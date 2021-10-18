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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Массовая обнажённая съёмка, призванная показать исчезающее Мёртвое море Статьи редакции

В ней поучаствовали около 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет.

32 32 комментария
2222 просмотров
Getty Images

17 октября Спенсер Туник провёл обнажённую фотосъёмку на юге Израиля. Две сотни людей покрыли только белой краской, символизирующей соляные столпы. Проект посвящён Мёртвому морю, которое каждый год усыхает на один метр. Об этом сообщает CNN.

По словам Туника, человек, покрытый белой краской, — это также отсылка к библейскому сюжету о жене Лота. В качестве наказания за наблюдением за уничтожением Содома она превратилась в соляной столп.

Связывая экологическую проблему с человеческим телом, я показываю уязвимость тела против природы — а также уязвимость природы, вызванную телом. Человечество может повлиять на Мировой океан. И я думаю, что демонстрация тела — очень хрупкого — против Мёртвого моря, такого же хрупкого, может привлечь внимание людей.

Спенсер Туник
фотохудожник

Туник также рассказал, что надеется связать эту фотосессию с той, что он проводил в 2011 году — тогда он также снял сотни людей голыми. Они стояли в водах Мёртвого моря.

Фотосессия на Мёртвом море 2011 года Фото Абира Султана

Спенсер Туник — американский фотохудожник, прославившейся тем, что снимает множество голых людей в одном месте. В 2019 году он провёл акцию против против цензуры Facebook и Instagram под названием #WeTheNipple. Тогда соцсети заблокировали художественные снимки обнажённых женщин.

#новости #израиль #фото

32 32 комментария
11
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Классический огонь

Кодзима гений

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20
Твоего деда дед

@Кодзим Дедстрендыч ты куда пропал? ред.

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1
Temp Temper

Если море мертвое, почему оно должно жить?

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13
Some Dude

потому что жизнь мертвого моря важна

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10
Temp Temper

оксюморон

Ответить
2
Бледный Мика

не жить, а быть наполненым соленой водой

Ответить
3
Виталий Лановой

уберите женские сиси из статьи тут же дети

Ответить
6
Doktor Streyndzhlav

Больше мужских пись в статьи тут же ТЖшники!

Ответить
5
Остальной Макс

Зачем вы привели сюда детей?

Ответить
2
Some Dude

чтобы воспитать из них будущих тжшников, который не нужна женская грудь)

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Больше женских сисей в статьи тут же дети!

Ответить
1
Гигантский якорь

Теперь это голожопное море ред.

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4
stikerman

Тжшники вышли в поддержку моря

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2
Стратегический корабль

ща Морсик с Ростиком сделают коллаж всех субботних нюдсов и всё, пиздасы, ты уже арт-объект

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2
Гигантский якорь

И сделали его желто коричневым

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0
Гигантский якорь

А хотя не, это побережье черного

Ответить
0
Люц Шнайдер

А какие есть варианты его спасти?

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0
Doktor Streyndzhlav

Плакать

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0
Люц Шнайдер

Сколько нужно евреев, чтобы наплакать мёртвое море?

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3
Doktor Streyndzhlav

Некоторые считают, что на 6 млн. меньше.

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2
Люц Шнайдер
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1
Doktor Streyndzhlav

осуждаем, разумеется

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1
Some Dude

обсуждаем*

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1
MightyStan

Бля. Ну на грани фола. Будь я леваком - я бы оскорбился. Но право шутить, пусть и так некрасиво, мне ближе и важнее, чем возможность заткнуть неугодных

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1
Doktor Streyndzhlav

Ну тут надо помнить, что на некоторые темы нельзя шутить, а на некоторые можно. На какие что - зависит от политических воззрений, разумеется.
Я предпочитаю шутить на все темы.

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0
MightyStan

Моя прабабушка была в концлагере, потому что еврейка. Так что это, конечно, больная тема, но думаю, что будет правильнее и справедливее, чтобы все имели право шутить на все темы. Главное, чтобы это было действительно смешно и остроумно, и последнее у тебя получилось

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1
Doktor Streyndzhlav

Грасиас, и спасибо за взвешенную точку зрения!
Такое в последнее время встречается нечасто.
Еще раз, спасибо!

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1
Озабоченный мангал

Если у каждого забирать по шекелю в год, то слёз должно хватить, чтобы сохранить Мёртвое море.

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0
Настоящий шар

Стоят все в белом красивые

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0
Пестрый кубок

УХ ТЫ СИСБКИ

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0
Semen Semenov

Отвратительно. Как это решит проблему, где тут логика.

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0
Сергей Лукин

Аттеншн-вхоры. Людям лишь бы жопой и сиськами по любому поводу посветить.

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0
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