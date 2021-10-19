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Новости
Яна Ломакина

В Москве начали тестировать камеры с углом обзора 360 градусов, встроенные в мигалки полицейских машин Статьи редакции

Устройства будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Фото kaluga.itsrussiaforum.ru 

В балку со спецсигналами полицейских автомобилей в Москве начали устанавливать от двух до шести камер, которые будут фиксировать обстановку на 360° вокруг. Система «АвтоУраган-МС» также будет включать в себя измеряющий скорость радар, сообщает Autonews.ru.

По данным издания, камеры смогут фиксировать практически все виды нарушений правил дорожного движения: проезд по выделенным полосам, неправильные развороты, стоянку под запрещающими знаками, превышение скорости и неоплаченную парковку. Комплекс также будет проверять все проезжающие автомобили по базам розыска.

Прибор с камерами устанавливают на крышу патрульного автомобиля Фото Autonews.ru 

Системы камер уже установили на машины Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве. Какие именно возможности устройства будет использовать учреждение, должно показать тестирование, пишет Autonews.ru. Ранее издание сообщало, что непосредственным заказчиком комплекса была ГИБДД.

#новости #технологии

1308 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Павел Каташев
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5
Andrey Svetlov

Эмси Автоураган

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5
Всякий динозавр

от двух до шести камер

Прям автозак

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3
Зимний Орзэмэс

Как сердце коровы

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5
Всякий динозавр

Ты вскрыл корову и хотел труп того?

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1
Зимний Орзэмэс

Не того, а этого

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0
Зимний Орзэмэс

камеры встроенные в мигалки полицейских машин

будут фиксировать нарушения ПДД

в том числе нарушения самих сотрудников гибдд?

Потому что то как нарушают они - это отдельная песня

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2
Ваша Закладко

цифровая бутылка на колёсах

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2
Ху Эмай

Снимай меня полностью

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2
Ху Эмай
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1

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Комментарий удален

Иван Прохоров

Привет

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0

Комментарий удален

Эстетический единорожек88

ГИБДД не нужно. Отдайте полномочия полиции

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0
sd asdsad

Готов за вознаграждение ездить с такой люстрой, дайте мне полномочий, да поообооольше

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Имя И Фамилия

Даже без супер-дупер камер челики с несколькими сотнями зарегестрированых нарушений aka штрафов спокойно катаются по дорогам общего пользования

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0
Dmitry Bondar

Какая же Россия высокотехнологичная.

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Максим Иванов

Не, без шуток, здравая тема же. Со стоп-учётом ловить в потоке понятно, полезно, но фиксация нарушений в автоматическом режиме, тут я не понял. А для чего тогда сотрудник нужен, если он видя нарушение не штрафует?)

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Зимний Орзэмэс

Потому что выдали задание сделать палок на «выезд на встречку», поэтому все остальное - нахер надо

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Alexey Shirshov

Лишь бы лишнюю копеечку содрать

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Alexey Shirshov

Хотя бюджет можно пополнить - ловя обочечников

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