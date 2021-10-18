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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор: с начала 2021 года в РФ заблокировали 427 тысяч «запрещённых материалов», 30% из них — по жалобам граждан Статьи редакции

Регулятор назвал Facebook и YouTube главными нарушителями требований об удалении запрещенного контента.

Роскомнадзор рассказал, что в январе-сентябре из соцсетей удалили 166 тысяч «запрещённых материалов» по трём категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Регулятор «отметил» работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по этим трём категориям.

Наибольший процент неудаления (ресурсы проигнорировали требования Роскомнадзора) наблюдается у Facebook — 19% и Youtube — 11%.

Роскомнадзор

Роскомнадзор также рассказал, что более трети всей запрещенной информации (155 584 материала) прислали граждан. «Спасибо за неравнодушие и помощь!», — добавили в ведомстве.

#новости #роскомнадзор

726 просмотров
27 27 комментариев
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27 комментариев
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Stanley H. Tweedle

Кто написал четыре миллиона доносов? ред.

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8
Универсальный Паша
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5
Жилищный историк

картинка сильно поношенная, как и цитата ред.

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1
Универсальный Паша

кто то говорит поношенная, а кто то говорит - классика

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1
имя и фамилия

"этот народ заслуживает всего что с ним происходит"

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0
Парламентский хичхакер

128 тысяч

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1
Victor Aristov

Никаких доносов не было, это всё враки либералов и демократов, при товарище Сталине всё было хорошо..а мы про нынешнюю россию

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0
Gedevan

Верно говорите товарищ! И расстрельных списков небыло и ГУЛАГ тоже в 90х выдумали чтобы забить так сказать гвоздь в гроб коммунизма. А то что чуть ли не в каждой семье есть истории про убитых и ни за что сосланных, так это технологии замбирования натовских гей-агентов из ЦРУ. ред.

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1
Vladislav Pauls
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0
Архитектурный чувак

Либералы

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0
Настоящий шар

В июле пик призывов к роскомнадзору. Тополиный пух?

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4
Архитектурный чувак

Тополиный пух жара гулаг
Сроки такиеее длинныеее

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3
Настоящий шар

Швабры такие длинные

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4
Сталинский рубин

С высотки вжух!

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2
Алексей Иванов

Видимо, многие писали "сейчас сдохну от жары"

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1
Денис Файзулин

очередная волна короны

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1
Твоего деда дед

Скучаю по интернету 2000-2010

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4
Недостаточный кот

Почему в России запрещены наркотики? Укуренный гражданин смотрел бы на ситуацию на расслабоне и забил бы на Путина и компанию. ОЧЕВИДНО ЖЕ!

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0
Кирилл Вселенский

Хочу чтоб ты стал министром здравоохранения

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3
Гигантский якорь

Реформы были толковые, но недолгие ред.

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0
DosRaven

трети всей запрещенной информации (155 584 материала) прислали граждан. «Спасибо за неравнодушие и помощь!»

Сотрудники ведомства видимо сидя дома продолжают работать и там.

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1
имя и фамилия

признать экстремистскими и закрыть

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0
лала лало

Уебки

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0
Kir Kirsky

Граждан надо тоже в кавычки

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0
Денис Файзулин

где они ЦП то находят ?

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0
Гигантский якорь

Можно же ведь просто отказаться от интернета

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0
Сальвадор Лемонес

Как бы мы без вас жили, родненькие. Бля, а ведь жили же как-то. И не как-то а нормально.

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0
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