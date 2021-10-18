Фото: Массовая обнажённая съёмка, призванная показать исчезающее Мёртвое море Статьи редакции
В ней поучаствовали около 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет.
17 октября Спенсер Туник провёл обнажённую фотосъёмку на юге Израиля. Две сотни людей покрыли только белой краской, символизирующей соляные столпы. Проект посвящён Мёртвому морю, которое каждый год усыхает на один метр. Об этом сообщает CNN.
По словам Туника, человек, покрытый белой краской, — это также отсылка к библейскому сюжету о жене Лота. В качестве наказания за наблюдением за уничтожением Содома она превратилась в соляной столп.
Туник также рассказал, что надеется связать эту фотосессию с той, что он проводил в 2011 году — тогда он также снял сотни людей голыми. Они стояли в водах Мёртвого моря.
Спенсер Туник — американский фотохудожник, прославившейся тем, что снимает множество голых людей в одном месте. В 2019 году он провёл акцию против против цензуры Facebook и Instagram под названием #WeTheNipple. Тогда соцсети заблокировали художественные снимки обнажённых женщин.