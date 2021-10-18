Это ответ на решение союза отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. Их назвали шпионами.

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Зал заседаний в штаб-квартире НАТО

Работу представительства при военном альянсе НАТО Россия прекратит с 1 ноября. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Россия также приостановит деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и прекратит работу информбюро Североатлантического альянса, которое было учреждено при бельгийском посольстве. Чтобы контактировать с Россией, организации нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.

По словам Лаврова, Россия больше «не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО». «Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе [с Россией] НАТО не заинтересовано», — добавил он.

Если это так, то, конечно же, мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявил о невозможности таких перемен. Сергей Лавров глава МИД РФ

6 октября стало известно, что в НАТО решили лишить аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России. На следующий день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал высланных дипломатов «необъявленными сотрудниками российской разведки».