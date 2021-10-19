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Новости
Sasha Shambilova

Дайвер нашёл 900-летний меч крестоносца у побережья Израиля. Его наградили сертификатом «хорошего гражданина» Статьи редакции

Меч очистят от морских организмов и выставят как реликвию.

28 28 комментариев
2282 просмотров
Фото AP

Дайвер-любитель Шломи Кацин, который исследовал мелководье на северном побережье Средиземного моря, обнаружил древний меч крестоносца. Он также нашёл якорь и керамику. Об этом сообщает The Times of Israel.

После этого Кацин отнёс меч в Израильское антикварное управление (IAA), а его самого наградили сертификатом за «хорошее гражданство». Эксперты оценили меч и предположили, что ему около 900 лет. Как только его очистят и проанализируют, реликвию выставят на всеобщее обозрение.

Исследователи также заявили, что в районе, где нашли меч, в прошлом часто останавливались корабли, поэтому там находится множество археологических сокровищ. Однако найти их непросто — из-за постоянно меняющихся песков.

Эксперты IAA считают, что меч принадлежал крестоносцу из крепости в поселении Атлит. Они отметили, что, вероятно, он сделан из железа, но точно это станет известно только после очистки.

Он очень большой. Это означает, что парень, который держал этот меч и дрался с ним, был очень сильным. Я пытаюсь представить его на поле со всеми доспехами на нём и этим мечом, да чтобы ещё и сражаться! Он действительно должен быть в хорошей физической форме, может быть, они были больше нас сегодня.

Коби Шарвит
возглавляющий подразделение морской археологии IAA

#новости #израиль

28 28 комментариев
12
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Ху Эмай

Его наградили сертификатом «хорошего гражданина»

+20 к социальному рейтингу

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16
Иван Сидоров

-20 шекелей

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4
Низкий Орзэмэс

Меч Аквамена ред.

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4
Эстетический единорожек88

Не зря всё-таки Калигула объявил Посейдону войну

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2
Ahuliganovnet

Нептуну. Это был римский император а не греческий.

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0
Эстетический единорожек88

Один хуй

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0
Указанный супер_стар

Меч очистят от морских организмов

ГЕНОЦИД

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1
Иван Сидоров

евреям можно

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5
Указанный супер_стар

евреям можно

РАСИЗМ

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1
Danil Oputin

Deus vult!

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2
Последовательный лолипоп

наградили сертификатом за «хорошее гражданство»

А продать он его не мог на аукционе каком-нибудь?

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1
Kir Kirsky

Разве что на черном

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2
Константин Курасов

Скорее всего там что-нибудь с законами об археологических находках. Цена вещи вряд ли так велика, чтобы под тюрьму подставляться, например. Но могли бы и премию какую-нибудь выдать, евреи.

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2
Проклятый коктейль

Но могли бы и премию какую-нибудь выдать, евреи.

* не могли бы и премию выдать - евреи

Пофиксил

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0
Дмитрий Семёнов

Экскалибур?!

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1
Дефицитный Сервелат

Арондит.

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0
Evgeny M

Так Шломо Кацин или Камин?)

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0
испанский смех

не покупайте меч!

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0
Vasily Mordovin

Они отметили, что, вероятно, он сделан из железа, но точно это станет известно только после очистки.

Экспертное мнение - меч, вероятно, сделан из железа.

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0
Дефицитный Сервелат

Были бронзовые. Но по форме он не похож на мечи бронзового века, так что и говорят, что железный. Но пока не очистишь, наверняка не узнаешь. Может, он вообще из вибраниума какого-нибудь. Уникальный образец.

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0
Позвольте, выскажу мнение

Британский музей вошёл в чат

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0
Lofoten Forsake

Я бы дома повесил. Может и крестоносцев воскресит, очень бы пригодились.

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0
Alex Fielding

как он не сгнил за 900 лет?

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0
Maxim Knz

Тупа рарный айтем нашел.

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0
Erzkanzler Valorum

И отдал его, за кусок бумаги а4

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0
Sergey Sergey

Однажды на одном из испанских островов, русский геолог находящийся на отдыхе обнаружил золотоносную руду , сообщил в местную администрацию, «те кто нада» из админки, быстренько приватизировали участок, и через пару лет сообщили что на участке земли обнаружено золото. А, да, геологу вручили коробку ( 6бут) дешевого испанского винища

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0
Алексей Иванов

Он очень большой. Это означает, что парень, который держал этот меч и дрался с ним, был очень сильным.

А потом окажется, что это как с размером машины
Ну вы поняли

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0
Andy Rorsha

"Меч очистят от морских онанизмов..."
Ладно я ушел...

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0
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