Это только пара из представленных технологий — ещё есть электрические перчатки, «ослепляющий» щит, и палка, которая может бить током 8 часов без подзарядки.

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Индийская компания Apasteron разработала нелетальное оружие для борьбы пограничных сил безопасности Индии с китайскими военными. Об этом рассказало агентство Asian News International.

Всё представленное оружие предназначено для выведения из строя противника во время столкновений на границе с Китаем в долине Галван, которые продолжаются с мая 2020 года за спорную территорию Аксайчин. На неё претендуют обе страны с начала 60-х годов прошлого века.

Всего Apasteron разработала для военных Индии пять наименований оружия:

Тришул — это электрошокер виде трезубца, он считается традиционным оружием Шивы;



Ваджра — палица с шипами, которую можно использовать против техники и оружия врага;

Трезубец с электрошокером Кадр из видео ANI News



Электрические перчатки — они предназначены для рукопашного боя. Заряда хватает на восемь часов, устройство может работать и при низких температурах;

Данд — это палка с электрошокером, способная работать до 8 часов без подзарядки;

Бхадра — щит, который может ослепить врага мощными светодиодами, а также ударить током.



Палица с шипами Кадр из видео ANI News

Решение о разработке нового оружия правительство Индии приняло после того, как в июне 2020 года пограничники вступили в рукопашный бой с китайскими военными в Ладакхе. В результате конфликта погибло 20 человек, 76 получили ранения, а 10 военных попали в плен. С китайской стороны убили четырёх пограничников, один был ранен.

В 1962 году между Индией и Китаем произошла короткая война, в которой погибли несколько тысяч военных. С тех пор Индия считает, что Китай незаконно оккупировал часть территории на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района.

На сегодняшний день граница между между двумя странами окончательно не определена. Вооружённый конфликт между Индией и Китаем вновь начался в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин — обе страны направили туда тысячи военнослужащих.