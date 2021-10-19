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Новости
Сергей Исенеков

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни Статьи редакции

Также она предложила работодателям предоставлять сотрудникам выходные для вакцинации.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно.
  • Также она предложила главам некоторых регионов рассмотреть нерабочие дни, начиная с 23 октября.
  • Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех принимаемых ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией.
  • Вице-премьер также обратилась к работодателям, чтобы они предоставили своим сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации и перевели непривитых людей старше 60 лет на удалёнку на месяц.
  • По её мнению, отрасли, закрытые на период нерабочих дней, после 7 ноября необходимо «открывать аккуратно».
  • Также она предложила допускать работников на некоторые объекты только с QR-кодами о вакцинации или перенесённой болезни.
  • Вице-премьер сообщила, что необходимо централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров во всех регионах страны.
  • Голикова сообщила, что представит Владимиру Путину свои предложения по нерабочим дням и другим мерам 20 октября.

#новости #коронавирус

3716 просмотров
61 61 комментарий
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61 комментарий
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Никита Королёв
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30
Алексей Логачев

Смысла - ноль ) Сейчас все поедут до 30го закупаться алкашкой = толпы народа до этих выходных ) с 30 по 7 все будут ходить друг к другу в гости с закупленной алкашкой ) А после 7го уже по больницам )

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12
Рыжий

Хз кто там будет ходить. Бюджетники разве что. Многие люди в нерабочие дни работают. В прошлые нерабочие дни я даже не заметил снижение количества людей в ОТ утром-вечером. Так себе выборка, но личные впечатления всегда сильнее

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12
Igor Savchenko

Я бюджетник, работали во все эти "нерабочие дни"

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2
Больной Гоша

Небось ещё и за путина голосовал

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2
Smaug The Terrible

Ну а куда деться бюджетнику? На дядю чтоли идти работать?

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2
Больной Гоша

Тунеядцы, обманщики, не дают нормальным людям жить, ходят отдыхают, когда другие работают

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0
Алексей Логачев

Ну смысла от этих действий даже с учётом твоих впечатлений мало ) Даже если это будет одна группа людей (бюджетники и работники госпредприятий, которых 30-50% населения), которая будет только ещё больше распространять вирус, то... Выглядит так, что просто Голикова на работу не хочет в эти дни

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0
Maksim Derkach

душевненько закроем осенний рыболовный сезон

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1
Владимир Керенский

Так проблема в людях. Соблюдали все меры предосторожности, смысл был бы

Ответить
0
Руслан Астратов

Гениальный план. Надежный как швейцарские, блядь, часы

Ответить
0
Рейтгейт

Ну так в любых локдаунах смысла – ноль. Дело даже не в алкоголе, и не в предвещании праздников

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0
Точный будильник

Принесите потом сюда комментарии с vc.ru

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6
Some Dude

а что там у них обычно говорят?

Ответить
1
Точный будильник

там только и разговоров что о бабках, брат

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13
Some Dude

это понятно, меня там один раз пытались унизить фразой "ты с таким мышлением бизнесменом не станешь", я прям рассмеялся)

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5
испанский смех

а потом горько заплакал?

Ответить
1
Some Dude

нет. типо не все должны хотеть быть бизнесменами. так же, как не все хотят быть блогеррами, космонавтами, руководителями ростеха или слесарями.
меня устраивает работа на дядю, должность и сфера деятельности. даже зп устраивает

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2
Системный мангал

Ну ты конечно клоун, все хотят стать бизнесменами и получать много денях

Ответить
0
Рыжий

Без лавэ плохо, я это точно скажу
Я это знаю и я не стыжусь
Чеpный четвеpг, чеpный понедельник
Достало — мне нужны деньги (с)

Ответить
0
ред.

тут своих атлантов хватает

Ответить
2
Рыжий

предложила обратиться к президенту с предложением ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

ебо-бо? ред.

Ответить
5
Maksim Derkach

все равно 3 дня рабочих в этом промежутке

Ответить
2
Тежешенька

предложила обратиться с предложением обратиться с предложением обратиться с предложением обратиться с предложением

Ответить
2
Четкий якорь

По запросу трудящихся

Ответить
0
Сатанись!

за чей счёт гулять будем?

Ответить
3
Сдавайся

Так как рабочие выходные касается в основном бюджетников – гулять будут за нас счёт.

Ответить
6
Точный будильник

богатеев малого бизнеса!!!

предлагаю выдать малоимущим еще по 75к за счет работодателя

Ответить
5
Мистер Андерсон

Многодетному отцу Ивахнову от успешного предпринимателя Ивахнова

Ответить
3
Точный будильник

Хорошая идея! Денежки протекут по трубам системы и кое-что да капнет в нужные карманы!

Ответить
1
испанский смех

за того, кому должны всем прощаем

Ответить
0
Сдавайся

А что случилось? Пандемия же побеждена, вот перепись населения тому подтверждение.

Ответить
2
Сталин спас Россию

Не работайте, братья.

Ответить
3
Больной Гоша

У вас в Казахстане ещё заваривают двери, если в подъезде кто-то заболел?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Нет, теперь только заваривают очко

Ответить
1
Smaug The Terrible

О том, что Голиковой и ее семье принадлежат центр Гамалеи и все заводы по производству Спутника Голикова не уточнила.
Так же она не уточнила, что гребет деньги лопатой из фонда ОМС на этой "бесплатной" всеобщей вакцинации ред.

Ответить
2
Имя Фамилия

При Сталине такой хуйни не было

Ответить
1
Bad Mother Fucker

при сталине только хуйня и была

Ответить
1
Давний каякер

жалоба. Тут попытка переписать историю.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Попизди, заводов понастроили!!!

Ответить
0
Давний каякер

да он поридж-навальненок

Ответить
0
Правовой рак

ну чо пацаны работаем

Ответить
1
испанский смех

как братья

Ответить
0
Рыжий

В случае гепарда - как сёстры

Ответить
1
испанский смех

это мы еще посмотрим

Ответить
1
Четкий якорь

И не переставал

Ответить
0
Bad Mother Fucker
Ответить
0
Ray Madhope

Кто платит?

Ответить
1
Четкий якорь

Ты.

Ответить
0
Maksim Derkach

работодатель ред.

Ответить
0
Ray Madhope

Знаем мы уже этот вариант - мало кто платить будет

Ответить
0
Четкий якорь

Деньги давай, давай деньги !

Ответить
1
Колыван Пряничков

Чтоб было понимание - еще 2 недели назад она топила вообще за другое

Ответить
1
Руслан Астратов

Биполяр очка

Ответить
0
Правовой микроскоп

"...и перевели непривитых людей старше 60 лет на удаленку на месяц." Уже представил удаленку для каких-нибудь вахтёров, уборщиц или сторожей.

Ответить
1
испанский смех

кому сцукоблять предложила?

Ответить
–1
робот-бёрдвотчер

Тебе предложила.

Ответить
1
Больной Гоша

@Я президент РФ 2024 @Владимир Путин @ВЛАДиМИР ПУТИн @Владимир Путин

Ответить
0
Немалый глобус

В своём манямирке живут, шо поделать

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0
Mark Black

Как насчет НЕТ

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0
Кирилл Вселенский

Как же заебали бляяя

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0
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