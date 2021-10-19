Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни Статьи редакции
Также она предложила работодателям предоставлять сотрудникам выходные для вакцинации.
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно.
- Также она предложила главам некоторых регионов рассмотреть нерабочие дни, начиная с 23 октября.
- Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех принимаемых ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией.
- Вице-премьер также обратилась к работодателям, чтобы они предоставили своим сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации и перевели непривитых людей старше 60 лет на удалёнку на месяц.
- По её мнению, отрасли, закрытые на период нерабочих дней, после 7 ноября необходимо «открывать аккуратно».
- Также она предложила допускать работников на некоторые объекты только с QR-кодами о вакцинации или перенесённой болезни.
- Вице-премьер сообщила, что необходимо централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров во всех регионах страны.
- Голикова сообщила, что представит Владимиру Путину свои предложения по нерабочим дням и другим мерам 20 октября.
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