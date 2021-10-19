Также она предложила работодателям предоставлять сотрудникам выходные для вакцинации.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».