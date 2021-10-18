Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":865,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0443 \u043b\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=865&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257524-tinkoff-black&placeBit=1&hash=73ab65819beaabfffbde0c124a495f8ca6038805cc271d661385052ac0c5b136","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2 Статьи редакции

После победы Team Spirit в соцсетях шутили, что Путин поздравит игроков с победой. И он действительно поздравил.

102 102 комментария
5462 просмотров

Владимир Путин отметил, что Team Spirit впервые одержала победу на этих соревнованиях. «Молодцы!», — добавил президент.

По мнению Путина, игроки доказали, что «наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины».

Путин отдельно выделил финальный матч The International, который российская команда выиграла со счётом 3:2 у китайской PSG.LGD.

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников.

Владимир Путин

18 октября российская команда Team Spirit победила в финале The International — главного турнира по Dota 2. Обыграв китайскую команду PSG.LGD, «Спириты» стали второй командой из СНГ после украинской Natus Vincere, выигравшей соревнование.

Пиво льётся через край: победа российской…
Историческая победа привлекла рекордное количество зрителей, в том числе далёких от видеоигр: пока…
tjournal.ru

После победы в сети появились шутки о том, что теперь на киберспорт обратят внимание политики, которые до этого никогда не слышали о нём.

Игорь Ефремов @banality_ofevil
политики и журналисты уже начали делать вид, что они с детства за спирит и вообще понимают, что такое дота

ждем, когда путин позвонит коллапсу и поздравит с победой, а песков отметит его великолепную игру на магнусе. ну и героя россии всем
Харик Оханисян @Garik_R_O
Владимир Путин принял закон «об оскорблении чувств дотеров».

«Дота издревле является нашим народным достоянием и любимым видом спорта, никто не смеет задевать наших, исконно русских, героев и умельцев» - заявил президент.

#новости #киберспорт #путин

102 102 комментария
45
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442"], "comments": 102, "likes": 45, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 457693, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 Oct 2021 17:46:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Жилищный историк

Распечатки с твича приносили небось. ред.

Ответить
81
Пышный щит

И про мамку?

Ответить
5
Сталинский рубин
Ответить
47
Dmitry R.

распечаток мало, там требуется глубокая аналитическая работа буквально по каждому слову.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Что подписать? Кого посадить? Итак сидят? Что сделать надо я не понял. Дока-2? 18 лямов? Плоти нологи ред.

Ответить
54
Синий каякер

Вот ты вы все смеётесь, а региональные бюрократы примут это как указание к действию. Игры - хорошо, на игры гнать нельзя, иначе царь будет не рад. Результат - сотни ДЮСШ ДОТЫ и прочих смежных дисциплин открытых по всей стране. Россия - лидер в киберспорте, к 2026 году Минспорта покупает Твич. Российские кибер-войска маршируют по главным городам Европы, Америки и Азии.

Ответить
11
Кирилл Вселенский

Чеченцы крышуют стримеров, министерство спорта создает нацпрограмму дока-2, выделяют и крадут 300 миллиардов

Ответить
13
1 комментарий
Программный Влад

С другой стороны, твичу ниже падать некуда

Ответить
1
Andrew Sychev

Они не смогут маршировать, надо жопу от кресла оторвать.

Ответить
0
1 комментарий
Nikolay Kapustin

Когда нужно одобрение альфы для того чтобы не шеймить дотеров

Ответить
0
Национальный ящик

Хуйло, которое с трудом на видеохронику две кнопочки на клавиатуре нажимает, поздравил киберкотлет с победой в Доке-2. Суперновости. ред.

Ответить
26
Елена Скрэтова

А почему нет? Он может километр не пробежит, что же ему, марафонцев не поздравить?

Ответить
25
Национальный ящик

+15

Ответить
–11
6 комментариев
Кирилл Вселенский

Мефедронцев

Ответить
0
Подземный коктейль
Ответить
21
norm

Эти люди, кстати, потом с гордо поднятой головой идут писать про «одиннадцать долбоёбов, пинающих мяч по полю».

Ответить
7
Андрей Лютостанский

Неплохо, неплохо

Ответить
0
Подземный коктейль

Ты похвалил меня или тебя?

Ответить
1
Pavel Vakhrushev

Комменты не настоялись ещё

Ответить
16
Родной кавалер

Дед шарит за доту, за Мужское Государство

Последний раз, когда заходил в интернет, многое подчерпнул.

Ответить
15
Bartashevish- kun

Скоро в тж зарегается и будет раковать.

Ответить
1
Жалкий Даниль

мне кажется он давно, судя по некоторым комментаторам.

Ответить
0
Павел Макров

Последний раз, когда заходил в интернет, многое подчеркнул на распечатке интернета.

Пофиксил не благодари

Ответить
0
Nick Rosenberg

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и ...

А стим мы, кстати, заблокируем на днях - добавил президент.

Ответить
9
Brown Zweig

Дота - народная русская игра

Ответить
7
Oleg Savrikov

Не толька русская, дон, и чеченьская тоже, дон ред.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Он же не дагестанец

Ответить
0
1 комментарий
Vadim Nemnasev

она уже мнение поменяла?

«Из-за киберспорта теряем будущих олимпийцев…
Политик заявила, что из-за успеха киберспортивной команды дети будут с неохотой заниматься…
tjournal.ru
Ответить
7
Nikolay Kapustin

Будет уволена, вперед альфы лезть.

Ответить
0
ggg123

Нельзя уволить депутата, это выборная должность.

Ответить
0
Дмитрий Петров

"Чётенько на пятой под т2 размансили" - добавил президент

Ответить
7
Закомплексованная Душа

В голос

Ответить
0
Недостаточный кот

Аналитика уровня /б.

Ответить
6
Национальный ящик

Какой диагноз у автора текста?

Ответить
0
Недостаточный кот

Я чёт только сейчас вгляделся в твою аву. Теперь понятно почему ТЕМНОВ.

Ответить
4
Недостаточный кот

ХОЧУ В УНИВЕР ОТ ПУТИНА ПО ДОТЕ2

Ответить
0
Недостаточный кот

КОГДА УЖЕ??

Ответить
0
Пышный щит

Ох уж эти заговоры

Ответить
0
Недостаточный кот

Да это наброс какой-то.

Ответить
0
хуже некуда

Не хватало в конце что-то на модном сказать, типа чикиряу

Ответить
4
Имя И Фамилия

дэбнуть

Ответить
2
Закомплексованная Душа

Ты из какого тысячелетия?

Ответить
2
1 комментарий
лала лало

Чичонги

Ответить
0
Павел Макров

ПИЗДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК ЕМУ ПРИНОСЯТ РАСПЕЧАТКУ С ТВИЧА ГДЕ НАПИСАНО:

EZ BASED KEKW EZ BASED KEKW EZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKWEZ BASED KEKW EZ BASED KEKW

Ответить
4
ред.

Распечатку чата твича это конечно эпично и лольно, но боюсь таганрогу пизда придёт.

Ответить
0
Закомплексованная Душа

До сих пор не выкупил мем про Таганрог

Ответить
0
Октябрьский Мурод

Половцев и печенегов ушатали.

Ответить
4
Андрей Рядькин

Не путать с дока 2

Ответить
2
Сергей Степанов

Путин поздравил и я поздравляю. Чуваки молодцы.

Ответить
1
Подземный коктейль

Почему тебя заминусили?

Ответить
0
Аркадий Иванов

Путина не любят :(

Ответить
0
2 комментария
Anton Zakharikhin

Как быстро переобуется Светлана Журова?

Ответить
3
Nikolay Kapustin

У них отточен этот навык. Могут даже по несколько раз за одно и то же интервью.

Ответить
0
Подземный коктейль

и зарегистрировался на ДТФ ред.

Ответить
3
Ананасовый Экспресс

какие же маразматики

Ответить
3
Люц Шнайдер

О, я думал это мем был

Ответить
3
Лев Глебович

Сейчас те депутаты, которые пиздели против киберспорта быстро переобуются в воздухе. Мол, направление хорошее, и вообще мелкую моторику рук развивает 😅

Ответить
3
neimovirne
Ответить
3
messarovich Nick
Ответить
3
norm
Ответить
2
имя и фамилия

плоти нологи

Ответить
2
имя и фамилия

и тогда наматывай кишки сколько душе угодно

Ответить
0
Географический Влад

Их поздравил, а Муратова нет. Не знаю к чему я это написала.

Ответить
2
Правовой Слава

К тому что кто-то лицемерное хуйло

Ответить
0
Жалкий Даниль

муратова и я бы не поздравил.

Ответить
0
Географический Влад

Зря :)

Ответить
0
Малой Постарел

Нет нет ну нет

Ответить
1
Пышный щит

Ну теперь будет неловко запрещать

Ответить
1
Igor

Так-же неловко как и поднимать пенсионный возраст после заверений что этого не будет? Если бы им было не плевать на свои слова мы бы сейчас жили в другой стране.

Ответить
0
Настоящий шар

способны покорить любые вершины

Дедуль, это не альпинисты

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Что?

Ответить
1
Dmitry R.

интересно, вот в той папочке, которую ему поднесли, он хоть слово понял бы без расшифровки. отдельного интереса конечно заслуживают труды тов. майора по написанию материала. уверен там рофл на рофле. ред.

Ответить
1
Алексей Иванов

Интересно, будет ли после этого поздравления вождя хоть один случай упоминания компьютерных игр в качестве причины возникновения жестокости у детей?

Ответить
1
Tata Kindred

А, то есть депутаты, которые обвиняли игры во всех проблемах, теперь резко переобуются?

Ответить
1
ＫＩＢØＵＮＥ

А ну то есть теперь кишки не наматывают и вообще игры классные, когда могут поднять как-то престиж России

Ответить
1
DosRaven

Поздравить то поздравил, но отправил на продумывание налогообложения киберспортивного сектора.

Ответить
1
Богатый ГОСТ

АаААаАаАаАаАаААААааааАаА

Ответить
1
Adoption

Представил сейчас, как Путину показывают легендарные стрим Вилата из первой доты.

Ответить
1
Твоего деда дед

А при чём тут "лидерские качества" в отношении команды? Как это проявлялось?

Ответить
0
ред.

Моё официальное обращение к Кремлю:
Нинада блядь, не лезьте в доту и вообще в киберспорт! Плез! ред.

Ответить
0
лала лало

Его доча стрим посмотрела и между получением миллионов из налогов рассказала что ей один казах понравился на твыче, который аки чингисхан оседлал китайцев на 18 лямов

Ответить
0
Имя И Фамилия

#текстприслан #постпроплачен

Ответить
0
Александр Воронин

А не Путин ли первыми сроками сделал киберспорт официальным видом спорта?

Ответить
0
Саня Матросов

#ИнтНАШ

Ответить
0
Саня Матросов

... так называемый "интский консенсус" оказал значительно влияние на политическую обстановку в России двадцатых годов

Ответить
0
Гигантский якорь

Сплочённость лол

Ответить
0
Иван Кондратьев

После этого он чуть снова не зашёл в интернет, но Шойгу смог удержать его.

Ответить
0
Ilya Mogilevtsev

Как поднять рейтинг за 1 твит))

Ответить
0
Первичный корабль

разбирается и в этом! пыня разносторонний

Ответить
–1
Истинный каякер

Это он так намекнул «плоти нологи»

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 102 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null