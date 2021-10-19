Второе место занял российский фотограф Евгений Борисов.

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Королевское метеорологическое общество (RMetS) и AccuWeather объявили финалистов конкурса The Weather Photographer Of The Year 2021. На него принимались снимки, демонстрирующих погодные явления со всего мира, в том числе облака, дождь, туман, молнии и снег.

На конкурс прислали почти девять тысяч работ, их отправили 3,3 тысячи фотографов из 114 стран. Публичное голосование определило 21 финалиста, из этих работ жюри выбрало победителей.

Первое место занял Джулио Монтини со снимком «Утренний туман»

Этот снимок он сделал в осенний день из небольшой церкви на вершине холма в городе Айруно, Италия. Фотограф рассказал, что такое природное явление длится около 20 минут, его можно увидеть с первыми лучами солнца. По его словам, похожий снимок можно сделать только из этой точки.

Второе место в конкурсе и победитель публичного голосования

Ещё одно второе место в конкурсе — снимок российского фотографа Евгения Борисова

Фотограф снял частично заснеженное озеро на Алтае с дрона.

Победитель в категории «Молодой природный фотограф года»

Снимок на айфон сделал 17-летний Феникс Блю из США.

Победитель в категории «Мобильная фотография»

Кристофер де Кастро Комесо из Абу-Даби рассказал, что сделал этот снимок после того, как отвёз жену на работу. Он увидел туман по пути домой и достал единственную камеру, чтобы была у него с собой — Huawei P30 Pro.

Второе место в категории «Мобильная фотография»

Снято на iPhone 10.