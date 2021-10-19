Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":862,"title":"\u041e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e \u043f\u044f\u0442\u0438 \u0434\u0435\u0431\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u2014 \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c? \r\n","url":"\/redirect?component=advertising&id=862&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257524-tinkoff-black&placeBit=1&hash=41356d59f6fbd37a295a5a07a5b217f6dd2105c72f1b2d4ff3b26867a4d1fbd0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

«Ситимобил» введёт сервисный сбор с пользователей — от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа Статьи редакции

В компании утверждают, что на доходах водителей нововведение не отразится.

25 25 комментариев
2070 просмотров

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа. По словам представителя компании, фиксированная сумма позволит уменьшить его размер в сравнении со сбором в виде процента от стоимости поездки. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

В «Яндекс.Такси» заявили изданию об отсутствии сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi нет никаких сборов, кроме комиссии в размере от 9,5% до 18%.

«Ситимобил» (входит в СП Сбербанка и VK) — один из крупнейших участников рынка агрегаторов такси. По собственным данным, во втором квартале 2021 года через сервис совершили более 50 миллионов поездок.

#новости #такси

25 25 комментариев
6
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 458069, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 Oct 2021 09:01:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Восточный кофе

Чаевые, сервисный сбор, на бензин, на интернет, нолог заплати, поддержи семью водителя... Я блять хотел просто доеехать до работы!!

Ответить
18
Андрей Рядькин

подвези

Ответить
1
Восточный кофе

У меня только волосатый мотороллер

Ответить
1
infernal freak

Все равно вези, опаздываю!

Ответить
1
Восточный кофе

Летс гоу

Ответить
0
Андрей Рядькин

сочувствую

Ответить
0
Базовый Мурод

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов

меня ебёт чтоль что там есть у зарубежных сервисов, ебанутое оправдание

Ответить
16
Организованный цвет

Это зарубежный опыт

Ответить
3
робот-бёрдвотчер

Мировая практика.

Ответить
3
Иван Дмитриев

Есть еще ебанутое оправдание, что там есть у зарубежных стран, но оно таки прогрессивное и немножечко поебывает

Ответить
0
miniawe .

Скоро за открытие приложения бабки будут списывать - из-за нагрузки инфраструктуры

Ответить
12
Антон Пострунин

Ничего не понял. То есть они ввели сбор, но на самом деле он и до этого был, просто другой, а теперь новый, но по их словам это ни на ком не отразится. Ну ладно.

Ответить
5
сироп от щекотки

Ситимобил это что-то ниже эконома в Яндеке

Ответить
4
Федя Прозоров

Удивительно, но выше

Ответить
0
Сергей Сергеич

Что за тренд на сервисный сбор?

Ответить
3
Mark Black

Up only

Ответить
1
Всякий динозавр

За сервисный сбор стреляю в упор ред.

Ответить
3
sahk.com

««Ситимобил» — один из крупнейших участников рынка агрегаторов такси.»
Не смешите мои тапки, он один из крупнейших в Москве, в других городах работает примерно никак. Даже в Питере несколько раз заказывал и с аэропорта и в центре - машина не находилась НИКОГДА от слова совсем. ред.

Ответить
1
Черепашка Ниндзя

В Питере катал не ситимобил год назад, тачка находилась без проблем. Охуевал с того насколько низкие цены давал ситимобил в Питере.

В Ростове катаю тоже регулярно на ситимобиле, есть ощущение, что процентов на 10-15 дешевле относительно Яндекса, но, тачка ищется сложнее раза в три. Уезжаю на ситимобиле где то в 3 из 5 случаев.

Ответить
0
sahk.com

Про год назад не могу судить, был в Питере в сентябре этого года, и ожидал что после Москвы тоже смогу недорого получить такси, а получил хер. А в ростове Яндекс при запуске (2017) тоже стоил дешево (39₽ вроде по городу было). Потом неизбежно поднял цены за те же маршруты раза в три.

Ответить
0
нет

А где противоречие?
В Москве живёт ~десятая часть населения России. Среднестатистический москвич пользуется такси намного чаще, чем жители других городов. Цена поездки в Москве в сравнении с другими городами где-то x3. ред.

Ответить
0
Предвыборный каякер

Пару дней назад взял сберпрайм на пробу, поставил ситимобил, хочу выполнить первую поездку, на половину экрана надписи о скидках для участника сберпрайма, вот только цена за поездку на работу в экономе - 450 рублей. Посмотрел я на это, открыл Яндекс и поехал на комфорте за 330

Ответить
1
New

В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». - на какую инфраструктуру?
и куда именно пойдут эти деньги?
на закупку серверов?
а раньше без 3ех рублей с заказа они же как то покупали сервера......
ясно

Ответить
1
Порядочный клуб

Говносервис

Ответить
0
Black Jack

Ловко придумали: будут доить и водителей, и пассажиров.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null