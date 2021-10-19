«Ситимобил» введёт сервисный сбор с пользователей — от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа Статьи редакции
В компании утверждают, что на доходах водителей нововведение не отразится.
Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рублей с каждого заказа. По словам представителя компании, фиксированная сумма позволит уменьшить его размер в сравнении со сбором в виде процента от стоимости поездки. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».
В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.
В «Яндекс.Такси» заявили изданию об отсутствии сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi нет никаких сборов, кроме комиссии в размере от 9,5% до 18%.
«Ситимобил» (входит в СП Сбербанка и VK) — один из крупнейших участников рынка агрегаторов такси. По собственным данным, во втором квартале 2021 года через сервис совершили более 50 миллионов поездок.
В Питере катал не ситимобил год назад, тачка находилась без проблем. Охуевал с того насколько низкие цены давал ситимобил в Питере.
В Ростове катаю тоже регулярно на ситимобиле, есть ощущение, что процентов на 10-15 дешевле относительно Яндекса, но, тачка ищется сложнее раза в три. Уезжаю на ситимобиле где то в 3 из 5 случаев.