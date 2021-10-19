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Новости
Яна Ломакина

В Казани люди в форме увезли из убежища для жертв насилия двух девушек. В МВД утверждают, что это были не полицейские Статьи редакции

«Форму кто угодно может надеть», — сказали в ведомстве.

В Казани люди в полицейской форме вывезли из кризисного центра для женщин «Мамин дом» двух девушек с двухлетним ребёнком, которых ранее насильно выдали замуж в Дагестане. Об этом «Новой газете» рассказала основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

В ночь на 18 октября две дальних родственницы прибыли в шелтер и заключили договор с правозащитниками на оказание помощи. По словам Байназаровой, в тот же вечер полицейские, не представившись, ворвались в кризисный центр и забрали девушек. Где они находятся, неизвестно. «Мы знаем отца одной из девочек, он исламский проповедник. Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — заявила Байназарова.

Правозащитника Светлана Анохина рассказала, что девушки год подтверждали своё желание получить помощь в кризисном центре. По её словам, у них была «вполне несчастливая» жизнь: «Полный запрет на какую-то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Обеих выдали замуж, потому что пора».

Через час после того, как девушек увезли люди в форме, они связались с правозащитницей и заявили, что у них «якобы всё хорошо», «не надо поднимать шумиху» и прислали видео, где они сидят и улыбаются. «Я ни секунду не верю в то, что эти заявления добровольны», — сказала Анохина. Она считает, что силовики увезли девушек в отдел, передали кому-то из родственников в Казани, и вскоре их увезут обратно в Дагестан.

В МВД по республике Татарстан сообщили изданию, что «впервые слышат» о похищении. Ведомство начало проверку. «Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть», — сообщили РБК в МВД.

#новости #правозащита

8477 просмотров
101 101 комментарий
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111
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101 комментарий
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Низкий Орзэмэс

Сами понимаете, форму кто угодно может надеть

Так это же вроде уголовное преступление

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126
Роковой торшер

Ну Шойгу ходит и ничего

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133
Принудительный глобус

Административное

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11
Bibba La Bibba

А если ты не просто надел но и представился и совершил похищение?

Ответить
5
1 комментарий
Andrew Muralov

Форму без знаков отличия купили в магазине, а это был перфоманс. Дело закрыто.

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0
Низкий Орзэмэс

Форму кто угодно может надеть, но если ты окажешь сопротивление человеку, который говорит что полицейский, а у тебя есть подозрения что нет, то высок риск нарваться на "сопротивление законным требованиям полицейского" и отъехать на несколько лет.

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85
Bibba La Bibba

В беларуси пизже, челы без формы представляются ментами и без удостоверения. Окажешь сопротивление - отъедешь на десятку. Не окажешь - в теории это могут быть просто бандиты с улицы

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41
Рыжий

в теории это могут быть просто бандиты с улицы

Мне кажется, что в Беларуси что в форме, что без формы - всё едино бандиты с улицы

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113
Андрон

Одного такого уже застрелил айтишник, при штурме его хаты, патом власти вой подняли на всю страну. ред.

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15
8 комментариев
Gedevan

В России не так?

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1
New

Удобно

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0
Виктор Огай

Раньше вроде можно было попросить представиться и показать документы (По крайней мере в России). А сейчас?

Ответить
0
Madegghead

полицейского да пока. Сотрудник Росгвардии не обязан представляться...

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2
3 комментария
Задумчивой Кот

Главное успеть это сделать до того как тебя пиздеть начнут.

Ответить
1
Лысый Никита

Форму кто угодно может надеть

Чего???
У меня ещё ответы для пресс-служб силовых структур появились
Удостоверение любой может показать

В участок кто угодно может зайти, вы докажите, что пытал именно сотрудник

В тюрьму кто угодно может зайти, вы докажите, что пытал именно сотрудник

Форму росгвардии кто угодно может надеть, вы докажите, что избивал электрошокером на митинге именно сотрудник

Наркотики кто угодно может подбросить, сами понимаете, вы докажите, что это был именно сотрудник

Мы в курсе ситуации. Проверили все военные части, но никто этого не делал. Сами понимаете, военную форму кто угодно может надеть

А, стоп, последнее реально уже было ред.

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50
Рыжий

Ну чисто технически - полно же людей в форме полиции, которые никогда полицейскими не являлись. Блогеры всякие. Тот таджик который на фоне храма фотку сделал, тоже был в форме полиции. А он даже не гражданин

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3
Лысый Никита

Есть же всё-таки разница между тем, чтобы надеть стилизированную форму для съёмки ролика, и использовать форму для задержания человека.

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2
2 комментария
Очередной цветок

Што? Там девушка была в накинутой куртке, а таджик с надписью копы сосать

Ответить
0
3 комментария
Anton NS

Марина Вульф негодует.

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40
Заметный кран

В военторге же

Ответить
16
Долгий огонь

В военторге без ксивы не продадут форму и всё остальное. Ну раньше так было точно, может поменялось уже что-то

Ответить
0
Вольдемаръ Дурбовскiй

Путин: Войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге

Ответить
9
1 комментарий
Отдаленный фитиль

А где Верзилов ксиву взял? Получается он - сотрудник МВД?

Ответить
7
Задумчивой Кот

Её можно из дома по интернету заказать. Если такое и было, то сильно давно

Ответить
0
Пётр Козлов

В Казани не знаешь что и хуже: настоящие или не настоящие

Ответить
13
Some Dude

так все же просто. у ненастоящих нет бутылки шампанского)

Ответить
1
Vyacheslav Gorlov

Мерзко от таких латентных приседальцев, которые вопят о своих бутылках под каждым постом.

Ответить
–7
4 комментария
Cерьёзный Валера

Знаете, мы и сами своего рода полицейские.

Ответили в МВД.

Ответить
9
Bibba La Bibba

Тяжело после таких новостей в комментах не наговорить на статью

Ответить
5
Неожиданный супер_стар

Путин хуйло

Ответить
11
Неожиданный супер_стар

Что вы мне сделаете?

Ответить
2
5 комментариев
Роковой торшер

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С НАПОМИНАНИЯ

Ответить
0
Anton NS

Пусть изымают видео с камер наблюдения, опрашивают свидетелей. Работу свою пусть делают. Ну мы там короче слышали чето ну хуй его знает может надел форму а может и не надел, ну хуй знает короче, форму любой может купить. ред.

Ответить
4
encake

они ж на митинг не ходили, че их искать то

Ответить
0
Андрей Рядькин

Я два раза редактировал и в итоге промолчал

Ответить
3
Андрей Рядькин

Терпила ебаная

Ответить
4
Всякий динозавр

«Форму кто угодно может надеть», — сказали в ведомстве. "Может, это вообще роулплэй или к Хэллоуину готовились", - добавили в ведомстве

Ответить
8
Shenmue
Ответить
8
Бесконечный самолет

Отличный лайфхак

Ответить
0
Gedevan

отца одной из девочек, он исламский проповедник

Не высока цена его проповедей

Ответить
6
Принудительный глобус

Сами понимаете, форму кто угодно может надеть

Действительно ведь, кто угодно может пойти работать в полицию и носить форму.

Ответить
6
Дефицитный Сервелат

Собственно, кто угодно туда и идёт работать.

Ответить
0
Эстетический единорожек88

Мораль сей басни такова: бегите, блять, в другую страну (не Беларусь) и просите убежище

Ответить
3
некипишуй

Так не успели

Ответить
1
Задумчивой Кот

До друго страны еще добраться надо, а это сложно когда денег и документов нет. Поэтому и существуют такие убежища где люди могут какое то время пересидеть и решить проблему выше.

Ответить
0
Fred Summer

Пытаться спрятаться от дагов в Татарстане то же самое, что прятаться от коронавируса под шконкой в ковидном госпитале.

Ответить
2
Эстетический единорожек88

Тоже удивлён, хотя бы в мск можно было уехать, всяко лучше

Ответить
0
Задумчивой Кот

Эм, вы в Москве были хоть раз?? Могу на деньги поспорить что разницы никакой ни будет. Чтобы от региона был хоть какой то дебаф на дагов, то это надо куда то в заполярье переться или дальний восток. Но это я хз, возможно и там смысла много не будет.

Ответить
2
3 комментария
Andrew Muralov

Надо прятаться в стране, без окончания -стан?

Ответить
0
Очередной цветок

Исключение казахстан

Ответить
0
Четкий якорь

Форму кто угодно может надеть

Из автомата кто угодно может стрелять

Взятки кто угодно может брать

Законы кто угодно может нарушать

В полиции кто угодно может глаза закрывать на преступления
ред.

Ответить
2
Влад Кустов

Недоразвитые чурки 🤷🏻

Ответить
2
New

Бывает.
Чо теперь по каждой девушке из шелтера будем писать статью?

Ответить
–10
некипишуй

Да

Ответить
4
Evgeny Kovalyov

Почему стыдятся писать слово "приют"?

Ответить
–4
Четкий якорь

убежище

Ответить
2
1 комментарий
Владимир Земсков

«Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть»

Какая-то глупая формулировка ответа.
Если это не сотрудники, тогда зачем им надевать форму? Зашли и силой вытащили.
Значит, действительно имеют отношение к МВД, раз так шустро дали ответ, что в курсе ситуации.

Ответить
1
Tata Kindred

Не нашла в статье упоминания о возбуждении дела о похищении людей.
А те, кто говорит, зря прятались в Казани, надо было в Москву. Нашли бы точно так же. Если ее отец "уважаемый член общины", то ее достанут и в Германии (были и такие случаи).

Ответить
1
thekitakun

Какое похищение слыщ родственники просто поругались, а потом помогли все понять и осознать необходимость вернуться в семью, чужая семья - потёмки

Ответить
0
1 комментарий
Немалый глобус

Родная Казань как обычно выделилась не в ту сторону

Ответить
0
Сергей Сергеич

Блять что происходит.

Ответить
0
Evgeny Kovalyov

Инфоповод.

Ответить
0
Alexander Star

Спасибо блять старому деду, благодаря которому мракобесие расползается по всей стране

Ответить
0
iFlow Games

Было бы странно, если бы дед, не был старым)

Ответить
0
Отдаленный фитиль

В МВД утверждают, что это импостеры

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⠀⣾⡟⠛⣿⡇⠀⠀⢸⣿⣿⣷⣤⣤⣤⣤⣶⣶⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⠀⠀
⢀⣿⠀⢀⣿⡇⠀⠀⠀⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⡏⠀⠀⠀⠀⢴⣶⣶⣿⣿⣿⣆
⢸⣿⠀⢸⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠁⠀⠀⠀⣿⡇⣀⣠⣴⣾⣮⣝⠿⠿⠿⣻⡟
⢸⣿⠀⠘⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠁⠉⠀
⠸⣿⠀⠀⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⠉⠀⠀⠀⠀
⠀⠻⣷⣶⣿⣇⠀⠀⠀⢠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣛⣻⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣀⣀⣀⣼⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡿

Ответить
0
Ivan Boldyrev

Это были твинки Орлова?

Ответить
0
Shenmue

Надо шухерится, а не надеяться на Муми-Дол

Ответить
0
Знакомый якорь

Копы вас не спасут от бандитов даже в другом регионе.

Ответить
0
sahk.com

Ну прятаться в Татарстане это конечно они удумали 🤦🏽‍♂️ Еще бы в Афган уехали

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–1
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