Устройства будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Фото kaluga.itsrussiaforum.ru

В балку со спецсигналами полицейских автомобилей в Москве начали устанавливать от двух до шести камер, которые будут фиксировать обстановку на 360° вокруг. Система «АвтоУраган-МС» также будет включать в себя измеряющий скорость радар, сообщает Autonews.ru.

По данным издания, камеры смогут фиксировать практически все виды нарушений правил дорожного движения: проезд по выделенным полосам, неправильные развороты, стоянку под запрещающими знаками, превышение скорости и неоплаченную парковку. Комплекс также будет проверять все проезжающие автомобили по базам розыска.

Прибор с камерами устанавливают на крышу патрульного автомобиля Фото Autonews.ru

Системы камер уже установили на машины Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве. Какие именно возможности устройства будет использовать учреждение, должно показать тестирование, пишет Autonews.ru. Ранее издание сообщало, что непосредственным заказчиком комплекса была ГИБДД.