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Новости
Яна Ломакина

В Казани люди в форме увезли из убежища для жертв насилия двух девушек. В МВД утверждают, что это не полицейские Статьи редакции

«Форму кто угодно может надеть», — сказали в ведомстве.

В Казани люди в полицейской форме вывезли из кризисного центра для женщин «Мамин дом» двух девушек с двухлетним ребёнком, которых ранее насильно выдали замуж в Дагестане. Об этом «Новой газете» рассказала основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

В ночь на 18 октября две дальних родственницы прибыли в шелтер и заключили договор с правозащитниками на оказание помощи. По словам Байназаровой, в тот же вечер полицейские, не представившись, ворвались в кризисный центр и забрали девушек. Где они находятся, неизвестно. «Мы знаем отца одной из девочек, он исламский проповедник. Девочки просили помощи, они вышли замуж по принуждению», — заявила Байназарова.

Правозащитника Светлана Анохина рассказала, что девушки год подтверждали своё желание получить помощь в кризисном центре. По её словам, у них была «вполне несчастливая» жизнь: «Полный запрет на какую-то свободу минимальную, нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Обеих выдали замуж, потому что пора».

Через час после того, как девушек увезли люди в форме, они связались с правозащитницей и заявили, что у них «якобы всё хорошо», «не надо поднимать шумиху» и прислали видео, где они сидят и улыбаются. «Я ни секунду не верю в то, что эти заявления добровольны», — сказала Анохина. Она считает, что силовики увезли девушек в отдел, передали кому-то из родственников в Казани, и вскоре их увезут обратно в Дагестан.

В МВД по республике Татарстан сообщили изданию, что «впервые слышат» о похищении. Ведомство начало проверку. «Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть», — сообщили РБК в МВД.

#новости #правозащита

3833 просмотров
46 46 комментариев
37
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46 комментариев
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Низкий Орзэмэс

Сами понимаете, форму кто угодно может надеть

Так это же вроде уголовное преступление

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49
Роковой торшер

Ну Шойгу ходит и ничего

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56
Принудительный глобус

Административное

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2
Bibba La Bibba

А если ты не просто надел но и представился и совершил похищение?

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2
Андрей Штольц

Тогда медаль героя России за защиту традиционных ценностей.

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16
Низкий Орзэмэс

Форму кто угодно может надеть, но если ты окажешь сопротивление человеку, который говорит что полицейский, а у тебя есть подозрения что нет, то высок риск нарваться на "сопротивление законным требованиям полицейского" и отъехать на несколько лет.

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33
Bibba La Bibba

В беларуси пизже, челы без формы представляются ментами и без удостоверения. Окажешь сопротивление - отъедешь на десятку. Не окажешь - в теории это могут быть просто бандиты с улицы

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10
Рыжий

в теории это могут быть просто бандиты с улицы

Мне кажется, что в Беларуси что в форме, что без формы - всё едино бандиты с улицы

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46
Андрон

Одного такого уже застрелил айтишник, при штурме его хаты, патом власти вой подняли на всю страну. ред.

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4
Gedevan

В России не так?

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1
New

Удобно

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0
Виктор Огай

Раньше вроде можно было попросить представиться и показать документы (По крайней мере в России). А сейчас?

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0
Лысый Никита

Форму кто угодно может надеть

Чего???
У меня ещё ответы для пресс-служб силовых структур появились
Удостоверение любой может показать

В участок кто угодно может зайти, вы докажите, что пытал именно сотрудник

В тюрьму кто угодно может зайти, вы докажите, что пытал именно сотрудник

Форму росгвардии кто угодно может надеть, вы докажите, что избивал электрошокером на митинге именно сотрудник

Наркотики кто угодно может подбросить, сами понимаете, вы докажите, что это был именно сотрудник

Мы в курсе ситуации. Проверили все военные части, но никто этого не делал. Сами понимаете, военную форму кто угодно может надеть

А, стоп, последнее реально уже было ред.

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20
Рыжий

Ну чисто технически - полно же людей в форме полиции, которые никогда полицейскими не являлись. Блогеры всякие. Тот таджик который на фоне храма фотку сделал, тоже был в форме полиции. А он даже не гражданин

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0
Лысый Никита

Есть же всё-таки разница между тем, чтобы надеть стилизированную форму для съёмки ролика, и использовать форму для задержания человека.

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0
Рыжий

чтобы надеть стилизированную форму для съёмки ролика

Не стилизованную, а реальную. Стилизованные куртки я на улице иногда вижу. Но редко. За это вроде тоже статья
и использовать форму для задержания человека

разница в тяжести преступления, да. Но я про то, что чисто технически достать форму не-полицейскому можно
Что, конечно, не отменяет паскудности реакции ведомства

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1
Лысый Никита

Нет, с этим я и не спорю, я как раз про то, что в такой ситуации наоборот должны говорить, что мы приложим все силы, чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных,

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1
Anton NS

Марина Вульф негодует.

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9
Заметный кран

В военторге же

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8
Долгий огонь

В военторге без ксивы не продадут форму и всё остальное. Ну раньше так было точно, может поменялось уже что-то

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0
Отдаленный фитиль

А где Верзилов ксиву взял? Получается он - сотрудник МВД?

Ответить
1
Вольдемаръ Дурбовскiй

Путин: Войска, оккупировавшие части в Крыму, не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге

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0
Пётр Козлов

В Казани не знаешь что и хуже: настоящие или не настоящие

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6
Some Dude

так все же просто. у ненастоящих нет бутылки шампанского)

Ответить
0
Bibba La Bibba

Тяжело после таких новостей в комментах не наговорить на статью

Ответить
1
Неожиданный супер_стар

Путин хуйло

Ответить
5
Неожиданный супер_стар

Что вы мне сделаете?

Ответить
0
Рыжий

Ты в другой стране?

Ответить
0
Неожиданный супер_стар

В сверхдержаве

Ответить
1
Рыжий

о, ты из Украины

Ответить
5
Неожиданный супер_стар

Читаешь мысли

Ответить
2
Неожиданный супер_стар

Товарищ майор вы тут?

Ответить
0
Роковой торшер

УТРО НАЧИНАЕТСЯ С НАПОМИНАНИЯ

Ответить
0
Андрей Рядькин

Я два раза редактировал и в итоге промолчал

Ответить
3
Андрей Рядькин

Терпила ебаная

Ответить
3
Anton NS

Пусть изымают видео с камер наблюдения, опрашивают свидетелей. Работу свою пусть делают. Ну мы там короче слышали чето ну хуй его знает может надел форму а может и не надел, ну хуй знает короче, форму любой может купить. ред.

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1
Gedevan

отца одной из девочек, он исламский проповедник

Не высока цена его проповедей

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1
Принудительный глобус

Сами понимаете, форму кто угодно может надеть

Действительно ведь, кто угодно может пойти работать в полицию и носить форму.

Ответить
1
Всякий динозавр

«Форму кто угодно может надеть», — сказали в ведомстве. "Может, это вообще роулплэй или к Хэллоуину готовились", - добавили в ведомстве

Ответить
1
Владимир Земсков

«Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть»

Какая-то глупая формулировка ответа.
Если это не сотрудники, тогда зачем им надевать форму? Зашли и силой вытащили.
Значит, действительно имеют отношение к МВД, раз так шустро дали ответ, что в курсе ситуации.

Ответить
0
Сергей Сергеич

Блять что происходит.

Ответить
0
Alexander Star

Спасибо блять старому деду, благодаря которому мракобесие расползается по всей стране

Ответить
0
iFlow Games

Было бы странно, если бы дед, не был старым)

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0
Четкий якорь

Форму кто угодно может надеть

Из автомата кто угодно может стрелять

Взятки кто угодно может брать

Законы кто угодно может нарушать

В полиции кто угодно может глаза закрывать на преступления
ред.

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0
Отдаленный фитиль

В МВД утверждают, что это импостеры

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⠀⠻⣷⣶⣿⣇⠀⠀⠀⢠⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣛⣛⣻⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢸⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣀⣀⣀⣼⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡿

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0
New

Бывает.
Чо теперь по каждой девушке из шелтера будем писать статью?

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–1
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