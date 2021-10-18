Подходит для всех устройств, включая айфоны, айпады и макбуки.

В продаже на сайте Apple появилась фирменная салфетка для дисплея. Компания указывает, что она совместима со всеми моделями iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch и iPod, а также мониторами Pro Display XDR.

На второй осенней презентации, прошедшей 18 октября, этот продукт не показывали. На момент написания заметки Apple обещает доставить салфетку в течение 1-2 недель, если заказать её на официальном сайте компании.

Салфетка из мягкого неабразивного материала быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой. описание на сайте Apple

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