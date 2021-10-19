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Новости
Яна Ломакина

«Ситимобил» введёт сервисный сбор — от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа Статьи редакции

В компании утверждают, что на доходах водителей нововведение не отразится.

50 50 комментариев
4574 просмотров

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа. По словам представителя компании, фиксированная сумма позволит уменьшить его размер в сравнении со сбором в виде процента от стоимости поездки. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

В «Яндекс.Такси» заявили изданию об отсутствии сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi нет никаких сборов, кроме комиссии в размере от 9,5% до 18%.

Обновление 12:15: В «Ситимобиле» объяснили TJ, что сервисный сбор будет списываться с таксопарков. Изначально в новости было сказано, что его будут взимать с пользователей. Приносим свои извинения за ошибку.

«Ситимобил» (входит в СП Сбербанка и VK) — один из крупнейших участников рынка агрегаторов такси. По собственным данным, во втором квартале 2021 года через сервис совершили более 50 миллионов поездок.

#новости #такси

50 50 комментариев
11
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Базовый Мурод

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов

меня ебёт чтоль что там есть у зарубежных сервисов, ебанутое оправдание

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66
Организованный цвет

Это зарубежный опыт

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13
робот-бёрдвотчер

Мировая практика.

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27
Ze Katze

Берём только худшее 💪

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1
Иван Дмитриев

Есть еще ебанутое оправдание, что там есть у зарубежных стран, но оно таки прогрессивное и немножечко поебывает

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0
Восточный кофе

Чаевые, сервисный сбор, на бензин, на интернет, нолог заплати, поддержи семью водителя... Я блять хотел просто доеехать до работы!!

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58
Андрей Рядькин

подвези

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2
Восточный кофе

У меня только волосатый мотороллер

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8
infernal freak

Все равно вези, опаздываю!

Ответить
1
Восточный кофе

Летс гоу

Ответить
3
Shenmue
Ответить
0
Андрей Рядькин

сочувствую

Ответить
0
miniawe .

Скоро за открытие приложения бабки будут списывать - из-за нагрузки инфраструктуры

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40
Максим Соколовский

Не ну ты войди в положение

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1
Антон Пострунин

Ничего не понял. То есть они ввели сбор, но на самом деле он и до этого был, просто другой, а теперь новый, но по их словам это ни на ком не отразится. Ну ладно.

Ответить
16
Nick Rosenberg

Был другой, а это новый, но другой, а другой никуда не делся. ред.

Ответить
1
Nick Rosenberg

Короче плати уже 5 рублей, заебал.

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5
сироп от щекотки

Ситимобил это что-то ниже эконома в Яндеке

Ответить
13
Очередной цветок

Он был конкурентоспособен в регионе только первые полгода на скидосах. Уже очень давно перестал заходить, чекаю только раз в месяц на изменения — абсолютно всегда цены выше убер/яндекса на 30%+

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5
Федя Прозоров

Удивительно, но выше

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4
New

что за бред ты несешь?
разницы в автомобилях нет

Сити Мобил эконом:
Hyundai Creta 2016
Hyundai Elantra 2010
Hyundai Equus 2010
Hyundai Genesis 2013
Hyundai Grand Starex 2010
Hyundai Grandeur 2010

Ford Explorer 2009
Ford Fiesta 2011
Ford Focus 2011
Ford Fusion 2011

Яндекс эконом:
Hyundai Avante от 2011
Hyundai Creta от 2016
Hyundai Elantra от 2011
Hyundai i30 от 2013
Hyundai i40 от 2011
Hyundai ix35 от 2011

Ford Explorer от 2011
Ford Focus от 2011
Ford Galaxy от 2011 ред.

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1
Немалый глобус

шо там шо там одна параша приезжает

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2
Всякий динозавр

За сервисный сбор стреляю в упор ред.

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8
sahk.com

««Ситимобил» — один из крупнейших участников рынка агрегаторов такси.»
Не смешите мои тапки, он один из крупнейших в Москве, в других городах работает примерно никак. Даже в Питере несколько раз заказывал и с аэропорта и в центре - машина не находилась НИКОГДА от слова совсем. ред.

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7
Черепашка Ниндзя

В Питере катал не ситимобил год назад, тачка находилась без проблем. Охуевал с того насколько низкие цены давал ситимобил в Питере.

В Ростове катаю тоже регулярно на ситимобиле, есть ощущение, что процентов на 10-15 дешевле относительно Яндекса, но, тачка ищется сложнее раза в три. Уезжаю на ситимобиле где то в 3 из 5 случаев.

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0
sahk.com

Про год назад не могу судить, был в Питере в сентябре этого года, и ожидал что после Москвы тоже смогу недорого получить такси, а получил хер. А в ростове Яндекс при запуске (2017) тоже стоил дешево (39₽ вроде по городу было). Потом неизбежно поднял цены за те же маршруты раза в три.

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1
Очередной цветок

Это временное явление на их заход в городю по моему опыту. Потом становится почему-то всегда дороже яндекса.

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0
нет

А где противоречие?
В Москве живёт ~десятая часть населения России. Среднестатистический москвич пользуется такси намного чаще, чем жители других городов. Цена поездки в Москве в сравнении с другими городами где-то x3. ред.

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0
Shenmue

Там где сбергамотом там стопудов со сбором ред.

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0
Сергей Сергеич

Что за тренд на сервисный сбор?

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5
Mark Black

Up only

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1
Предвыборный каякер

Пару дней назад взял сберпрайм на пробу, поставил ситимобил, хочу выполнить первую поездку, на половину экрана надписи о скидках для участника сберпрайма, вот только цена за поездку на работу в экономе - 450 рублей. Посмотрел я на это, открыл Яндекс и поехал на комфорте за 330

Ответить
3
fullmetalboy48151623 .

Зачем об этом сообщать так громко? Не логичнее бы было просто цену общую поднять на этот рубль? Кажется что негатива вызвало бы меньше.

Ответить
3
Ze Katze

А потом читать новости "ТаксоБои в ярости. Известный агрегатор такси ввёл новый сбор..."

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0
New

В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». - на какую инфраструктуру?
и куда именно пойдут эти деньги?
на закупку серверов?
а раньше без 3ех рублей с заказа они же как то покупали сервера......
ясно

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2
Порядочный клуб

Говносервис

Ответить
1
Black Jack

Ловко придумали: будут доить и водителей, и пассажиров.

Ответить
1
Влад Кустов

Сити идёт на*** 🤷🏻

Ответить
1
Янина Вострикова

Крохоборы

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1
Страстной шар

Ими вообще пользуется кто-то? У них то цены запредельные, то такси вообще не приезжает даже в центре))))

Ответить
1
Dmitry Vakhnin

А когда добавят адекватных водителей?

Ответить
0
Елизавета Антон

Яндекс Еда стала брать 29 рублей сервисный сбор.

Ответить
0
Программный блик

следующий релиз - водила будет говорить "на блять садись и сам едь куда тебе надо"

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0
Nick Rosenberg

А ты и поехал.

Ответить
0
Программный блик

ну а хули че я рыжий что ли

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0
Дмитрий Григорьев

Да вроде скоро уже везде. Только без водилы.

Ответить
0
Semen Semenov

Как можно этим пользоваться после таких финтов ушами?

Ответить
0
Artem Aznagulov

Смысл в этом ситимобиле, машин мало , цены выше яши, приложение ещё более неудобно чем у яши, кривые промоакции, клоуны одним словом

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0
Alex Polepchuk

верните убер уже нормальный)) ред.

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0
Aleksandra Filippova

Ну они как были не самым удобным,демократичным сервисом так похоже никогда и не будут
В топку Ситимобил

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0
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