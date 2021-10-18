Роскомнадзор: с начала 2021 года в РФ заблокировали 427 тысяч «запрещённых материалов», 30% из них — по жалобам граждан Статьи редакции
Регулятор назвал Facebook и YouTube главными нарушителями требований об удалении запрещенного контента.
Роскомнадзор рассказал, что в январе-сентябре из соцсетей удалили 166 тысяч «запрещённых материалов» по трём категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Регулятор «отметил» работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по этим трём категориям.
Роскомнадзор также рассказал, что более трети всей запрещенной информации (155 584 материала) прислали граждан. «Спасибо за неравнодушие и помощь!», — добавили в ведомстве.
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