Apple выпустила салфетку для дисплея за 1990 рублей Статьи редакции
Подходит для всех устройств, включая айфоны, айпады и макбуки.
В продаже на сайте Apple появилась фирменная салфетка для дисплея. Компания указывает, что она совместима со всеми моделями iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch и iPod, а также мониторами Pro Display XDR.
На второй осенней презентации, прошедшей 18 октября, этот продукт не показывали. На момент написания заметки Apple обещает доставить салфетку в течение 1-2 недель, если заказать её на официальном сайте компании.
Шутки шутками. 2013 год, я в Кембридже, чуток учусь-отдыхаю. Захожу в первый в своей жизни Apple Store. Впадлу уходить без покупок, решаю купить салфетку микрофибры(не от apple), просто для монитора. Ну хоть что-то куплю. В ИТОГЕ БЛЯТЬ. Прошло 8 лет, я ни разу, ни за какие деньги не нашел подобной салфетки, потому что она единственная не оставляла никаких следов на мониторе. Пользуюсь и по сей день. Столько стоила не помню, но сейчас купил бы такую тысячи за 3 без раздумий
За эти деньги 14,5 банок салфеток для монитора
https://www.ozon.ru/product/chistyashchie-salfetki-dlya-lcd-monitorov-i-optiki-profioffice-clean-stream-100-sht-20400757/?sh=rocnexMO
Не благодарите.
Хватит лет на 10.