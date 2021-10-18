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Новости
Артём Мазанов

Россия приостановит работу представительства при НАТО Статьи редакции

Это ответ на решение союза отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. Их назвали шпионами.

35 35 комментариев
1530 просмотров
Зал заседаний в штаб-квартире НАТО

Работу представительства при военном альянсе НАТО Россия прекратит с 1 ноября. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Россия также приостановит деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и прекратит работу информбюро Североатлантического альянса, которое было учреждено при бельгийском посольстве. Чтобы контактировать с Россией, организации нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.

По словам Лаврова, Россия больше «не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО». «Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе [с Россией] НАТО не заинтересовано», — добавил он.

Если это так, то, конечно же, мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявил о невозможности таких перемен.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

6 октября стало известно, что в НАТО решили лишить аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России. На следующий день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал высланных дипломатов «необъявленными сотрудниками российской разведки».

Дипломатическое представительство России при НАТО учредили в 1998 году. В сентябре 2014 года Россию впервые после окончания холодной войны не пригласили на саммит альянса. В марте 2018 года из-за отравления Скрипалей НАТО выслало семерых сотрудников российской миссии.

#новости #нато

35 35 комментариев
9
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Настоящий шар

Прекрасная новость. Велосипеды перестанут пропадать 🚲

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21
ouxen

орнул в полголосины

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1

Комментарий удален

Nick Rosenberg

Тогда он откусит себе член! Шах и мат!

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2
Неизменный микрофон

@Arthur Sergeev это правда?

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1
Голодный шмель

Это оскорбление

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0
Неизменный микрофон

тебе показалось

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0
Голодный шмель

Когда мне кажется, я крещусь. А сейчас нажму кнопку пожаловаться.

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1
Неизменный микрофон

жаль конечно, но это хорошо что ты не стерпел

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0
Михаил Октябрьский

«Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе [с Россией] НАТО не заинтересовано»

Вести себя надо нормально, тогда и будет диалог

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8
Голодный шмель

Зачем вообще он нужен с НАТО? Не то чтобы России что-то было нужно от их военного альянса. Вообще парадокс, что это полпредство до сих пор существовало.

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2
Владислав Егоров

Ну поначалу то путен туда чуть ли не рвался, это потом обидульки уже пошли на то что его воспринимают на уровне банановых диктаторов

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5
Голодный шмель

Да в НАТО ещё СССР просился ради ролфа, нас не взяли) Странно, если бы Россию взяли в союз, созданный против России.

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5
Неизменный микрофон

Когда создавалось НАТО никакой России не было

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5
Doktor Streyndzhlav

Да в НАТО ещё СССР

Да, он ведь сразу про Россию писал

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1
Голодный шмель

Кстати, запятую забыл( Исправлять не буду, но прошу всех меня великодушно извинить.

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1
Голодный шмель

Прочти ещё раз

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1
Люц Шнайдер

Был СССР. А Россия преемница СССР.

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0
Неизменный микрофон

все верно

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0
Неизменный микрофон

чтобы случайно не подорваться на минах друг друга - метафора такая, надеюсь ты поймешь

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1
Голодный шмель

В теории я понимаю, а на практике- думаю, там ебала жаба гадюку) Уж лучше вообще этих контактов не иметь, чем как в Сирии, ебашить друг друга руками частников и моджахедов.

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0
Неизменный микрофон

нет

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0
Голодный шмель

Дя

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0
Неизменный микрофон

хорошо

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0
Голодный шмель

Вот видишь, какой я дипломат?

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2
Майка Ника

Срочно в представительство НАТО тебя надо выслать!

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0
Влад Кустов

Больше персональных санкций для гнилой вертикали. Пусть пищат.

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2
Голодный шмель

Лол. Очень смешно Х)

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2
Цветной кран

Если бы мы не приостановили, то приостановили бы солдаты НАТО

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2
ouxen

ахаха)

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0

Комментарий удален

Программный Влад

Ну що, новая холодная война?

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1
Универсальный Паша

было бы с кем

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0
Bad Mother Fucker

ну да, о каком диалоге может идти речь, когда они наших разведчиков высылают

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1
Остальной Макс

- Россия больше «не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО
- Ну Кись, ну ты чего?
- Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе [с Россией] НАТО не заинтересовано
- Ну ты же первая начала. Ну не обижайся

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1
ouxen

если бы Россия не приостановило работу представительства, то это сделали бы солдаты НАТО!

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0
ass1sya1 .

Все друг за другом шпионят и взаимно обвиняют, весело наверное живётся.

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0
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