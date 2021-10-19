Блогер Mishka.Travel обвинил власти Перми в плагиате образа мужчины с головой медведя. Он собирается идти в суд Статьи редакции
Пермский блогер Эльнар Мансуров прославился как «путешественник с головой медведя».
Эльнар Мансуров, прославившийся в сети как «путешественник с головой медведя», планирует подать в суд на Минтуризма Пермского края из-за плагиата его образа. Об этом он рассказал изданию PROperm.
В августе, когда в инстаграме Минтуризма региона начали появляться первые фотографии мужчины с головой медведя, Мансуров прокомментировал один из постов: «Интересная задумка с головой медведя, конечно». Другие жители под постами также видят связь с образом блогера.
Мансуров считает, что власти намеренно заимствовали его образ. Он заявил, что они даже подписывают посты похожей фразой «Тот самый пермский мишка». Сам блогер обычно подписывается как «тот самый парень с головой медведя».
После того, как Мансуров сообщил о планах идти в суд, с ним связалась министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина. Она предложила «обсудить всё лично», но не стала извиняться.
Эльнар Мансуров во всех своих поездках делает снимки в маске белого медведя. Благодаря этому он прославился в рунете и за его пределами. В 2017 году блогер рассказал TJ о своих поездках и том, как они стали делом всей его жизни.
они охуенные. по вайбу только клип дасистфака может сравнится. но дасистфак урганту пишут.
БЛЯДЬ ЗАЕБАЛСЯ ИСКАТЬ МРАЗИ https://vk.com/video10855236_147857281
Я пермяк, и мне вот какая идея пришла сейчас: можно декорировать маски/респираторы под вот такие головы и так ходить.
А то коли на выделяющиеся одежду, цвета и стиль в России косо смотрят, может хоть это пройдёт, и не будет так угрюмо по городу ходить.
Я вот сейчас представил, что все на улице ходят в разнообразных шапках (из Team Fortress 2)/головах — по-моему, красиво.
Типа эволюция: медицинские/чёрные маски → красивые большие маски.
Так-то это типа частично как у индейцев (по крайней мере, доконкистадорских) получается.
Однако в топике плагиат, ибо слишком уникальна внешность у исходного головного убора «пиксельного» стиля. Была бы она проста как на левой фотке (белый медведь), тогда не плагиат был бы, ибо и до него в интернете видел кучу людей в головах животных (другое дело, что некрасиво сделанных, в отличие от топика). На Порнхабе запросто можно найти. ред.