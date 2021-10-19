Независимый автор обвинил «Магнит» в плагиате персонажа комикса. В компании ответили, что «сделали свою версию» героя Статьи редакции
Пользователи твиттера призвали сеть супермаркетов перестать «позориться» и заплатить авторам.
Петербургский сценарист и автор комиксов Виталий Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате персонажа комикса «Продукты 24», который он создал с художником Артёмом Бизяевым. Фото работы и скриншот рекламы сети супермаркетов Терлецкий опубликовал в своём твиттере.
В комиксе «Продукты 24» в начале 1990-х робот из продуктовых ларьков сражается с монстром из панельных многоэтажек. Один из авторов истории отметил, что художники всегда открыты к сотрудничеству, если кто-то хочет сделать коллаборация по их работе. Рекламу «Магнита» с похожим героем он назвал «позором» и написал, что ритейлер «украл персонажа для коммерческого пользования», сделав это «отвратительно бездарно».
В комментариях под постом представители «Магнита» написали, что «ничего плагиатить не хотели», и готовы удалить рекламу, если она оскорбляет художников. По словам компании, на рекламе супермаркета изображена «совсем другая тема с недавно установленными теплицами-контейнерами и трансформерами».
Терлецкий спросил, выглядят ли теплицы «Магнита» как «гигантский робот из ларьков с красным верхом и синим низом, похожий в деталях на персонажа нашего комикса, который вышел ещё в 2017 году». На это представители сети ответили, что при создании своего персонажа вдохновлялись множеством примеров, в том числе и комиксом «Продукты 24». В компании заявили, что «сделали свою версию, содержащую схожие элементы с рисунками коллег, но точно не хотели никого обидеть».
Пользователь твиттера предложил «Магниту» заплатить художникам авторские отчисления, чтобы «сохранить лицо». Блогер Дима Сыендук написал, что исправить ситуацию можно, если завести во все магазины сети комиксы «Продукты 24».
Один из авторов комикса про робота из ларьков художник Артём Бизяев также создал для конкурса фанатских идей Lego концепт набора по мотивам славянских сказок с Бабой-Ягой и избушкой на курьих ножках. Набор не выиграл конкурс, но Бизяев пообещал подать заявку ещё раз.
готовы удалить рекламу, если она оскорбляет художников. По словам компании, на рекламе супермаркета изображена «совсем другая тема с недавно установленными теплицами-контейнерами и трансформерами».
Шото мне кажется хер бы они были "готовы удалить рекламу", если бы не осознавали всю слабость своей позиции.