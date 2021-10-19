На полпути здание накренилось и чуть не затонуло.

597 просмотров

Видео из фейсбука Кейта Гудьера

Даниэла Пенни и Кирк Ловелл из канадского города Макиверс выкупили дом на острове Ньюфаундленд и переправили его через залив Святого Лаврентия на моторных лодках. Об этом пишет местное издание SaltWire.

Здание построили в 1920 году, с тех пор оно несколько раз меняло владельцев.. Нынешние хозяева решили снести дом и на его месте построить новый. Пенни рассказала, что с детства мечтала жить именно в нём. После объявления о сносе здания пара выкупила его.

Сначала пара хотела перевезти дом на грузовике по дороге, но этому мешали линии электропередач. Затем пара решила попробовать перевезти здание через залив. Как рассказала Пенни, такой способ использовали ещё в прошлом веке — известен случай перевозки дома на расстояние в 24 километра по воде.

Если это смогли сделать ещё в 60-е годы [прошлого века], а в то время даже не было необходимого оборудования, то почему сейчас не получится? С нынешними технологиями, знаниями и оборудованием можно и рискнуть. Нам необходимо было переправить дом через 800 метров.

Даниэла Пенни



Сначала пара соорудила стальной каркас с колесами для доставки дома к берегу, а затем сделала платформу из 28 пластиковых бочек и пенопласта для поддержки дома на плаву. Во время перевозки у них возникла чрезвычайная ситуация — дом накренился и начал тонуть. На помощь пришли другие лодки, которые отбуксировали его к другому берегу.

Момент буксировки столетнего дома к берегу

Видео из фейсбука Кейта Гудьера