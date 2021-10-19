«Форму кто угодно может надеть», — сказали в ведомстве.

В Казани люди в полицейской форме вывезли из кризисного центра для женщин «Мамин дом» двух девушек с двухлетним ребёнком, которых ранее насильно выдали замуж в Дагестане. Об этом «Новой газете» рассказала основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

В ночь на 18 октября две дальних родственницы прибыли в шелтер и заключили договор с правозащитниками на оказание помощи. По словам Байназаровой, в тот же вечер полицейские, не представившись, ворвались в кризисный центр и забрали девушек. Где они находятся, неизвестно. «Мы знаем отца одной из девочек, он исламский проповедник. Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — заявила Байназарова.

Правозащитника Светлана Анохина рассказала, что девушки год подтверждали своё желание получить помощь в кризисном центре. По её словам, у них была «вполне несчастливая» жизнь: «Полный запрет на какую-то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Обеих выдали замуж, потому что пора».

Через час после того, как девушек увезли люди в форме, они связались с правозащитницей и заявили, что у них «якобы всё хорошо», «не надо поднимать шумиху» и прислали видео, где они сидят и улыбаются. «Я ни секунду не верю в то, что эти заявления добровольны», — сказала Анохина. Она считает, что силовики увезли девушек в отдел, передали кому-то из родственников в Казани, и вскоре их увезут обратно в Дагестан.

В МВД по республике Татарстан сообщили изданию, что «впервые слышат» о похищении. Ведомство начало проверку. «Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть», — сообщили РБК в МВД.