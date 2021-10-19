Быка с Уолл-стрит завалили 10 тысячами бананов, а напротив установили двухметровую статую гориллы Харамбе Статьи редакции
Авторы инсталляции таким образом критикуют капиталистов, которые «сошли с ума и думают только о себе».
18 октября на Уолл-стрит установили бронзовую двухметровую фигуру в виде Харамбе — гориллы, убитой в зоопарке города Цинциннати в 2016 году. Статую разместили прямо напротив «Атакующего быка», ставшего символом биржи и американской экономики в целом. Инсталляцию организовала блокчейн-платформа Sapien.Network, посвящённая «благосостоянию и потребностям людей».
Основатели платформы рассказали, что Харамбе символизирует миллионы людей, которые борются против капиталистической системы США — та, по их словам, обогащает и без того обеспеченных людей, но игнорирует остальных.
Вокруг быка при этом поместили около десяти тысяч бананов как символ того, что «все на Уолл-стрит сошли с ума» (английское выражение «to go bananas») и потеряли связь с реальным миром. Фрукты после инсталляции пообещали раздать местным нуждающимся и продовольственным банкам, подчеркнув таким образом уровень неравенства среди населения.
При этом организаторы отметили, что не призывают к отказу от капитализма. По их словам, они хотят изменить нынешнюю экономическую систему так, чтобы она учитывала особенности настоящего и будущего, а также интересы большего числа людей.
17-летнего самца гориллы по имени Харамбе застрелили смотрители зоопарка Цинциннати в 2016 году, когда трёхлетний ребёнок упал в вольер к примату, а тот схватил мальчика за ногу и носил его за собой. Сотрудники убили гориллу, что взывало споры в медиа: многие посчитали, что Харамбе не представлял опасности, а наоборот, пытался защитить ребёнка.
Вскоре пользователи соцсетей превратили Харамбе в мем — гориллу в шутку называли знаменитостью, мучеником и национальным героем, ему посвящали рисунки, песни, театральные постановки. В 2017 году на eBay продали палочку Cheetos в виде силуэта примата за сто тысяч долларов, а в 2019 году Илон Маск записал рэп-трек «RIP Harambe».
Власти Нью-Йорка до конца года планируют перенести к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи статую «Бесстрашной девочки», установленную напротив «Атакующего быка» возле Уолл-Стрит в 2017 году.
По мнению мэра города Билла де Блазио, это увеличит «доступность» статуи и её посыл «будет услышан». Издание The New York Times отметило, что властей также обеспокоил вопрос безопасности — у статуи собирается много людей, которые могут стать «целью террористов». Скульптор статуи Кристен Визбал подчеркнула, что рада решению властей оставить статую в Нью-Йорке.
Понимаешь в чем проблема, высокого уровня развития экономики можно достичь только путем праволиберального развития. Нет ни одного обратного примера. А когда быстро растет экономика, то стремительно растет уровень жизни у всего населения. Классический пример Китай после 1978 года когда он перешел к дикому капитализму. Экономически это прямо эталонный пример экономически. США 20 века в целом самый яркий пример этого в истории.
И когда после достижения очень высокого уровня решают леветь, то этот рост сразу замедляется. Шведы же поигрались в жесткий социализм и быстренько откатили назад, т.к. чуть не угробили экономику. Сейчас вроде датчане пытаются по тем же граблям сходить. Читал рассказ ИТ-шницы про Данию. Типа кто хочет работать и развиваться - валит в Германию. Кто хочет никуя не делать, выбор того Дания..
Ну не работает социализм. Человек ленивое, эгоистичное существо. При любой халяве, уравниловке и т.п. и отсутствии возможности выделится, он перестает стремится, учится, работать с отдачей. И экономике приходит пушистый северный зверек.
И та же маргинализация и геттизация негров в США появилась особенно сильно именно после появления пособий. До этого негры вполне могли учиться, трудиться, выбиваться в люди... Социализм убил стимулы...
Да Кореи пример. Северная Корея до войны - это был промышленный богатый регион, а Южная бедный с/х регион. А какой итог?
Ты просто плохо знаешь историю культуры, на Западе всегда существовали подобные левые и радикальные движения и ничего особо нового тут нет. Просто пынинские пропагандоны начали акцентировать на этом внимание и потому в интернетах этому стали больше уделять внимания. Почитай про каких-нибудь "венских акционистов", я не знаю. ред.
Это вопрос уже не о "дегенеративном искусстве", а о том что с переходом к новой производственной формации, который сейчас очевидно происходит, должны измениться общественно-экономические отношения. Точно такие же процессы были, например, когда изобрели паровые машины и ткацкие станки, после чего феодализм перешел в капитализм.