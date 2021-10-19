Пользователи твиттера призвали сеть супермаркетов перестать «позориться» и заплатить авторам.

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Слева — работа независимого художника, справа — герой рекламы «Магнита» Фото @vitalyterletsky

Петербургский сценарист и автор комиксов Виталий Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате персонажа комикса «Продукты 24», который он создал с художником Артёмом Бизяевым. Фото работы и скриншот рекламы сети супермаркетов Терлецкий опубликовал в своём твиттере.

В комиксе «Продукты 24» в начале 1990-х робот из продуктовых ларьков сражается с монстром из панельных многоэтажек. Один из авторов истории отметил, что художники всегда открыты к сотрудничеству, если кто-то хочет сделать коллаборация по их работе. Рекламу «Магнита» с похожим героем он назвал «позором» и написал, что ритейлер «украл персонажа для коммерческого пользования», сделав это «отвратительно бездарно».

В комментариях под постом представители «Магнита» написали, что «ничего плагиатить не хотели», и готовы удалить рекламу, если она оскорбляет художников. По словам компании, на рекламе супермаркета изображена «совсем другая тема с недавно установленными теплицами-контейнерами и трансформерами».

Магнит @magnitretail @vitalyterletsky @ArtemBizyaev Основной посыл нашего Инстаграм-аккаунта — Искусство Ритейла, так что все новости стараемся подавать там нестандартно. Красный цвет продиктован нашим логотипом, бирюзовый (не синий) — цветом теплиц (на фото). Фильм Трансформеры вышел в 2007 году. Ребят, мы не хотим конфликтов 🙌🏻

Терлецкий спросил, выглядят ли теплицы «Магнита» как «гигантский робот из ларьков с красным верхом и синим низом, похожий в деталях на персонажа нашего комикса, который вышел ещё в 2017 году». На это представители сети ответили, что при создании своего персонажа вдохновлялись множеством примеров, в том числе и комиксом «Продукты 24». В компании заявили, что «сделали свою версию, содержащую схожие элементы с рисунками коллег, но точно не хотели никого обидеть».

vitaly terletsky @vitalyterletsky @ArtemBizyaev @magnitretail Так потому что Пятёрочка как домашняя мать, хоть и с простоватой едой, а Магнит - как отец после работы, который выпил две Балтики Девятки вместе со своим другом хануром Красное и Белое

Пользователь твиттера предложил «Магниту» заплатить художникам авторские отчисления, чтобы «сохранить лицо». Блогер Дима Сыендук написал, что исправить ситуацию можно, если завести во все магазины сети комиксы «Продукты 24».