В компании утверждают, что на доходах водителей нововведение не отразится.

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Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа. По словам представителя компании, фиксированная сумма позволит уменьшить его размер в сравнении со сбором в виде процента от стоимости поездки. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

В «Яндекс.Такси» заявили изданию об отсутствии сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi нет никаких сборов, кроме комиссии в размере от 9,5% до 18%.

Обновление 12:15: В «Ситимобиле» объяснили TJ, что сервисный сбор будет списываться с таксопарков. Изначально в новости было сказано, что его будут взимать с пользователей. Приносим свои извинения за ошибку.