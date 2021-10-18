После победы Team Spirit в соцсетях шутили, что Путин поздравит игроков с победой. И он действительно поздравил.

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Владимир Путин отметил, что Team Spirit впервые одержала победу на этих соревнованиях. «Молодцы!», — добавил президент.

По мнению Путина, игроки доказали, что «наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины».

Путин отдельно выделил финальный матч The International, который российская команда выиграла со счётом 3:2 у китайской PSG.LGD.

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. Владимир Путин

18 октября российская команда Team Spirit победила в финале The International — главного турнира по Dota 2. Обыграв китайскую команду PSG.LGD, «Спириты» стали второй командой из СНГ после украинской Natus Vincere, выигравшей соревнование.

После победы в сети появились шутки о том, что теперь на киберспорт обратят внимание политики, которые до этого никогда не слышали о нём.

Игорь Ефремов @banality_ofevil политики и журналисты уже начали делать вид, что они с детства за спирит и вообще понимают, что такое дота



ждем, когда путин позвонит коллапсу и поздравит с победой, а песков отметит его великолепную игру на магнусе. ну и героя россии всем