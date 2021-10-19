Авторы инсталляции таким образом критикуют капиталистов, которые «сошли с ума и думают только о себе».

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Фото Sapien.Network

18 октября на Уолл-стрит установили бронзовую двухметровую фигуру в виде Харамбе — гориллы, убитой в зоопарке города Цинциннати в 2016 году. Статую разместили прямо напротив «Атакующего быка», ставшего символом биржи и американской экономики в целом. Инсталляцию организовала блокчейн-платформа Sapien.Network, посвящённая «благосостоянию и потребностям людей».

Pomp 🌪 @APompliano Someone has placed a massive gorilla and a lot of bananas in front of the Wall Street bull.



We live in wild times. Кто-то установил огромную гориллу и возложил кучу бананов перед быком на Уолл-стрит. Мы живём в дикие времена

Основатели платформы рассказали, что Харамбе символизирует миллионы людей, которые борются против капиталистической системы США — та, по их словам, обогащает и без того обеспеченных людей, но игнорирует остальных.

Вокруг быка при этом поместили около десяти тысяч бананов как символ того, что «все на Уолл-стрит сошли с ума» (английское выражение «to go bananas») и потеряли связь с реальным миром. Фрукты после инсталляции пообещали раздать местным нуждающимся и продовольственным банкам, подчеркнув таким образом уровень неравенства среди населения.

Фото NBC

При этом организаторы отметили, что не призывают к отказу от капитализма. По их словам, они хотят изменить нынешнюю экономическую систему так, чтобы она учитывала особенности настоящего и будущего, а также интересы большего числа людей.

Харамбе символизирует необходимость заботиться не только о себе. Люди стремятся к объединению. Простой жест в виде жертвования бананов укрепляет сообщество. Нам нужно перестать ссориться и драться. Роберт Джометти один из основателей Sapien.Network

17-летнего самца гориллы по имени Харамбе застрелили смотрители зоопарка Цинциннати в 2016 году, когда трёхлетний ребёнок упал в вольер к примату, а тот схватил мальчика за ногу и носил его за собой. Сотрудники убили гориллу, что взывало споры в медиа: многие посчитали, что Харамбе не представлял опасности, а наоборот, пытался защитить ребёнка.