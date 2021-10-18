В ней поучаствовали около 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет.

2222 просмотров

Getty Images

17 октября Спенсер Туник провёл обнажённую фотосъёмку на юге Израиля. Две сотни людей покрыли только белой краской, символизирующей соляные столпы. Проект посвящён Мёртвому морю, которое каждый год усыхает на один метр. Об этом сообщает CNN.

По словам Туника, человек, покрытый белой краской, — это также отсылка к библейскому сюжету о жене Лота. В качестве наказания за наблюдением за уничтожением Содома она превратилась в соляной столп.

Связывая экологическую проблему с человеческим телом, я показываю уязвимость тела против природы — а также уязвимость природы, вызванную телом. Человечество может повлиять на Мировой океан. И я думаю, что демонстрация тела — очень хрупкого — против Мёртвого моря, такого же хрупкого, может привлечь внимание людей. Спенсер Туник фотохудожник

Туник также рассказал, что надеется связать эту фотосессию с той, что он проводил в 2011 году — тогда он также снял сотни людей голыми. Они стояли в водах Мёртвого моря.

Фотосессия на Мёртвом море 2011 года Фото Абира Султана