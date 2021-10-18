Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2 Статьи редакции
После победы Team Spirit в соцсетях шутили, что Путин поздравит игроков с победой. И он действительно поздравил.
Владимир Путин отметил, что Team Spirit впервые одержала победу на этих соревнованиях. «Молодцы!», — добавил президент.
По мнению Путина, игроки доказали, что «наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины».
Путин отдельно выделил финальный матч The International, который российская команда выиграла со счётом 3:2 у китайской PSG.LGD.
18 октября российская команда Team Spirit победила в финале The International — главного турнира по Dota 2. Обыграв китайскую команду PSG.LGD, «Спириты» стали второй командой из СНГ после украинской Natus Vincere, выигравшей соревнование.
После победы в сети появились шутки о том, что теперь на киберспорт обратят внимание политики, которые до этого никогда не слышали о нём.
Вот ты вы все смеётесь, а региональные бюрократы примут это как указание к действию. Игры - хорошо, на игры гнать нельзя, иначе царь будет не рад. Результат - сотни ДЮСШ ДОТЫ и прочих смежных дисциплин открытых по всей стране. Россия - лидер в киберспорте, к 2026 году Минспорта покупает Твич. Российские кибер-войска маршируют по главным городам Европы, Америки и Азии.
ПИЗДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК ЕМУ ПРИНОСЯТ РАСПЕЧАТКУ С ТВИЧА ГДЕ НАПИСАНО:
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