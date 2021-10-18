В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной вышке для привлечения туристов Статьи редакции
Там расположат три отеля, рестораны и вертолётные площадки.
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о старте проект The Rig («Буровая вышка»). В его рамках планируют построить туристическую зону на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Об этом сообщается в твиттере фонда.
Зона займёт 150 тысяч квадратных метров. Там расположат три отеля, рестораны мирового уровня, вертолётные площадки и парк аттракционов.
В PIF сообщили, что проект будет соответствовать всем требованиям страны по обеспечению сохранения окружающей среды. Его разработали в рамках стратегии Саудовской Аравии 2021-2025 годы по внедрению инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.
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