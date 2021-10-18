Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Сергей Звезда

Apple выпустила салфетку для дисплея за 1990 рублей Статьи редакции

Подходит для всех устройств, включая айфоны, айпады и макбуки.

В продаже на сайте Apple появилась фирменная салфетка для дисплея. Компания указывает, что она совместима со всеми моделями iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch и iPod, а также мониторами Pro Display XDR.

На второй осенней презентации, прошедшей 18 октября, этот продукт не показывали. На момент написания заметки Apple обещает доставить салфетку в течение 1-2 недель, если заказать её на официальном сайте компании.

Салфетка из мягкого неабразивного материала быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой.

описание на сайте Apple

#apple #инновации #новости

1219 просмотров
67 67 комментариев
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u0438","apple"], "comments": 67, "likes": 14, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 457882, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 Oct 2021 23:01:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
67 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Неизменный микрофон

АХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХА

Ответить
15
Неизменный микрофон

АХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХХА

Ответить
13
Неизменный микрофон

НИЩУКИ

Ответить
12
Магнитный фонарь

Ждём селфи с салфеткой

Ответить
1
Неизменный микрофон

и сдачу в аренду на олх

Ответить
5
Синий каякер

А стекло у тебя с наноструктурой?

Ответить
0
Синий каякер

Бля, не туда

Ответить
0
Синий каякер

Сука

Ответить
0
Прочий звук

Жопа трескает по швам?

Ответить
0
Неизменный микрофон

у нищуков которые не могут себе её позволить

Ответить
1
Неизменный микрофон

я 2 купил, через год продам с 5х накруткой

Ответить
2
Неизменный микрофон

когда новая выйдет

Ответить
2
Anton Gostev

указывает, что она совместима со всеми моделями iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch и iPod, а также мониторами Pro Display XDR.

С устройствами других производителей несовместима?

Ответить
13
Максим Грандов

Нет, только с Apple, другие устройства и поверхности не может чистить, программная блокировка

Ответить
13
Неизменный микрофон

А член ей вытереть можно?

Ответить
5
Viktor Kozlov

но только после анального секса с другим пользователем эппл

Ответить
12
Mikhail Kuropatkin

Проиграл в голосину

Ответить
1
Максим Грандов

Вот это уже можно

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Но для этого нужно подписать пользовательское соглашение. Не кровью, если вы не девушка. ред.

Ответить
1
Богатый пёс_анон

Только если это член твоего парня.

Ответить
0
Сергей Звезда

вы готовы так рисковать?

Ответить
2
Егор Владимирович

Шутки шутками. 2013 год, я в Кембридже, чуток учусь-отдыхаю. Захожу в первый в своей жизни Apple Store. Впадлу уходить без покупок, решаю купить салфетку микрофибры(не от apple), просто для монитора. Ну хоть что-то куплю. В ИТОГЕ БЛЯТЬ. Прошло 8 лет, я ни разу, ни за какие деньги не нашел подобной салфетки, потому что она единственная не оставляла никаких следов на мониторе. Пользуюсь и по сей день. Столько стоила не помню, но сейчас купил бы такую тысячи за 3 без раздумий

Ответить
16
Неизменный микрофон

молодец, получается даже сэкономишь

Ответить
0
Депутат миллионов

Ждём весной салфетку PRO в новом цвете за 4999 руб

Ответить
8
Прочий звук

Звезда, ебани пуш, представь что за мясо в коментах будет творится, где былой рок-н-ролл

Ответить
6
Максим Грандов

Пока не время, лучше пусть отправит пуш в 3 ночи

Ответить
4
Сергей Звезда

да и так мясо буит!

Ответить
0
Антигравитационный торт

ЕБАТЬ

Ответить
2
Антигравитационный торт

Ещё кредит на колёсики не отдал

Ответить
5
Максим Грандов

@badkid привет, нужно твое мнение как эплодрочера ред.

Ответить
3
Marhal_New _Arleana
Ответить
2
Смутный Гоша

Поклонники эпл уже оправдали эту салфетку специальной ультра технологичной микрофиброй или не успели еще?

Ответить
1
Максим Грандов

Подожди, пока настоятся комментарии

Ответить
3
Смутный Гоша

У НИХ НА САЙТЕ РЕАЛЬНО ЕСТЬ ПУНКТ "Совместимость" АААААААААААААААААААААА

Ответить
2
Магнитный фонарь

Могу оправдать ультравысокой ценой

Ответить
0
Антигравитационный торт

Самый прикол будет когда выяснится, что она царапает мониторы, скиньте

Ответить
1
Богатый пёс_анон

Только те, что не в списке совместимости.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Так будут оправдывать

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Наконец-то, а то верх экрана макбука вечно заляпанный!!!!

Ответить
1
Крупный алмаз

Прости, Джобс

Ответить
1
FOX

часть шуток тут https://tjournal.ru/flood/457829-dayte-dve

Дайте две — Офтоп на TJ
Дайте две — Офтоп на TJ
tjournal.ru
Ответить
1
Максим Чернышенко

Троллинг от редакции

Ответить
1
Flexx U

За эти деньги 14,5 банок салфеток для монитора

https://www.ozon.ru/product/chistyashchie-salfetki-dlya-lcd-monitorov-i-optiki-profioffice-clean-stream-100-sht-20400757/?sh=rocnexMO
Не благодарите.
Хватит лет на 10.

Чистящие салфетки для LCD-мониторов и оптики…
OZON предлагает выгодные цены и отличный сервис. Чистящие салфетки для LCD-мониторов и оптики…
www.ozon.ru
Ответить
1
Yura Svinaryov

каждый второй отзыв про оставленные разводы

Ответить
0
stikerman

Моя салфетка, плюнул, вытер салфеткой за 3 рубля, перфект, идеально.

Ответить
1
Молодежный микрофон

Добавь в текст, что она несовместима с 5S. Надеюсь хоть зарядки на день хватает. ред.

Ответить
1
Максим Грандов

Было бы странным, если бы была несовместимость со старыми моделями

Ответить
0
yikiko4351

Просто эплу пользователи старых моделей неинтересны как класс. Если человек так долго ходит с одним телефоном или купил б.у. на рынке, это уже неинтересный клиент ред.

Ответить
0
Настоящий шар

Эбсолютли эмэйзинг! Вандэрфул инновэйшн ред.

Ответить
1
Настоящий шар

Исусья тряпка

Ответить
0
Всякий Паша

а раньше к макбукам в комлпекте шла охуевшая тряпочка, до сих пор ей пользуюсь

Ответить
1
Магнитный фонарь

Как любитель техники аппле: в голос, пиздец нахуй

Ответить
0
Богатый ГОСТ

Азазвхыхвхвхвзвзвзвз

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Наконец. А то я уже устал плевать в монитор. Солфетка хоть подходит не для макбуков? ред.

Ответить
0
Стандартный ключ

Нужна отдельная салфетка для протирания челки

Ответить
0
Богатый пёс_анон

Не буду лохом и не стану покупать. Подожду pro версию через год.

Ответить
0
stikerman

Очнешься, уже будет pro nano plus

Ответить
0
Flexx U

С нетерпением ждем нанопалочку для чистки клавиатуры за 2999 р.
Обычная зубочистка скажете вы, нет уникальное изделие компании ЭПЛ на которое ушли годы разработок и титанического труда инженеров.

Ответить
0
Максим Грандов

@Нейроорлов

Ответить
0
Нейроорлов

Ведёшь себя как порохбот

Ответить
0
Эмоциональный меч

#инновации, действительно.

Ответить
0
Моральный якорь

можно немного добавить и взять ксиоми, топ за салфетку

Ответить
0
Сергей Звезда

Если вас не сильно беспокоят оставленные разводы, то это означает, что вы выросли в благополучной семье

Ответить
0
Миша Рашкин

Также салфетка подходит в качестве индикатора низкого интеллекта

Ответить
0
Владимир Филатов

Теперь богачи начнут скупать салфетки и подтираться ими заместо бумаги.

Ответить
0
Национальный ящик

Стив Хуйс ахуевает в грабу))))))))))))))))

Ответить
0
Сергей Панфилов

После колёсиков для мак про за 70к не так впечатляет 😏

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 67 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null