Это не первый случай, когда жители не могут попасть в подъезды из-за умных технологий компании.

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Осторожно, в видео присутствует мат

18 октября в твиттер-аккаунте @AA_Sergeev опубликовали видео, на котором мужчина ругается с умным домофоном от компании «Уфанет». Сначала устройство распознало его лицо, но не открыло дверь в подъезд, а со второй попытки оно и вовсе не сработало.

Мужчина на видео заявляет, что это происходит «каждый день». После того, как ему всё же удаётся попасть внутрь, домофон продолжает говорить, а герой ролика возвращается, чтобы ударить устройство.

Это не первый случай, когда жители домов с умными технологиями от «Уфанет» сталкиваются с подобными проблемами. В середине сентября пользователь «Пикабу» показал видео, где мужчина также ругается с домофоном в городе Октябрьском в Башкирии. Спустя несколько попыток воспользоваться умной технологией он открывает дверь обычным ключом от подъезда.

Осторожно, в видео присутствует мат

Умный домофон — это услуга от провайдера «Уфанет», которую анонсировали в 2019 году. С помощью неё жители могут принимать звонки от гостей и видеть их на экране телефона, открывать дверь в специальном приложении и просматривать записи с камеры. Также «Уфанет» заявляет, что технология позволяет не пользоваться ключами: если загрузить фото в приложение, домофон узнает человека, когда он подойдёт к двери.

Проблемы у жителей подъездов с умным домофоном от «Уфанет» возникают не только с распознаванием лица. Согласно отзыву одного из пользователей, приложение также часто не работает — его приходится удалять и устанавливать заново.