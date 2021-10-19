Пермский блогер Эльнар Мансуров прославился как «путешественник с головой медведя».

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Фото из инстаграм-аккаунтов mishka.travel/visitperm

Эльнар Мансуров, прославившийся в сети как «путешественник с головой медведя», планирует подать в суд на Минтуризма Пермского края из-за плагиата его образа. Об этом он рассказал изданию PROperm.

Нормально так. Создаёшь бренд парня с головой медведя, 10 лет раскручиваешь его, заодно пиаришь свой край, а потом официальный пермский аккаунт по туризму косит под тебя в своих коммерческих проектах, а что? Удобно придумали же. Позор! Пока такие управленцы во главе туризма, далеко край не уедет. Эльнар Мансуров блогер

В августе, когда в инстаграме Минтуризма региона начали появляться первые фотографии мужчины с головой медведя, Мансуров прокомментировал один из постов: «Интересная задумка с головой медведя, конечно». Другие жители под постами также видят связь с образом блогера.

Скриншот TJ

Мансуров считает, что власти намеренно заимствовали его образ. Он заявил, что они даже подписывают посты похожей фразой «Тот самый пермский мишка». Сам блогер обычно подписывается как «тот самый парень с головой медведя».

Я бы ещё понял, если бы условный Иркутск придумал это заново, но когда это делают в Перми, то есть, явно преднамеренно… Это какая-то ограниченность мышления, ущербность и наглость. Эльнар Мансуров блогер

После того, как Мансуров сообщил о планах идти в суд, с ним связалась министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина. Она предложила «обсудить всё лично», но не стала извиняться.