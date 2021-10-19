Он предусматривает комендантский час и закрытие магазинов.

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В Латвии с 21 октября по 15 ноября будет действовать локдаун, сообщает телеканал LSM cо ссылкой на заявление премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

«Латвия на первом месте в мире по общей заболеваемости [...] Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — сказал Кариньш.

По данным Университета Хопкинса, страна вышла на первое место по распространению коронавируса среди населения. За последние сутки в Латвии заразились 1253 человека, семеро умерли (при населении в 1,9 миллиона человек) В Латвии вакцинированы 54% совершеннолетних людей, при том, что средний показатель по Евросоюзу составляет 74%.

В Латвии введут следующие ограничения:

Комендантский час с 20:00 до 05:00. Исключение — поездки на работу и с работы;

Лично присутствовать на работе могут только сотрудники производств, строительства и жизненно-важных отраслей экономики, остальные должны работать удалённо;



Все магазины будут закрыты, кроме минимаркетов у дома, продуктовых магазинов, аптек и зоомагазинов;

Все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия запрещены;

Школьные каникулы продлят на одну неделю. С 1 ноября учащиеся первых-третьих классов вернутся в школы, с 15 ноября — ученики четвёртых и двенадцатых классов.