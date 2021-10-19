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Новости
Яна Ломакина

В Латвии объявили месячный локдаун из-за распространения коронавируса и низкого уровня вакцинации Статьи редакции

Он предусматривает комендантский час и закрытие магазинов.

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2109 просмотров

В Латвии с 21 октября по 15 ноября будет действовать локдаун, сообщает телеканал LSM cо ссылкой на заявление премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

«Латвия на первом месте в мире по общей заболеваемости [...] Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — сказал Кариньш.

По данным Университета Хопкинса, страна вышла на первое место по распространению коронавируса среди населения. За последние сутки в Латвии заразились 1253 человека, семеро умерли (при населении в 1,9 миллиона человек) В Латвии вакцинированы 54% совершеннолетних людей, при том, что средний показатель по Евросоюзу составляет 74%.

В Латвии введут следующие ограничения:

  • Комендантский час с 20:00 до 05:00. Исключение — поездки на работу и с работы;
  • Лично присутствовать на работе могут только сотрудники производств, строительства и жизненно-важных отраслей экономики, остальные должны работать удалённо;
  • Все магазины будут закрыты, кроме минимаркетов у дома, продуктовых магазинов, аптек и зоомагазинов;
  • Все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия запрещены;
  • Школьные каникулы продлят на одну неделю. С 1 ноября учащиеся первых-третьих классов вернутся в школы, с 15 ноября — ученики четвёртых и двенадцатых классов.

По словам премьер-министра, принятые меры должны сократить межличностные контакты минимум на 40% и остановить распространение коронавируса в стране.

#новости #коронавирус #латвия

71 71 комментарий
21
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Восточный кофе

Это новость для тех людей, которые еще подождут, чтобы посмотреть на последствия вакцинации, а потом уже тогда привьются

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4
Рыжий

Привет, я тут, тот самый ждун ред.

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7
Дешевый холод

Я был лучшего мнения о тебе. Зря

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6
Низкий Орзэмэс

Зря ты был о нём лучшего мнения. Зря

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6
Рыжий

Я просто реально не понимаю, зачем она мне. Я что, хожу на концерты? Веду какую-то социальную жизнь экстраверта? Нет

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3
Дешевый холод

А я вот знаю, что люди умирают от этого вируса в лотерейном порядке.

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5
Рыжий

Это понятно. Но если я и без вакцины и даже без ковида избегал многолюдных мест. Смысл мне сейчас прививаться? Просто ради того, чтобы попасть в статистику? Ну такое

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0
Восточный кофе

Ты тупой? Это для статистики!!!

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2
Базовый Мурод

мусор не выносишь? Магазин не посещаешь?

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0
Рыжий

Ну такое. Это же не чума какая-то, чтобы приваться только ради выноса мусора или посешения магазина не в час пик

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2
Восточный кофе

То есть надо чтобы передохло 95% твоего окружения, чтобы ты наконец поднял рыжую жопу и пошел укололся?

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–2
Рыжий

В моём окружении никто не умер, от ковида. Ну, может где-то знакомые через 6 рукопожатий умирали, но ближайшие знакомые/друзья - все живые, хотя очень мало тех, кто ни разу не болел ковидом еще

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3
Восточный кофе

Окей, тогда скажи, что заставит тебя привитсья? ред.

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0
Рыжий

Скорее всего только действительно ебучая смертность в моём окружении. Если мне станет так же страшно, как было в марте-апреле 2020

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0
Восточный кофе

А если эта ебучая херня будет длится еще лет 5? В таком же как сейчас режиме (потихоньку дохнем, но не критично)

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1
Рыжий

Скорее всего эта херня будет распространяться еще дохрена времени. 5 лет это был оптимистичный прогноз в начале 2020 года.
Вирус не может продолжать убивать бесконечно же. Насколько я читал - он будет мутировать в сторону уменьшения смертности и увеличения заразности

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0
Восточный кофе

И все это время будут ограничения, основания для которых принимаются под влиянием статистики. Я закрыл 40% своего мааааленького бизнеса из-за этих ограничений, несколько моих бывших сотрудников не нашли себе старого уровня доход. Статистика на основе привитых позволяет принимать более лояльные решения. 5 лет таких решений и будет охуенчик окончательный, неповторимый

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0
Базовый Мурод

ясненько...

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0
Роковой торшер

ТЫ ПРОБОВАЛ ЧТО-ТО КОГДА-ЛИБО ДЕЛАТЬ РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА????

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0
Дмитрий Григорьев

В любой момент ты можешь столкнуться с заражением с непредсказуемыми, и, возможно, смертельными последствиями. Вся твоя стратегия в отношении такого довольно существенного фактора основана на "авось", что немного странно для взрослого и не умственно отсталого(ты ведь себя таким не считаешь?) человека.

Тащемта распространение и мутации вируса обеспечивают как раз такие ребята, до тебя просто очередь пока не дошла.

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0
Рыжий

с непредсказуемыми

Да вроде уже изучено, на что влияет ковид, и long covid тоже ?
основана на "авось"

Основано на "авось" это когда ты прешься в магазин в 18-19 часов, "ну мне ооочень надо", и типа надеешься что не заболеешь в ебучей толпе кашляющих и чихающих людей (а сейчас пздц как много болеет людей, без ковида я на это не так акцентировал внимание)
Моя стратегия вроде другая

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0
Дмитрий Григорьев

Да вроде уже изучено, на что влияет ковид, и long covid тоже ?

Тебе про Фому, ты про Ерёму. Человечество не вымрет, но ты не человечество, а конкретный человек. Ты гарантированно выживешь? Что влияет на твои персональные шансы выжить? Вот вопросы, на которые стоило бы ответить.

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0
Рыжий

Ну и кстати очень много историй о том, как люди привились и заболели. Понятно что заразились не от укола и вакцины, а в очереди. Но после таких историй тупо ссыкатно идти.
Истории кстати не только из интернета, двое знакомых так заболели. Один после первого этапа, второй после второго укола

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0
Восточный кофе

Я всегда не доверял рыжим ред.

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2
Рыжий

Извинись

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2
Восточный кофе

Это ржавый

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4
Точный будильник

имеют право, хуле

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0
Восточный кофе

тупым ослам тоже доверия нихуя нет

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4
Точный будильник

это говорит покойник?)))))

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1
Восточный кофе

да, с того света, хочу передать, что долбаные ждуны пепелятся в гиене огненной!!!

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2
Рыжий

Как можно пелелиться в том, чего не существует

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0
Восточный кофе

Каком

Ответить
0
Рыжий

К верху?

Ответить
0
Восточный кофе

как масть ляжет

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0
sahk.com

«… потом уже тогда будут смотреть с каменной плиты в виде фото

Ответить
0
Солёная Капля

Хорошо, что в 3 ночи всё запретили. Самое популярное время распространения инфекции

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4
Низкий Орзэмэс

В клубе в 3 часа ночи уж точно никто носить маски и дистанцию соблюдать не будет.

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1
Базовый Мурод

Учитывая, что бухих неконтролирующих себя больше ночью, то логика прослеживается. Клубешники, хуешники, бары, все пьют, обнимаются, танцуют. Можно и без этого обойтись временно.

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–1
Точный будильник

когда там суд над Китаем уже?

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2
Точный будильник

пусть в знак компенсации выдадут всем по одному флагману сяоми и кошкодевочку

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10
Роковой торшер

Не ной блять, ты вакцину сделал или купил себе справку?

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3
rustyrazor

Иду сегодня чипироваться первой дозой файзера (я ведь не тупой осел).

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2
Точный будильник

это мы посмотрим через пару лет))))

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5
Больной Гоша

Почему не через ПАРУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ?

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0
Michael Shultz

был бы не тупым, чипировался бы год назад.

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0
Точный будильник

ни то, ни другое!

последние исследования говорят, что антитела держатся до двух лет + я сижу дома постоянно 😔🐴

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1
Роковой торшер

тупой осёл

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6
Точный будильник

зато здоровый!!!

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4
Больной Гоша

Ну как сказать, ведь ты сидишь дома постоянно. Так и колпак протечет

Ответить
4
Точный будильник

я гуляю до двух часов каждый день (в пятой части случаев даже не сам)

но контактирую буквально с парой человек

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2
Больной Гоша

Ну тогда ты не сидишь дома постоянно и заразиться можешь 🤷‍♀️

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1
Точный будильник

мои контакты - вакцинированные

а заразиться с улицы, поверхностей этих пары человек, полок магазинов - практически нулевая вероятность плюс такую вирусную нагрузку мой иммунитет точно выдержит

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0
Больной Гоша

мои контакты - вакцинированные

Лол, вакцинированные болеют и переносят вирус. Просто болеют легче)

а заразиться с улицы, поверхностей этих пары человек, полок магазинов - практически нулевая вероятность плюс

Я заразилась на улице, мне в лицо кашлянул прохожий

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1
Точный будильник

ладно, тогда мой главный аргумент - мои же антитела и все равно значительно меньшее количество опасных контактов

Ответить
1
Больной Гоша

Хорошо, братик, береги себя. Сейчас не лучшее время болеть, ибо мест в больницах все меньше и меньше

Ответить
1
Рыжий

мне в лицо кашлянул прохожий

Жаль таким людям нельзя лица ломать...

Ответить
1
Рыжий

Кстати да, кукуха может поехать, если прям совсем затворником быть

Ответить
1
Сергей Сергеич

Бог им судья.

Ответить
0
Рыжий

Пизда вам, доходы населения ебаные

Ответить
3
Роковой торшер

Те переживут.

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0
rustyrazor

Ну Латвия так-то не шибко богатая)

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2
Лысый Никита

У Латвии есть чит на экономическую помощь Евросоюза. Не всегда срабатывает, но тут возможно получится.

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3
Точный будильник

но и не большая, воровать сложнее))

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0
Vadim Nemnasev

Первый локдаун сидел дома с сохранением 70% зп. Больно но не критично. Мб в этот раз тоже помощь будут оказывать.
А вообще заебись конечно доброе утро, ничего не скажешь

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0
Mikhail Dragunov

Мдя, обнуление кошельков продолжается.

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2
Люц Шнайдер

В Калининграде с 18 октября QR на посещение торговых центров. И уже неделю на рестораны. Только это всё такая, хуйня.

В общем в ресторане твой QR-код отсканируют, но особо вникать не будут твой он или ты его скачал в интернете.

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2
Всякий динозавр

12 класс это для кого, для тупых ослов?)

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1
Дмитрий Григорьев

Для настоящих скул-гига-чадов.

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2
AZP

Ничего это не даст. Австралия годами сидит, толку?

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1
Mikhail Dragunov

Там вообще ковидный концлагер судя по некоторым запискам в СМИ )))

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1
Ольга Шестова

Ха, в России ещё меньше вакцинированных. При этом никаких толковых мер. Куары в СПб и то еле-еле вводят, но аж с 1 ноября

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0
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