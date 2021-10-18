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Новости
Sasha Shambilova

В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке для привлечения туристов Статьи редакции

Там расположат три отеля, рестораны и вертолётные площадки.

Видео Public Investment Fund

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о старте проект The Rig («Буровая вышка»). В его рамках планируют построить туристическую зону на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Об этом сообщается в твиттере фонда.

Зона займёт 150 тысяч квадратных метров. Там расположат три отеля, рестораны мирового уровня, вертолётные площадки и парк аттракционов.

В PIF сообщили, что проект будет соответствовать всем требованиям страны по обеспечению сохранения окружающей среды. Его разработали в рамках стратегии Саудовской Аравии 2021-2025 годы по внедрению инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.

#новости #видео #саудовскаяаравия

222 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Gedevan
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6
Forrest_Dumb

А публично отрубать руки воришкам и побивать женщин камнями за отсутствие хиджаба будут? Иначе какой-то харамный парк получится и неинтересный.

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1
Денис Фадеев

А как иначе то? Законы тип там не должны распространяться?

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1
Остальной Макс

Спонсировать тоталитарный режим? Нет, спасибо, у нас свой есть

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1
Гигантский якорь

удивительно что соседним ОАЭ в голову это не пришло

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0
Ху Эмай

У них и так уже слишком много не выстреливших проектов

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2
Денис Фадеев

Переиграли и уничтожили

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0
Октябрьский Мурод

Надо нам на Ямале что-то подобное замутить, с газовой тематикой.

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0
Гигантский якорь

аттракцион "поехали"

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1
Авиационный волк

-50 само то кататься на аттракционах, три месяца лето, 😒 Б ред.

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1
Денис Фадеев

Давайте в следующий раз в пустыне прям создайте парк развлечений

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0
Тактический химик

Не оригинально

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1
Денис Фадеев

Не, это уже не совсем то, тут просто пустыню облагородили

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0
Денис Фадеев

А вот если просто в пустыне парк развлечений построить, самый большой в мире например.

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0
norm

Чиллим с пацанами на нефтяном аттракционе

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0
Настоящий шар
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0
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