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Новости
Артём Мазанов

Фото: Утренний туман на вершине холма в Италии. Снимок победил в конкурсе «Фотограф погоды 2021» Статьи редакции

Второе место занял российский фотограф Евгений Борисов.

16 16 комментариев
2007 просмотров

Королевское метеорологическое общество (RMetS) и AccuWeather объявили финалистов конкурса The Weather Photographer Of The Year 2021. На него принимались снимки, демонстрирующих погодные явления со всего мира, в том числе облака, дождь, туман, молнии и снег.

На конкурс прислали почти девять тысяч работ, их отправили 3,3 тысячи фотографов из 114 стран. Публичное голосование определило 21 финалиста, из этих работ жюри выбрало победителей.

Первое место занял Джулио Монтини со снимком «Утренний туман»

Этот снимок он сделал в осенний день из небольшой церкви на вершине холма в городе Айруно, Италия. Фотограф рассказал, что такое природное явление длится около 20 минут, его можно увидеть с первыми лучами солнца. По его словам, похожий снимок можно сделать только из этой точки.

Второе место в конкурсе и победитель публичного голосования

Ещё одно второе место в конкурсе — снимок российского фотографа Евгения Борисова

Фотограф снял частично заснеженное озеро на Алтае с дрона.

Победитель в категории «Молодой природный фотограф года»

Снимок на айфон сделал 17-летний Феникс Блю из США.

Победитель в категории «Мобильная фотография»

Кристофер де Кастро Комесо из Абу-Даби рассказал, что сделал этот снимок после того, как отвёз жену на работу. Он увидел туман по пути домой и достал единственную камеру, чтобы была у него с собой — Huawei P30 Pro.

Второе место в категории «Мобильная фотография»

Снято на iPhone 10.

Другие снимки, попавшие в шорт-лист

#фото #природа #новости

16 16 комментариев
33
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Alex Blake

Мои снимки на телефон:

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8
ziggy stardust
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4
k. wintermute

У меня такие: ред.

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0
Бесконечный самолет

Первое место занял Джулио Монтини со снимком «Утренний туман»

я не шарю в фотографии, но победитель смахивает на любителя перекрутить контраст/clarity, для меня это худшая, максимально неестественная работа изза ее обработки

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8
Картофельный папа

+ те же ощущения

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0
Иностранный Валера

Рил, как- будто псевдо hdr на хуавее

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0
Иностранный Валера

Еще левый верхний угол с затемнением вызывает вопросы ред.

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0
Восточный кофе

А из нашего окна площадь красная видна

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3
Люц Шнайдер
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2
Андрей Жуков

Знакомое место. Железнодорожный?

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0
Люц Шнайдер

Да, после программы капитального ремонта. Фото до:

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1
Кирилл Вселенский

Победитель в категории «Молодой природный фотограф года»

Дно, всмысле фотка его ред.

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1
Всякий динозавр

Неудивительно

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1
k. wintermute

*снято на iPhone 10 пользователем TJ

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0
Низкий Орзэмэс

Сплошные радуги. Надо бы проверить на пропаганду ЛГБТ

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0
Илья
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0
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