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Новости
Сергей Исенеков

Семейная пара из Канады на лодках переправила через залив столетний дом Статьи редакции

На полпути здание накренилось и чуть не затонуло.

18 18 комментариев
597 просмотров
Видео из фейсбука Кейта Гудьера

Даниэла Пенни и Кирк Ловелл из канадского города Макиверс выкупили дом на острове Ньюфаундленд и переправили его через залив Святого Лаврентия на моторных лодках. Об этом пишет местное издание SaltWire.

Здание построили в 1920 году, с тех пор оно несколько раз меняло владельцев.. Нынешние хозяева решили снести дом и на его месте построить новый. Пенни рассказала, что с детства мечтала жить именно в нём. После объявления о сносе здания пара выкупила его.

Сначала пара хотела перевезти дом на грузовике по дороге, но этому мешали линии электропередач. Затем пара решила попробовать перевезти здание через залив. Как рассказала Пенни, такой способ использовали ещё в прошлом веке — известен случай перевозки дома на расстояние в 24 километра по воде.

Если это смогли сделать ещё в 60-е годы [прошлого века], а в то время даже не было необходимого оборудования, то почему сейчас не получится? С нынешними технологиями, знаниями и оборудованием можно и рискнуть. Нам необходимо было переправить дом через 800 метров.

Даниэла Пенни

Сначала пара соорудила стальной каркас с колесами для доставки дома к берегу, а затем сделала платформу из 28 пластиковых бочек и пенопласта для поддержки дома на плаву. Во время перевозки у них возникла чрезвычайная ситуация — дом накренился и начал тонуть. На помощь пришли другие лодки, которые отбуксировали его к другому берегу.

Момент буксировки столетнего дома к берегу Видео из фейсбука Кейта Гудьера

Сейчас дом находится на новом месте, а его установку завершат только после того, как Пенни и Ловелл зальют фундамент.

#новости #канада

18 18 комментариев
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solawind
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Владимир Филатов

тут скорее вниз)

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0
Кирилл Вселенский

Питерский кгбшник 20 лет переправляет страну в выдуманный советский союз 2.0, по дороге страна накренилась и вот вот утонет ред.

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1
Ху Эмай

Норм приплел)

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1
Bartashevish- kun

Сап тж, есть один дворец в Геленджике..

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–1
Ху Эмай

Что они в нем нашли? Очень посредственное строение.

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0
Тежешенька

As a little girl, Daniele Penney loved the green house out on the point in McIvers.

помешалась на нём до такой степени, что решила по воде катать

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0
Тежешенька

хотя даже никогда в нём не жила прежде

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0
Тежешенька
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1
solawind

Вот дураки, то ли дело квартира в панельке ред.

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0
Ху Эмай

Кстати, заебись было вытащить одну из центра

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0
Ёршик Золотой

Блядь, как же скучно я живу.

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0
Сергей Крашевич

Нужно было дом на глиссер выводить =)

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0
Низкий Орзэмэс

Вот при таких перевозках мечи и теряются.

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0
Bartashevish- kun

Перевёз бы свой меч?

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0
Твоего деда дед

его установку завершат только после того, как Пенни и Ловелл зальют фундамент

Чё сразу фундамент не залили? Или сами не верили в успех этого предприятия?

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0
нет

Им повезло, что их фамилия не Финч.

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0
Даниил Слесарчук

Ну хоть не беженцев

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