобства и безопасности
И так далее.. ред.
это же термин для людей, которые с помощью госмашины хотят нести "свободу, равенство и справедливость", что полностью противоречит идеям либерализма, но они почему-то считают себя либералами
А. А я думал "либерахи", "консервы" и тд - это просто оскорбления, которыми люди называют всех, кто не согласен с их мнением вместо того, чтобы приводить аргументы в качестве доказательств несостоятельности их идей.
Ты кстати в курсе, что Либерализм - это не единое течение, а условное объединение множества различных течений, которые могут различаться взглядами на некоторые вещи?
А в курсе ли ты, что и Свобода слова тоже может быть разной, а не только в Абсолютном её проявлении?
Вообще то про что ты говоришь это скорее не Либрализм, а Либертарианство (которое кстати так же разделяется на множество течений). ред.
Но я и не говорил, что либерализм это абсолютная свобода. Мой тезис в том, что либерализм изначально направлен на максимальное раскрепощение индивида, у либерах все направлено наоборот на закрепощение.
Твои права могут быть ограничены, если ты нарушаешь права других
Тут должна быть важная оговорка о том, какие именно права. Если любые права, то с такой риторикой можно наделить всех правом иметь пожизненно несменного лидера нации и всеми силами защищать это право, это тоже либерализм по-твоему? В таком случае любую тоталитарную помойку можно вывести из либерализма ред.
Мой тезис в том, что либерализм изначально направлен на максимальное раскрепощение индивида
Тут должна быть важная оговорка о том, какие именно права.
На вики есть вполне подробный список этих прав, но причем тут локдауны и вакцины не очень понятно тогда. Или у людей должно быть право подвергать других людей риску?
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Несмотря на это, организация Big Brother Watch и комиссар по биометрии Англии уверены, что внедрение системы распознавания лиц в школы приучит детей воспринимать такую меру как нормальную. Они также заявили, что подростки потеряют чувство конфиденциальности и в будущем будут спокойно относиться к технологии, например, на концертах или в аэропортах.
Начали списывать у нас?