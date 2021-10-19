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Новости
Sasha Shambilova

«Каждый день одно и то же»: мужчина поругался с умным домофоном «Уфанет», который не пускал в дом по распознаванию лица Статьи редакции

Это не первый случай, когда жители не могут попасть в подъезды из-за умных технологий компании.

76 76 комментариев
2226 просмотров
Осторожно, в видео присутствует мат

18 октября в твиттер-аккаунте @AA_Sergeev опубликовали видео, на котором мужчина ругается с умным домофоном от компании «Уфанет». Сначала устройство распознало его лицо, но не открыло дверь в подъезд, а со второй попытки оно и вовсе не сработало.

Мужчина на видео заявляет, что это происходит «каждый день». После того, как ему всё же удаётся попасть внутрь, домофон продолжает говорить, а герой ролика возвращается, чтобы ударить устройство.

Это не первый случай, когда жители домов с умными технологиями от «Уфанет» сталкиваются с подобными проблемами. В середине сентября пользователь «Пикабу» показал видео, где мужчина также ругается с домофоном в городе Октябрьском в Башкирии. Спустя несколько попыток воспользоваться умной технологией он открывает дверь обычным ключом от подъезда.

Осторожно, в видео присутствует мат

Умный домофон — это услуга от провайдера «Уфанет», которую анонсировали в 2019 году. С помощью неё жители могут принимать звонки от гостей и видеть их на экране телефона, открывать дверь в специальном приложении и просматривать записи с камеры. Также «Уфанет» заявляет, что технология позволяет не пользоваться ключами: если загрузить фото в приложение, домофон узнает человека, когда он подойдёт к двери.

Проблемы у жителей подъездов с умным домофоном от «Уфанет» возникают не только с распознаванием лица. Согласно отзыву одного из пользователей, приложение также часто не работает — его приходится удалять и устанавливать заново.

TJ обратился за комментарием в «Уфанет», но пока не получил ответа.

#новости #регионы #технологии

76 76 комментариев
32
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76 комментариев
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Bad Mother Fucker

TJ обратился за комментарием в «Уфанет», но пока не получил ответа.

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29
Всякий динозавр

За комментарием к домофону

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20
Эстетический единорожек88

И получили ответ: «Я вас не поняла»

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33
Всякий динозавр

А он и отвечает :вы кто такие, я вас не звал, идите нахуй

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3
ouxen

вы кто такие, я вас не распознал, идите нахуй

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6
aliftin

Tj лицом не вышел.

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0
Алексей Егоров

У меня так горит когда звонишь в техподдержку и приходится через общение с роботом пройти чтобы попасть на оператора живого.

Понимаю деда... ред.

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14
Имя И Фамилия

На деле окажется, что пользователи загружают скачаное из одноклассников фото 128х128 и переустанавливают приложение на древнем ведре какой-нибудь версии 4.4

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1
Павел Макров

на самом деле прогеры за 300кк/наносек высрали обоссанную хуету оторваную от реальности, которую никто нахуй не тестировал кроме них.
вот и все ред.

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11
Эстетический единорожек88

Ну так-то интеграционное тестирование не обязанность прогеров, и продают продукт не прогеры

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2
Проклятый коктейль

Чувак справедливо называет всех ойтишников общим «прогеры» и прав. Это вы в этих сортах говна разбираетесь

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2
Эстетический единорожек88

Нет

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3
Павел Макров

ладно давай поменяем прогеры, на "спецалисты it-депаратамента"
в общем то лучше не становится, приложение является говнищем, но прогеры теперь смогут говорить, что они не виноваты ведь они запрогали по тз

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0
Эстетический единорожек88

Да, это же именно так выглядит: сидит прогер, написал код, взял и продал готовый продукт

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1
Павел Макров

да именно так и выглядит это в ооо уфанеттелеком
первый писал, второй писал и был менеджером.

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0
Больной Гоша

Виноваты менеджеры, которые не набрали людей и не выделили время на тестирование своего продукта.
Причем тут "прогеры"?

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1
Павел Макров

97% это приложение делал отдел из одного или двух человек, оба прогеры

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0
ouxen

типичные кандидаты в гугл или самсунг

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0
Ильназ Акпамбеков

откуда инфа ?

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0
Павел Макров

от эр-телекома

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0
Эстетический единорожек88

128х128

Если их алгоритмы не могут работать с таким разрешением, пусть ограничения вводят
ведре какой-нибудь версии 4.4

Если не гарантируют стабильную работу на 4.4, то пусть ограничения по версии SDK вводят

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6
Больной Гоша

Так-то у чувака ещё очки на носу отсвечивают, может из-за этого и не пустило

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0
Эстетический единорожек88

Да не, там же несколько раз говорила «проходите», а дверь не открывалась

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3
Больной Гоша

Ну это вообще тогда не в фотке дело и не в алгоритмах ред.

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1
Эстетический единорожек88

А так могли и предусмотреть это, запросив несколько фото с разных ракурсов

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0
Больной Гоша

Легче просто выдать ключ. сделать наборы ключей с уникальными идетификаторами для каждой квартиры, если хочется следить кто именно когда зашёл.
Не понимаю зачем технологию распознавания лиц внедрять в домофоны...

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4
Эстетический единорожек88

Сыграть на хайпе. Бигдата, машинлёрнинг и прочий аджайл

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3
ouxen

проходите мимо, не задерживайте

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1
Проклятый коктейль

Но если все должны знать об аксиоме «пользователь идиот» это должно быть как-то отражено в дизайне системы?
А так хуйня какая-то в которой виноват производитель все равно

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2
Военный Филипп

то есть в том, что всё сделано через жопу, виноваты пользователи? или тупые работники, которые не понимают реалии, в которых этот мир существует

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1
Timur Muratshin

Уфанет помойка-монополист, регулярно режущая скорость "безлимитного интернета до 100 мб" до 20мб.

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0
Всякий динозавр

Умный домофон указывает кожаным мешкам на их место

Ответить
6
Всякий динозавр

Осторожно, в видео присутствует мат

Ахаха

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4
Ari Ari

извини, не могу остановиться, скрипт срабатывает 😐
https://coub.com/view/2x7hse

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2
Bad Mother Fucker

Восстание машин в России выглядит так

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7
Arman Adabi

И такая технология удобнее, чем просто приложить ключ¿

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5
Проклятый коктейль

В офисе проход по лицу, удобнее

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0
Эстетический единорожек88

Хз, меня напрягает ждать, пока человек секунд 5-10 стоит у турникета ожидая распознавания

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2
Проклятый коктейль

== 5-10 секунд ищет карту в кармане жопы

Ну я понял о чем ты, пока людей в офисе не много не сталкивался с такой проблемой

Ответить
0
Эстетический единорожек88

Я сразу как подхожу к турникету, достаю пропуск и прикладываю, остальные в большинстве случаев делают аналогично

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0
Больной Гоша

Зачем ты ее в кармане допы носишь? Есть специальные фигни на шею или на пояс ред.

Ответить
0
Благополучный франт

Хорошо нп по губам ред.

Ответить
0
Проклятый коктейль

Нет, тогда бы это было СТО ред.

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2
Благополучный франт

@Zoibana у нас технический директор. Это к нему

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2
Больной Гоша

В офисе дают пропуска с rfid

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0
Ипполит Воробьянинов

Подожди, там ещё алкотестеры поставят, тогда и посмотрим.

Ответить
0
Очередной цветок

Это вот прям в работы художников про автобуханки на гравилетах, с мордой этого мужика.

Ответить
5
Seon

Смысл подобных технологий, квартиры они же потом скорее всего ключами открывают.

Ответить
2
Эстетический единорожек88

Бабки заработать

Ответить
6
Marhal_New _Arleana

сука бабки

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2
ouxen

тоже в ахуе, уверен ниодин долбаеб там до сих пор этого не осознает

Ответить
0
Илья

ключ можно в лифте достать, пока делать нечего. а тут на улице надо искать

Ответить
0
Seon

Ну тут для какой-то выгоды надо чтобы она работала идеально. Днем и ночью, зимой и летом, и когда солнце светит в объектив, и когда ты постригся, или бороду решил отрастить, или шапку надел. Иначе это просто не эффективно.

Ответить
0
Rond

А если пиздюки закрасят камеру из баллончика, никто больше домой не пойдет?

Ответить
3
Beerman

любой инженер знает, что у любой автоматики должно быть ручное управление или резервный канал, тыща причин, почему эта хуйня может не сработать, всегда должен быть старый добрый ключ. Но это устарело, думают в Уфанете

Ответить
2
ziggy stardust

Напомнило.

Ответить
2
ouxen

необходимо, чтобы пидарасин из уфанет черти в аду ебали в очко раскаленной кочергой

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

В чем проблемам домофонов?

Ответить
1
Сергей Звезда

они не могут написать симфонию

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

Поэмы переоценены

Ответить
1
ＫＩＢØＵＮＥ

Этот комедийный тайминг с "я вас не поняла" в конце

Ответить
1
Вячеслав
Ответить
1
лала лало

И в чем он не прав? Вы бы открыли такому одухотворенному лицу дверь?

Ответить
0
Dmitry Ryleev

Ну да пусть житель дома будет спать на улице, ведь Мне так хочется

Ответить
0
Ёршик Золотой

Блядь... сууука, слезы текут от ржаки. Кто же такое постит в разгар рабочего времени.

Ответить
0
Немецкий кран

в конце допизделась и справедливо получила лещей

Ответить
0
Necronomicon

Ну и в чем мужик не прав?

Ответить
0
Эстетический единорожек88

Ну и в чём домофон не прав?

Ответить
–1
Necronomicon

Обязанность домофона не открывать дверь посторонним, а не рандомным жителям дома

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0
Эстетический единорожек88

А ты докажи что он житель этого дома!

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–1
Фамилия и имя

Дожили уфанет нагибает.

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0
Mark Black

Типы супер смешные! ред.

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0
Роман Стиханов

Ну так есть же ключи. Если не работает умная технология - забей, воспользуйся аналоговой. Ладно б не было альтернативы... Ну и УК я б тоже вынес мозги, если за эту умность переплачивать надо - и отказался бы платить...

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0
Dmitry Ryleev

Тебе всегда хочется доставать ключ если он находится хрен пойми где в рюкзаке

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0
Maksim Derkach

получается домофон умнее человека

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–1
Bad Mother Fucker

не умнее, а разумнее

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0
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