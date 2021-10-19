В Казани люди в форме увезли из убежища для жертв насилия двух девушек. В МВД утверждают, что это были не полицейские Статьи редакции
«Форму кто угодно может надеть», — сказали в ведомстве.
В Казани люди в полицейской форме вывезли из кризисного центра для женщин «Мамин дом» двух девушек с двухлетним ребёнком, которых ранее насильно выдали замуж в Дагестане. Об этом «Новой газете» рассказала основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.
В ночь на 18 октября две дальних родственницы прибыли в шелтер и заключили договор с правозащитниками на оказание помощи. По словам Байназаровой, в тот же вечер полицейские, не представившись, ворвались в кризисный центр и забрали девушек. Где они находятся, неизвестно. «Мы знаем отца одной из девочек, он исламский проповедник. Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — заявила Байназарова.
Правозащитника Светлана Анохина рассказала, что девушки год подтверждали своё желание получить помощь в кризисном центре. По её словам, у них была «вполне несчастливая» жизнь: «Полный запрет на какую-то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Обеих выдали замуж, потому что пора».
Через час после того, как девушек увезли люди в форме, они связались с правозащитницей и заявили, что у них «якобы всё хорошо», «не надо поднимать шумиху» и прислали видео, где они сидят и улыбаются. «Я ни секунду не верю в то, что эти заявления добровольны», — сказала Анохина. Она считает, что силовики увезли девушек в отдел, передали кому-то из родственников в Казани, и вскоре их увезут обратно в Дагестан.
В МВД по республике Татарстан сообщили изданию, что «впервые слышат» о похищении. Ведомство начало проверку. «Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть», — сообщили РБК в МВД.
Форму кто угодно может надеть
Чего???
У меня ещё ответы для пресс-служб силовых структур появились
Удостоверение любой может показать
В участок кто угодно может зайти, вы докажите, что пытал именно сотрудник
В тюрьму кто угодно может зайти, вы докажите, что пытал именно сотрудник
Форму росгвардии кто угодно может надеть, вы докажите, что избивал электрошокером на митинге именно сотрудник
Наркотики кто угодно может подбросить, сами понимаете, вы докажите, что это был именно сотрудник
Мы в курсе ситуации. Проверили все военные части, но никто этого не делал. Сами понимаете, военную форму кто угодно может надеть
А, стоп, последнее реально уже было ред.
«Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть»
Какая-то глупая формулировка ответа.
Если это не сотрудники, тогда зачем им надевать форму? Зашли и силой вытащили.
Значит, действительно имеют отношение к МВД, раз так шустро дали ответ, что в курсе ситуации.
В МВД утверждают, что это импостеры
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