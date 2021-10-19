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Новости
Яна Ломакина

Независимый автор обвинил «Магнит» в плагиате персонажа комикса. В компании ответили, что «сделали свою версию» героя Статьи редакции

Пользователи твиттера призвали сеть супермаркетов перестать «позориться» и заплатить авторам.

15 15 комментариев
1877 просмотров
Слева — работа независимого художника, справа — герой рекламы «Магнита»  Фото @vitalyterletsky

Петербургский сценарист и автор комиксов Виталий Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате персонажа комикса «Продукты 24», который он создал с художником Артёмом Бизяевым. Фото работы и скриншот рекламы сети супермаркетов Терлецкий опубликовал в своём твиттере.

В комиксе «Продукты 24» в начале 1990-х робот из продуктовых ларьков сражается с монстром из панельных многоэтажек. Один из авторов истории отметил, что художники всегда открыты к сотрудничеству, если кто-то хочет сделать коллаборация по их работе. Рекламу «Магнита» с похожим героем он назвал «позором» и написал, что ритейлер «украл персонажа для коммерческого пользования», сделав это «отвратительно бездарно».

vitaly terletsky @vitalyterletsky

В комментариях под постом представители «Магнита» написали, что «ничего плагиатить не хотели», и готовы удалить рекламу, если она оскорбляет художников. По словам компании, на рекламе супермаркета изображена «совсем другая тема с недавно установленными теплицами-контейнерами и трансформерами».

Магнит @magnitretail
@vitalyterletsky @ArtemBizyaev Основной посыл нашего Инстаграм-аккаунта — Искусство Ритейла, так что все новости стараемся подавать там нестандартно. Красный цвет продиктован нашим логотипом, бирюзовый (не синий) — цветом теплиц (на фото). Фильм Трансформеры вышел в 2007 году. Ребят, мы не хотим конфликтов 🙌🏻
aquamine @aquam1ne
@magnitretail @vitalyterletsky @ArtemBizyaev То есть слева ваши референсы, а справа "совсем другая тема"?

Терлецкий спросил, выглядят ли теплицы «Магнита» как «гигантский робот из ларьков с красным верхом и синим низом, похожий в деталях на персонажа нашего комикса, который вышел ещё в 2017 году». На это представители сети ответили, что при создании своего персонажа вдохновлялись множеством примеров, в том числе и комиксом «Продукты 24». В компании заявили, что «сделали свою версию, содержащую схожие элементы с рисунками коллег, но точно не хотели никого обидеть».

Artem Bizyaev @ArtemBizyaev
@vitalyterletsky @magnitretail Магниту прост обидно, что в русских комиксах делают камео Пятерочки, а про них забыли
vitaly terletsky @vitalyterletsky
@ArtemBizyaev @magnitretail Так потому что Пятёрочка как домашняя мать, хоть и с простоватой едой, а Магнит - как отец после работы, который выпил две Балтики Девятки вместе со своим другом хануром Красное и Белое

Пользователь твиттера предложил «Магниту» заплатить художникам авторские отчисления, чтобы «сохранить лицо». Блогер Дима Сыендук написал, что исправить ситуацию можно, если завести во все магазины сети комиксы «Продукты 24».

Один из авторов комикса про робота из ларьков художник Артём Бизяев также создал для конкурса фанатских идей Lego концепт набора по мотивам славянских сказок с Бабой-Ягой и избушкой на курьих ножках. Набор не выиграл конкурс, но Бизяев пообещал подать заявку ещё раз.

#новости #художники #реклама

15 15 комментариев
23
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Всякий динозавр

О, робат ред.

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17
Таможенный танк88
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4
Низкий Орзэмэс

О робаты, о нравы

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2
Низкий Орзэмэс

готовы удалить рекламу, если она оскорбляет художников. По словам компании, на рекламе супермаркета изображена «совсем другая тема с недавно установленными теплицами-контейнерами и трансформерами».

Шото мне кажется хер бы они были "готовы удалить рекламу", если бы не осознавали всю слабость своей позиции.

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7
Эстетический единорожек88

«Если вы так хотите, то так уж и быть, удалим, если вам так хочется, если вам жалко, мы ничего не плагиатили, но если вам так спокойней, то мы удалим, да»

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1
Восточный кофе
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7
Askel

Классика отечественного маркетинга же)

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4
Сергей Сергеич

Доебаться до якобы плагиата для шумихи в Твиттере? Ну да.

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–3
Askel

Ну если ты не понимаешь как работает арт и дизайн, то для тебя это "доебаться") А так все по делу, ребята действительно просто слизали визуал с уже готовой чужой работы, просто прокрутив ползунки цвета чуть в сторону да и немного сгладив углы. ред.

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7
Эстетический единорожек88

Опять твиторные в леваках ноют, каждый раз одно и то же! Сжв!

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–1
Bitchcraft

Опять твой сарказм не оценили

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1
Имя Фамилия

Ничего общего

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3
Max Diviani

Сук, они ещё и лобстер (шрифт) юзают на серьёзных щщах

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3
Robert Johansson

Вернули нам наш 2010

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1
Åleksei Ivašyn

Вот это кек. У меня где-то валялись эскизы 2009 года, где персонажем был тоже робот (скорее монстр) из многоэтажки, который сражается с трансформерами-троллейбусами. Тогда я так и не дорисовал работу, потому что не было чёткого видения, как именно изобразить этот дом-монстр.

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1
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