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Новости
Sasha Shambilova

Блогер Mishka.Travel обвинил власти Перми в плагиате образа мужчины с головой медведя. Он собирается идти в суд Статьи редакции

Пермский блогер Эльнар Мансуров прославился как «путешественник с головой медведя».

29 29 комментариев
1583 просмотров
Фото из инстаграм-аккаунтов mishka.travel/visitperm

Эльнар Мансуров, прославившийся в сети как «путешественник с головой медведя», планирует подать в суд на Минтуризма Пермского края из-за плагиата его образа. Об этом он рассказал изданию PROperm.

Нормально так. Создаёшь бренд парня с головой медведя, 10 лет раскручиваешь его, заодно пиаришь свой край, а потом официальный пермский аккаунт по туризму косит под тебя в своих коммерческих проектах, а что? Удобно придумали же. Позор! Пока такие управленцы во главе туризма, далеко край не уедет.

Эльнар Мансуров
блогер

В августе, когда в инстаграме Минтуризма региона начали появляться первые фотографии мужчины с головой медведя, Мансуров прокомментировал один из постов: «Интересная задумка с головой медведя, конечно». Другие жители под постами также видят связь с образом блогера.

Скриншот TJ

Мансуров считает, что власти намеренно заимствовали его образ. Он заявил, что они даже подписывают посты похожей фразой «Тот самый пермский мишка». Сам блогер обычно подписывается как «тот самый парень с головой медведя».

Я бы ещё понял, если бы условный Иркутск придумал это заново, но когда это делают в Перми, то есть, явно преднамеренно… Это какая-то ограниченность мышления, ущербность и наглость.

Эльнар Мансуров
блогер

После того, как Мансуров сообщил о планах идти в суд, с ним связалась министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина. Она предложила «обсудить всё лично», но не стала извиняться.

Эльнар Мансуров во всех своих поездках делает снимки в маске белого медведя. Благодаря этому он прославился в рунете и за его пределами. В 2017 году блогер рассказал TJ о своих поездках и том, как они стали делом всей его жизни.

«После того, как я побывал в Антарктиде, дальше…
Эльнар Мансуров, прославившийся в сети как «путешественник с головой медведя», рассказал TJ о…
tjournal.ru

#новости #инстаграм

29 29 комментариев
6
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29 комментариев
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aliftin

Пусть блогер на хер идёт, такое до него в Морозко было:

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25
Больной Гоша

Ага, очень УНИКАЛЬНЫЙ образ

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6
Последствия Диморфизма

вот жеж пидр

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4
Немецкий кран

Идею с берёзками у Безрукова спиздили

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1
aliftin

Думаю когда Роу снимал Морозко Безруков еще не родился.

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0
Предметный парфюмер

не ну пусть защетнеков ещё обвинит ред.

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7
Цветной Валера

Это какая-то ограниченность мышления, ущербность и наглость.

это Россия

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5
Yan Fedoseev

Он так и сказал

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1
1 2

Я вот ток не пойму, а у него какие-то эксклюзивные права на этот образ есть? Что он суде предъявить то хочет

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4
Последствия Диморфизма

та ничо он не предъявит. просто ему рекламки ддя бложека прилетело бесплатной

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4
Последствия Диморфизма

камеру надо ставить на уровне глаз, а лучше выше @Олег Ивахнов

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3
FOX

штрафанут блогера

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2
solawind

росгвардию нужно отправить отпизидть. Нашелся тут.. блоггер

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2
Программный блик

ща ему передадут превед медвед

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5
Предметный парфюмер

Чё за день сперми на тж? я опять всё пропустил?

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2
Сальвадор Лемонес
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2
Предметный парфюмер

факинг кринжъ

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0
Сальвадор Лемонес

они охуенные. по вайбу только клип дасистфака может сравнится. но дасистфак урганту пишут.
БЛЯДЬ ЗАЕБАЛСЯ ИСКАТЬ МРАЗИ https://vk.com/video10855236_147857281

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2
Предметный парфюмер

ну этот норм

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0
Виталий Лановой

Таки один мишка белый, а другой бурый ред.

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2
Aliya Galieva
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1
Указанный супер_стар

обвинил власти Перми

@Олег Ивахнов , тут про твою родную Пермь чёта пишут! ред.

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0
Сальвадор Лемонес

Как скучно я живу.

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0
Кирилл Вселенский

Обвини меня

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0
Сальвадор Лемонес

Ты слишком охуенный для этого мира.

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0
Кирилл Вселенский

Плак(

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0
Sergey

Проблемы пермяков

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0
Арзэт Ро

Я пермяк, и мне вот какая идея пришла сейчас: можно декорировать маски/респираторы под вот такие головы и так ходить.
А то коли на выделяющиеся одежду, цвета и стиль в России косо смотрят, может хоть это пройдёт, и не будет так угрюмо по городу ходить.
Я вот сейчас представил, что все на улице ходят в разнообразных шапках (из Team Fortress 2)/головах — по-моему, красиво.
Типа эволюция: медицинские/чёрные маски → красивые большие маски.

Так-то это типа частично как у индейцев (по крайней мере, доконкистадорских) получается.

Однако в топике плагиат, ибо слишком уникальна внешность у исходного головного убора «пиксельного» стиля. Была бы она проста как на левой фотке (белый медведь), тогда не плагиат был бы, ибо и до него в интернете видел кучу людей в головах животных (другое дело, что некрасиво сделанных, в отличие от топика). На Порнхабе запросто можно найти. ред.

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0
Алый Мика

Как тогда вообще работают монополия с плагиатом? Зарабатывать на одном и том же нельзя? Тогда почему Ивахнов начал делать колбасу, ведь до него колбасу уже делали сотни компаний? Давайте засудим Олега.

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0
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