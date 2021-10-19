В Латвии объявили месячный локдаун из-за распространения коронавируса и низкого уровня вакцинации Статьи редакции
Он предусматривает комендантский час и закрытие магазинов.
В Латвии с 21 октября по 15 ноября будет действовать локдаун, сообщает телеканал LSM cо ссылкой на заявление премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.
«Латвия на первом месте в мире по общей заболеваемости [...] Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — сказал Кариньш.
По данным Университета Хопкинса, страна вышла на первое место по распространению коронавируса среди населения. За последние сутки в Латвии заразились 1253 человека, семеро умерли (при населении в 1,9 миллиона человек) В Латвии вакцинированы 54% совершеннолетних людей, при том, что средний показатель по Евросоюзу составляет 74%.
В Латвии введут следующие ограничения:
- Комендантский час с 20:00 до 05:00. Исключение — поездки на работу и с работы;
- Лично присутствовать на работе могут только сотрудники производств, строительства и жизненно-важных отраслей экономики, остальные должны работать удалённо;
- Все магазины будут закрыты, кроме минимаркетов у дома, продуктовых магазинов, аптек и зоомагазинов;
- Все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия запрещены;
- Школьные каникулы продлят на одну неделю. С 1 ноября учащиеся первых-третьих классов вернутся в школы, с 15 ноября — ученики четвёртых и двенадцатых классов.
По словам премьер-министра, принятые меры должны сократить межличностные контакты минимум на 40% и остановить распространение коронавируса в стране.
И все это время будут ограничения, основания для которых принимаются под влиянием статистики. Я закрыл 40% своего мааааленького бизнеса из-за этих ограничений, несколько моих бывших сотрудников не нашли себе старого уровня доход. Статистика на основе привитых позволяет принимать более лояльные решения. 5 лет таких решений и будет охуенчик окончательный, неповторимый
В любой момент ты можешь столкнуться с заражением с непредсказуемыми, и, возможно, смертельными последствиями. Вся твоя стратегия в отношении такого довольно существенного фактора основана на "авось", что немного странно для взрослого и не умственно отсталого(ты ведь себя таким не считаешь?) человека.
Тащемта распространение и мутации вируса обеспечивают как раз такие ребята, до тебя просто очередь пока не дошла.
с непредсказуемыми
Да вроде уже изучено, на что влияет ковид, и long covid тоже ?
основана на "авось"
Основано на "авось" это когда ты прешься в магазин в 18-19 часов, "ну мне ооочень надо", и типа надеешься что не заболеешь в ебучей толпе кашляющих и чихающих людей (а сейчас пздц как много болеет людей, без ковида я на это не так акцентировал внимание)
Моя стратегия вроде другая