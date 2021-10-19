Деньги будут выдавать, чтобы человек мог уйти от токсичного партнёра.

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Марш австралийский феменисток против гендерного неравенства в Канберре Фото CNN



Правительство Австралии единоразово выплатит пять тысяч австралийских долларов (3,7 тысяч долларов США) жертвам абьюза в романтических отношениях. Программа поддержки рассчитана для всех полов, пишет CNN.

Власти ожидают, что в первую очередь заявления на компенсацию будут писать женщины. Инициативу приняли из-за опасений правозащитников по поводу крайне высокого уровня домашнего насилия. Согласно исследованию правительства, в Австралии в среднем раз в девять дней из-за жестокости или давления со стороны партнёра погибает одна женщина.

Денежную компенсацию выплатят в том числе и женщинам, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавируса, которые обращались в полицию по факту домашнего насилия, а также те, у кого повысили арендную плату за жильё. Власти Австралии считают, что денежные средства помогут пострадавшим временно решить проблемы и снять новую квартиру, чтобы съехать от абьюзера.

Для получения компенсации необходимо предоставить полицейский отчёт или постановление суда, который подтверждает факт домашнего насилия или несправедливого отношения со стороны партнёра.

Некоторые активисты приняли с радостью новую инициативу, но отметили, что такие меры недостаточны. По их мнению, они не решают суть проблемы. Феминистка Мэри Крукс предложила более пристально обратить внимание на то, что женщины зачастую оказываются без крыши над головой.