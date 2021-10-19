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Новости
Сергей Исенеков

Для индийских пограничников разработали новое нелетальное оружие — трезубец с электрошокером и палицу с шипами Статьи редакции

Это только пара из представленных технологий — ещё есть электрические перчатки, «ослепляющий» щит, и палка, которая может бить током 8 часов без подзарядки.

28 28 комментариев
1117 просмотров

Индийская компания Apasteron разработала нелетальное оружие для борьбы пограничных сил безопасности Индии с китайскими военными. Об этом рассказало агентство Asian News International.

Всё представленное оружие предназначено для выведения из строя противника во время столкновений на границе с Китаем в долине Галван, которые продолжаются с мая 2020 года за спорную территорию Аксайчин. На неё претендуют обе страны с начала 60-х годов прошлого века.

Всего Apasteron разработала для военных Индии пять наименований оружия:

  • Тришул — это электрошокер виде трезубца, он считается традиционным оружием Шивы;
  • Ваджра — палица с шипами, которую можно использовать против техники и оружия врага;
Трезубец с электрошокером Кадр из видео ANI News
  • Электрические перчатки — они предназначены для рукопашного боя. Заряда хватает на восемь часов, устройство может работать и при низких температурах;
  • Данд — это палка с электрошокером, способная работать до 8 часов без подзарядки;
  • Бхадра — щит, который может ослепить врага мощными светодиодами, а также ударить током.
Палица с шипами Кадр из видео ANI News

Решение о разработке нового оружия правительство Индии приняло после того, как в июне 2020 года пограничники вступили в рукопашный бой с китайскими военными в Ладакхе. В результате конфликта погибло 20 человек, 76 получили ранения, а 10 военных попали в плен. С китайской стороны убили четырёх пограничников, один был ранен.

В 1962 году между Индией и Китаем произошла короткая война, в которой погибли несколько тысяч военных. С тех пор Индия считает, что Китай незаконно оккупировал часть территории на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района.

На сегодняшний день граница между между двумя странами окончательно не определена. Вооружённый конфликт между Индией и Китаем вновь начался в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин — обе страны направили туда тысячи военнослужащих.

В январе 2021 года Индия и Китай договорились об отводе передовых подразделений войск на границе между двумя странами, а руководители стран ведут переговоры, направленные на урегулирование ситуации.

#новости #индия #китай #оружие

28 28 комментариев
9
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Предыдущий цветок

Какой-то болливудский ремейк Аквамена

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17
Всякий динозавр

Украинский

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0
aliftin

Индийские пограничники:

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12
aliftin

с китайскими военными.

В это время китайские военные:

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2
Max M

Когда выбил легендарный дроп

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12
Alex A

Скорее когда отправил своему твинку лоу-левл эпическую палку )

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0
Военный Филипп

За посейдона!

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3
Rmn Rmn

За Шиву же

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1
Sanek Igoshev

И за САШКУдияла

Ответить
1
Player Killer

Трезубец, а не тризубец.

За Аквамена! За Индию!

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3
Эстетический единорожек88

Джимми Джимми, ача ача

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1
Сергей Исенеков

Пасиба, заметил)

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0
Холден Колфилд

Уверен, разработчики шипастого дилдо до последнего были уверены, что делают секс-игрушку

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3
Низкий Орзэмэс

Наконец-то реальный мир превращается в ММОРПГ

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1
Указанный супер_стар

Вот ещё хорошие варики нелетальных оружий для наших индийских братьев. Просто классика нелетальности ред.

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0
Ivan Boldyrev

В статье опечатка — это нелетающее оружие, а не нелетальное.

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2
Sergiy Sev

А в Расеи уже разработали новую бутылку с электрошокером или там швабру с пультом управления?

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0
Player Killer

А зачем? Бутылка - идеальное, законченное произведение искусства.

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1
Doktor Streyndzhlav

Ни разу не вотэбаутизм

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0
Marat Khamadeev

Приду позже, когда комментарии настоятся

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0
solawind

Выглядит пиздато, я бы купил. В москве можно таджиков разгонять ред.

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0
Ваша Закладко

синьцзянским традициям верны 💪

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0
Alice

Кроссовер Аквамена и Papers, Please который мы заслужили.

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0
Ян Горький

Надо Польским и Литовским погранцам такие выдавать.

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0
Программный блик

уебу гербом Украины

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0
Alex A

Почему всё так всрато выглядит???

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0
Елизавета Михайлова

Все лучше чем палки и камни

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0
Всякий динозавр

Блять, то 900-летний меч, то трезубец

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