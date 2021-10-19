«Ситимобил» введёт сервисный сбор — от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа Статьи редакции
В компании утверждают, что на доходах водителей нововведение не отразится.
Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа. По словам представителя компании, фиксированная сумма позволит уменьшить его размер в сравнении со сбором в виде процента от стоимости поездки. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».
В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.
В «Яндекс.Такси» заявили изданию об отсутствии сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi нет никаких сборов, кроме комиссии в размере от 9,5% до 18%.
«Ситимобил» (входит в СП Сбербанка и VK) — один из крупнейших участников рынка агрегаторов такси. По собственным данным, во втором квартале 2021 года через сервис совершили более 50 миллионов поездок.
что за бред ты несешь?
разницы в автомобилях нет
Сити Мобил эконом:
Hyundai Creta 2016
Hyundai Elantra 2010
Hyundai Equus 2010
Hyundai Genesis 2013
Hyundai Grand Starex 2010
Hyundai Grandeur 2010
Ford Explorer 2009
Ford Fiesta 2011
Ford Focus 2011
Ford Fusion 2011
Яндекс эконом:
Hyundai Avante от 2011
Hyundai Creta от 2016
Hyundai Elantra от 2011
Hyundai i30 от 2013
Hyundai i40 от 2011
Hyundai ix35 от 2011
Ford Explorer от 2011
Ford Focus от 2011
Ford Galaxy от 2011 ред.
В Питере катал не ситимобил год назад, тачка находилась без проблем. Охуевал с того насколько низкие цены давал ситимобил в Питере.
В Ростове катаю тоже регулярно на ситимобиле, есть ощущение, что процентов на 10-15 дешевле относительно Яндекса, но, тачка ищется сложнее раза в три. Уезжаю на ситимобиле где то в 3 из 5 случаев.