Россия приостановит работу представительства при НАТО Статьи редакции
Это ответ на решение союза отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. Их назвали шпионами.
Работу представительства при военном альянсе НАТО Россия прекратит с 1 ноября. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.
Россия также приостановит деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и прекратит работу информбюро Североатлантического альянса, которое было учреждено при бельгийском посольстве. Чтобы контактировать с Россией, организации нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.
По словам Лаврова, Россия больше «не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО». «Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе [с Россией] НАТО не заинтересовано», — добавил он.
6 октября стало известно, что в НАТО решили лишить аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России. На следующий день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал высланных дипломатов «необъявленными сотрудниками российской разведки».
Дипломатическое представительство России при НАТО учредили в 1998 году. В сентябре 2014 года Россию впервые после окончания холодной войны не пригласили на саммит альянса. В марте 2018 года из-за отравления Скрипалей НАТО выслало семерых сотрудников российской миссии.
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@Arthur Sergeev это правда?
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