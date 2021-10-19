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Новости
Артём Мазанов

Военные США отложили испытания шлемов смешанной реальности Microsoft. Их не устроил угол обзора, искажающий изображение Статьи редакции

В некоторых шлемах также обнаружили эффект москитной сетки.

21 21 комментарий
1224 просмотров

Армия США отложила на май 2022 года испытания интегрированной системы визуального дополнения (Integrated Visual Augmentation System, IVAS), которая разрабатывается на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. Об этом пишет Army Times.

Войсковые эксплуатационные испытания IVAS должны были пройти осенью 2021 года. Но у военных возникли претензии к очкам, из-за которых тесты перенесли.

Генерал-майор Энтони Поттс рассказал, что угол обзора 80° растягивает и искажает изображение. По его словам, через шлем видно, как через растянутый воздушный шар. Он уточнил, что искажение незначительное, но глаз постоянно пытается к нему приспособится. Военные хотят уменьшить угол обзора до 70°.

Поттс также сообщил, что в некоторых шлемах проявляется эффект москитной сетки.

Сотрудники армейских лабораторий ночного видения и Microsoft работают над этими двумя вопросами. Армия США рассчитывает, что военные получат доработанные устройства в сентябре 2022 года.

IVAS — очки с интегрированной системой отображения тактической обстановки на основе дополненной реальности. В них есть в том числе система ночного и инфракрасного видения и система отображения тактической информации.

Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS в 2018 году. В апреле 2021 года стало известно, что компания поставит армии США 120 тысяч устройств на сумму 22 миллиарда долларов.

В 2019 году журналист CNBC, которому удалось попользоваться модифицированным шлемом HoloLens 2, поделился опытом: перед глазами появлялась 3D-карта местности, на которой отображался носитель шлема, союзники и условные враги. На тот момент внешне система выглядела по-другому.

#новости #microsoft

21 21 комментарий
12
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solawind

обнаружили эффект москитной сетки

военные США увидели пиксели

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6
Эстетический единорожек88

Врага нужно знать в лицо!

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1
zheka100pudov

Надо их москитами закидать.

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0
Связанный будильник

эффект москитной сетки

Почему нет объяснения? Я что, за редакцию гуглить должен???

Эффект москитной сетки проявляется в дисплеях самых распространённых очков виртуальной реальности, таких как Rift и Vive. Между светящимися пикселями или субпикселями имеются неосвещённые области, они могут стать более заметными при просмотре через оптику, создавая неприглядные сетчатые линии, которые выглядят, как сеть двери между пользователем и контентом.

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2
Марк Туллий

Иногда тебе просто очень лень догуглить и зарерайтить последний кусок текста, поэтому ты говоришь себе «нормас, и так сойдёт, вон скока всего я и так с английского перевёл» и отправляешь пост на публикацию

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0
Надежный рак

Интересно, как они собрались крепить шлем к голове, чтобы во время военных действий центр линз всегда совпадал со зрачком при любой тряске. Я если свой шлем немного сдвину, изображение уже немного плывёт.

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0
Германский Филипп

Это дополненная реальность, а не виар

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5
Надежный рак

И в чём особо разница? Ну будет не всё мыльно и трястись, а только "дополненное"

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0
Андрей Рядькин

без челки

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1
Андрей Заварзин

Да нужно было просто кастомную прошивку накатить и норм

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0
Программный блик

зачем капитану прайсу шлем реальности? он что без него дверь не откроет ?

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0
Бип Боп

В батлу играл?

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0
Программный блик

2042 ? лучше бы нет

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0
Бип Боп

Нет, до нее

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0
Программный блик

до нее не играл

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0
Давний Никита

позор. Падение башни в Шанхае не застал

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0
Программный блик

пазор пазор ред.

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0
Player Killer

Они че в шутаны не играли это же прикольно

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0
Гибкий Женя

намудрили, главное что б как в Контр страйке - мини карта в уголке полупрозрачная да прицел посерёдке ред.

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0
Andre Macareno

О, я теперь знаю, как screen door effect по-русски называется

А могли бы экраны от пимаксов вставить

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0
Forrest_Dumb

Пусть лучше закажут с алишки шлемы от Ксяоми - они ТОП за свои деньги! И заодно посмотрят рекламу во время боя, чтобы не скучно было.

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0
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