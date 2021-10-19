В некоторых шлемах также обнаружили эффект москитной сетки.

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Армия США отложила на май 2022 года испытания интегрированной системы визуального дополнения (Integrated Visual Augmentation System, IVAS), которая разрабатывается на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. Об этом пишет Army Times.

Войсковые эксплуатационные испытания IVAS должны были пройти осенью 2021 года. Но у военных возникли претензии к очкам, из-за которых тесты перенесли.

Генерал-майор Энтони Поттс рассказал, что угол обзора 80° растягивает и искажает изображение. По его словам, через шлем видно, как через растянутый воздушный шар. Он уточнил, что искажение незначительное, но глаз постоянно пытается к нему приспособится. Военные хотят уменьшить угол обзора до 70°.

Поттс также сообщил, что в некоторых шлемах проявляется эффект москитной сетки.

Сотрудники армейских лабораторий ночного видения и Microsoft работают над этими двумя вопросами. Армия США рассчитывает, что военные получат доработанные устройства в сентябре 2022 года.

IVAS — очки с интегрированной системой отображения тактической обстановки на основе дополненной реальности. В них есть в том числе система ночного и инфракрасного видения и система отображения тактической информации.

Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS в 2018 году. В апреле 2021 года стало известно, что компания поставит армии США 120 тысяч устройств на сумму 22 миллиарда долларов.