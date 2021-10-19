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Новости
Максим Друковский

Быка с Уолл-стрит завалили 10 тысячами бананов, а напротив установили двухметровую статую гориллы Харамбе Статьи редакции

Авторы инсталляции таким образом критикуют капиталистов, которые «сошли с ума и думают только о себе».

45 45 комментариев
825 просмотров
Фото Sapien.Network

18 октября на Уолл-стрит установили бронзовую двухметровую фигуру в виде Харамбе — гориллы, убитой в зоопарке города Цинциннати в 2016 году. Статую разместили прямо напротив «Атакующего быка», ставшего символом биржи и американской экономики в целом. Инсталляцию организовала блокчейн-платформа Sapien.Network, посвящённая «благосостоянию и потребностям людей».

Pomp 🌪 @APompliano
Someone has placed a massive gorilla and a lot of bananas in front of the Wall Street bull.

We live in wild times.
Кто-то установил огромную гориллу и возложил кучу бананов перед быком на Уолл-стрит. Мы живём в дикие времена

Основатели платформы рассказали, что Харамбе символизирует миллионы людей, которые борются против капиталистической системы США — та, по их словам, обогащает и без того обеспеченных людей, но игнорирует остальных.

Вокруг быка при этом поместили около десяти тысяч бананов как символ того, что «все на Уолл-стрит сошли с ума» (английское выражение «to go bananas») и потеряли связь с реальным миром. Фрукты после инсталляции пообещали раздать местным нуждающимся и продовольственным банкам, подчеркнув таким образом уровень неравенства среди населения.

Фото NBC

При этом организаторы отметили, что не призывают к отказу от капитализма. По их словам, они хотят изменить нынешнюю экономическую систему так, чтобы она учитывала особенности настоящего и будущего, а также интересы большего числа людей.

Харамбе символизирует необходимость заботиться не только о себе. Люди стремятся к объединению. Простой жест в виде жертвования бананов укрепляет сообщество. Нам нужно перестать ссориться и драться.

Роберт Джометти
один из основателей Sapien.Network

17-летнего самца гориллы по имени Харамбе застрелили смотрители зоопарка Цинциннати в 2016 году, когда трёхлетний ребёнок упал в вольер к примату, а тот схватил мальчика за ногу и носил его за собой. Сотрудники убили гориллу, что взывало споры в медиа: многие посчитали, что Харамбе не представлял опасности, а наоборот, пытался защитить ребёнка.

Вскоре пользователи соцсетей превратили Харамбе в мем — гориллу в шутку называли знаменитостью, мучеником и национальным героем, ему посвящали рисунки, песни, театральные постановки. В 2017 году на eBay продали палочку Cheetos в виде силуэта примата за сто тысяч долларов, а в 2019 году Илон Маск записал рэп-трек «RIP Harambe».

Харамбе: как трагедия в американском зоопарке…
28 мая сотрудники зоопарка Цинциннати застрелили 17-летнюю гориллу после того, как к ней в вольер…
tjournal.ru

#сша #инсталляции #мемы

45 45 комментариев
11
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45 комментариев
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Сталин спас Россию

блокчейн-платформа Sapien.Network, посвящённая «благосостоянию и потребностям людей»

Ооо, очередные благодетели с криптостартапом))

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14
Программный блик

против капитализма с правильным "капитализмом"

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6
Низкий Орзэмэс

А что не так? Люди получили возможность заботиться не только о себе и вместо того, чтобы тратить свои деньги на яхты и кокаин используют свои ресурсы на изменение мира.

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1
Сталин спас Россию

Да так, ничего. Биткоин тоже пиарили как альтернативу зажравшейся и прогнившей банковской системе, а теперь криптовалюты встраиваются в эту систему и позволяют капиталистам уводить огромные массивы бабла от налогов))) никогда такого не было и вот опять ред.

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0
Железный Абдужаббор

Авторы инсталляции таким образом критикуют капиталистов, которые «сошли с ума и думают только о себе»

А я уж было решил, что BLM

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6
Железный Абдужаббор

BLB
Black Love Bananas ред.

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12
Bad Mother Fucker

лови расиста!

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0
Сталинский микрофон

ну так они и есть, леваки же

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0
Прозрачный франт

У мамкиных либертариах на любое любое поползновение в сторону от крайне правой идеологии - сразу следует обвинение в «левачестве».
Прям как у коммуняк, такие же обоссаные сектанты. ред.

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2
Madegghead

плять в смысле?
BLM - это ультра левое движение классическое, почти на грани с австрийским художником по своим взглядам.

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0
Дмитрий Григорьев

А девочка? Там же была девочка, вроде.

Девочки, гориллы, актуальные анти-капиталистические комментарии. Бык стоит, караван идёт, рынок работает.

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6
Цветной Валера

Власти Нью-Йорка до конца года планируют перенести к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи статую «Бесстрашной девочки», установленную напротив «Атакующего быка» возле Уолл-Стрит в 2017 году.

По мнению мэра города Билла де Блазио, это увеличит «доступность» статуи и её посыл «будет услышан». Издание The New York Times отметило, что властей также обеспокоил вопрос безопасности — у статуи собирается много людей, которые могут стать «целью террористов». Скульптор статуи Кристен Визбал подчеркнула, что рада решению властей оставить статую в Нью-Йорке.

Власти Нью-Йорка решили перенести статую…
СМИ назвали одной из причин обеспечение безопасности после терактов.
tjournal.ru
Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Реквестирую инсталляцию из быка и очереди просителей.

Ответить
0
Цветной Валера

хоспаде ну и слова нынче пошли

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

https://lurkmore.to/R

R
/r/, /r/equest или реквест — просьба чего-либо (от англ. request — запрос), а также названия…
lurkmore.to
Ответить
1
Цветной Валера

да я успел уже посмотреть, но спасибо

Ответить
0
Алый Мика

критикуют капиталистов, которые «сошли с ума и думают только о себе»

Так это не про капиталистов, это про людей. ред.

Ответить
5
Эстетический единорожек88

Любят люди придумать себе злодеев и бороться с ними

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1
Василий Чехов

Говори так же про левых плиз

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0
Алый Мика

Я не умею делить на левых и правых, извини. Но думать только о себе это не про капитализм.

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1
Низкий Орзэмэс

Далеко не про всех людей, не надо обобщать. И капитализм одна из причин увеличения такого увеличение индивидуализма - забота исключительно о своих интересах, удовлетворение своих прихотей, даже если это значит ухудшение жизни тысяч других людей.

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0
Связанный пришелец

«сошли с ума и думают только о себе»

пускай канают в какую-нибудь социалистическую/коммунистическую страну

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2
Прозрачный франт

Как насчёт развитой страны типа Канады или любой из стран Северной Европы?
Где нет упоротых религиознутых трампистов, и большинство граждан может рассчитывать на достойную жизнь?

Ответить
2
Alexander Revan

Всех врагов народа на расстрел и вот тогда заживем.

Ответить
1
Madegghead

Понимаешь в чем проблема, высокого уровня развития экономики можно достичь только путем праволиберального развития. Нет ни одного обратного примера. А когда быстро растет экономика, то стремительно растет уровень жизни у всего населения. Классический пример Китай после 1978 года когда он перешел к дикому капитализму. Экономически это прямо эталонный пример экономически. США 20 века в целом самый яркий пример этого в истории.
И когда после достижения очень высокого уровня решают леветь, то этот рост сразу замедляется. Шведы же поигрались в жесткий социализм и быстренько откатили назад, т.к. чуть не угробили экономику. Сейчас вроде датчане пытаются по тем же граблям сходить. Читал рассказ ИТ-шницы про Данию. Типа кто хочет работать и развиваться - валит в Германию. Кто хочет никуя не делать, выбор того Дания..
Ну не работает социализм. Человек ленивое, эгоистичное существо. При любой халяве, уравниловке и т.п. и отсутствии возможности выделится, он перестает стремится, учится, работать с отдачей. И экономике приходит пушистый северный зверек.
И та же маргинализация и геттизация негров в США появилась особенно сильно именно после появления пособий. До этого негры вполне могли учиться, трудиться, выбиваться в люди... Социализм убил стимулы...
Да Кореи пример. Северная Корея до войны - это был промышленный богатый регион, а Южная бедный с/х регион. А какой итог?

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0
Роковой торшер

Надеюсь американцы смогут построить нормальный социализм.

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2
Давний Никита

Надеюсь, что социализма нигде не будет

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0
Программный блик

мне тяжело понять всё это, американская культура кажется деградирующей. помогите понять, что это и во имя чего?

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0
Forrest_Dumb

Ты просто плохо знаешь историю культуры, на Западе всегда существовали подобные левые и радикальные движения и ничего особо нового тут нет. Просто пынинские пропагандоны начали акцентировать на этом внимание и потому в интернетах этому стали больше уделять внимания. Почитай про каких-нибудь "венских акционистов", я не знаю. ред.

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3
Ganna Olenyeva

В данной акции ничего нового нет и она какие-то тренды не отражает. Но левые в социальном смысле движения стали занимать намного более центральную роль.

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0
Бип Боп

а есть такой же график, но аккурат после оккупай-уолл-стрита?

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0
Forrest_Dumb

Это вопрос уже не о "дегенеративном искусстве", а о том что с переходом к новой производственной формации, который сейчас очевидно происходит, должны измениться общественно-экономические отношения. Точно такие же процессы были, например, когда изобрели паровые машины и ткацкие станки, после чего феодализм перешел в капитализм.

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0
Роковой торшер

Оно тебе не надо, расслабься

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1
Сталинский микрофон

ну это и есть деградация

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1
Роковой торшер

Што?

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0
Erzkanzler Valorum

Только перевели продукты, если уж и хотели сделать инсталляцию, нужно было выплавлять 10 тысяч бананов.

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1
Организованный цвет

А в России происходит отрицательный рост цен на бананы

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1
Низкий Орзэмэс

Фрукты после инсталляции пообещали раздать местным нуждающимся и продовольственным банкам

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0
Правовой рак

ууууу проклятые мужики

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1
Правовой рак

ой не туда

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1
Знакомый якорь

Сос мыслом

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1
Всякий динозавр

Минутка расизма

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0
Mark Black

Ape trade против wall street, еще бананы эти, будто продолжение истории WSB ред.

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0
Bad Mother Fucker

банда безмозглых долбоёбов

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0
Some Dude

ждем нового советского союза? только теперь союз советских американских штатов?

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0
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