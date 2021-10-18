Роскомнадзор рассказал, что в январе-сентябре из соцсетей удалили 166 тысяч «запрещённых материалов» по трём категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.