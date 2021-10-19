Дайвер нашёл 900-летний меч крестоносца у побережья Израиля. Его наградили сертификатом «хорошего гражданина» Статьи редакции
Меч очистят от морских организмов и выставят как реликвию.
Дайвер-любитель Шломи Кацин, который исследовал мелководье на северном побережье Средиземного моря, обнаружил древний меч крестоносца. Он также нашёл якорь и керамику. Об этом сообщает The Times of Israel.
После этого Кацин отнёс меч в Израильское антикварное управление (IAA), а его самого наградили сертификатом за «хорошее гражданство». Эксперты оценили меч и предположили, что ему около 900 лет. Как только его очистят и проанализируют, реликвию выставят на всеобщее обозрение.
Исследователи также заявили, что в районе, где нашли меч, в прошлом часто останавливались корабли, поэтому там находится множество археологических сокровищ. Однако найти их непросто — из-за постоянно меняющихся песков.
Эксперты IAA считают, что меч принадлежал крестоносцу из крепости в поселении Атлит. Они отметили, что, вероятно, он сделан из железа, но точно это станет известно только после очистки.
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