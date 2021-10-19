Он очень большой. Это означает, что парень, который держал этот меч и дрался с ним, был очень сильным. Я пытаюсь представить его на поле со всеми доспехами на нём и этим мечом, да чтобы ещё и сражаться! Он действительно должен быть в хорошей физической форме, может быть, они были больше нас сегодня.