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Новости
Сергей Исенеков

Власти Австралии будут выплачивать деньги за разрыв отношений с абьюзерами Статьи редакции

Деньги будут выдавать, чтобы человек мог уйти от токсичного партнёра.

87 87 комментариев
1603 просмотров
Марш австралийский феменисток против гендерного неравенства в Канберре Фото CNN

Правительство Австралии единоразово выплатит пять тысяч австралийских долларов (3,7 тысяч долларов США) жертвам абьюза в романтических отношениях. Программа поддержки рассчитана для всех полов, пишет CNN.

Власти ожидают, что в первую очередь заявления на компенсацию будут писать женщины. Инициативу приняли из-за опасений правозащитников по поводу крайне высокого уровня домашнего насилия. Согласно исследованию правительства, в Австралии в среднем раз в девять дней из-за жестокости или давления со стороны партнёра погибает одна женщина.

Денежную компенсацию выплатят в том числе и женщинам, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавируса, которые обращались в полицию по факту домашнего насилия, а также те, у кого повысили арендную плату за жильё. Власти Австралии считают, что денежные средства помогут пострадавшим временно решить проблемы и снять новую квартиру, чтобы съехать от абьюзера.

Для получения компенсации необходимо предоставить полицейский отчёт или постановление суда, который подтверждает факт домашнего насилия или несправедливого отношения со стороны партнёра.

Некоторые активисты приняли с радостью новую инициативу, но отметили, что такие меры недостаточны. По их мнению, они не решают суть проблемы. Феминистка Мэри Крукс предложила более пристально обратить внимание на то, что женщины зачастую оказываются без крыши над головой.

Здесь есть большой морально-этический и политический вопрос. Почему женщина должна пройти через этот травмирующий опыт? Почему она должна быть той, кто быстро забирает детей и домашних животных и, возможно, останется на улице, потому что ей некуда податься?

Мэри Крукс
феминистка

#новости #австралия #феминизм

87 87 комментариев
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87 комментариев
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Ху Эмай

Когда уже нам будут платить, чтобы мы могли уйти с ТЖ????

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26
Тежешенька

а кто-то ещё и за плюс платит

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4
Тежешенька

было бы смешнее если бы у меня был плюс

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3
Взаимный вентилятор

А им тиньковхуйню показывают за это 👌

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0
Sergey Michko

единоразовая выплата 75₽

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1
Антигравитационный торт

На каждый твинк

Ответить
0
Sergey Michko

за каждый твинк штраф 75₽

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1
Алый Мика

Можно на поток поставить разрывы отношений с абьюзерами.

Ответить
17
Тежешенька

услуга "абьюзер на час"

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14
Sergey Michko

нет

Ответить
0
Тежешенька

абьюзера ответ

Ответить
2
Sergey Michko

за абьюзера получишь

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1
Тежешенька
Ответить
1
Очередной цветок

Особенно если не читать "разовую".

Ответить
0
Всякий динозавр

женщины зачастую оказываются без крыши над головой

Тип крыша уехала?

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10
Цветной Валера

@Плохие шутки

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5
Растительный меч

Увидел

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3
AttentiveMilk

Бгг

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4
Даниил Слесарчук

Заметьте, когда критикуешь какую-то хуету левацкую сразу прибегают левачки "ко-ко, барнаул тебе то какое дело, угомонись". А когда местные таблоиды каждый день высерают нам про какое-то дичайшую хуету, то всех все устраивает - "давайте обсуждать типа"

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9
Тежешенька

хз о чём ты я всегда кококо ред.

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3
Даниил Слесарчук

так я тоже кококо, но просто еще один один наглядный пример что стрелочка не поворачивается

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0
New

Согласен.
Критиковать левацкие ценности нельзя... зато сами леваки могут критиковать кого угодно и сколько угодно

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0
Даниил Слесарчук

собсна сущность помойного левацкого активизма

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1
Очередной цветок

Тебе-то какое дело, угомонись

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1
Сталин спас Россию

Какая жестокая несправедливость, негодую две минуты.

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1
Aнус Роскомнадзора

Больше в австралии ничего интересного не происходит :) (опять)

Ответить
5
Сознательный франт

5к штраф за отказ вакцинации - достаточно интересно? ред.

Ответить
3
Низкий Орзэмэс

Там постоянно что-нибудь происходит, причём частенько не очень доброе. Просто до твоего информационного пузыря эта информация не доходит.

Ответить
2
Aнус Роскомнадзора

Проспись иди.

Ответить
0
Низкий Орзэмэс

Не говори куда мне идти и я не буду говорить тебе пойти на хуй

Ответить
2
Aнус Роскомнадзора

Ты хуле еще не спишь.

Ответить
0
Даниил Слесарчук

абсюзеры, токсичность, CNN
тж как обычно

Ответить
4
New

Что на счёт женского абьюза?
Почему никто не говорит о том что женщины тоже могут быть абьюзерами? ред.

Ответить
2
Рыжий

Почему никто не говорит о том что женщины тоже могут быть абьюзерами?

Ответить
6
Kir Kirsky

Там не написано что получить помощь имеют право только девушки

Ответить
1
New

Власти ожидают, что в первую очередь заявления на компенсацию будут писать женщины.

Ответить
0
Kir Kirsky

И что это меняет? Мужчинам тоже можно ред.

Ответить
0
New

Пошёл писать заяву нахуй на жену

Ответить
0
Kir Kirsky

Сначала трактор

Ответить
0
AttentiveMilk

Как хорошо, что мы не в Австралии

Ответить
3
Сталинский микрофон

слыш

Ответить
0
AttentiveMilk

Чё?

Ответить
1
AttentiveMilk

Потоксить хош?

Ответить
1
Сталинский микрофон

давай по-быстрому, да

Ответить
0
AttentiveMilk

Никаких по-быстрому, только по любви

Ответить
5
Благополучный франт

Почему женщина должна пройти через этот травмирующий опыт?

А кто говорит что должна?

Ответить
2
Кирилл Сосновский

вот ты бы уж молчал!

Ответить
1
Благополучный франт

Почему?

Ответить
0
Очередной цветок

Женщины читают твои посты и проходят через травмирующий опыт зависти жене.

Абьюзер как есть.

Ответить
7
New

Ты

Ответить
0
Black Bird

Звучит так, будто можно абьюзить систему против абьюза

Ответить
2
New

«или несправедливого отношения со стороны партнёра.» - ахахахахахах

Ответить
1
Антигравитационный торт

Дадут денег

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0
Андрей

новости из первого мира =/

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–1
Тежешенька

это вроде нижний мир

Ответить
2
Kir Kirsky

потусторонний

Ответить
0
Владимир Филатов

как-то неожиданно от Австралии

Ответить
0
Kir Kirsky

ожиданно

Ответить
1
Сталинский микрофон

ахахахах

Ответить
0
Роковой торшер

Смеёшься потому что представила как Пётр рваться будет?

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0
Сталинский микрофон

ну токсичный же "партнер", а это не обязательно мужик, но вообще интересно какова будет реализация. типа кто первый свалил, тому платить?

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0
Роковой торшер

Для получения компенсации необходимо предоставить полицейский отчёт или постановление суда, который подтверждает факт домашнего насилия или несправедливого отношения со стороны партнёра.

Вроде логика таже что вызов копа на дом при ссоре, бытовуха обычная, только теперь тебе дадут бабки съебать. Прикольно.

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2
Сталинский микрофон

еще раз

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1
Роковой торшер

Так же и будут работать как раньше, я так думаю, только теперь за протокол о домашнем насилии можно будет получить бабки. Ну типо, если они начнут мерить токсичностб сильно чаще чем выписывают протоколы о домашнем насилии сейчас, то Австралия разорится)))) ред.

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0
Сталинский микрофон

пхххх

Ответить
0
Candy Boy

@Токсичный бот вот так

Ответить
0
Токсичный бот

Этот коммент токсичен с вероятностью 1%

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0
New

Удобно...
Взяла ударилась плечом об стену получила синяк.
Потом идёшь в квартиру и начинаешь бить всё и ломать... скидываешь телевизор, бьешь по двери...

Вызываешь полицию: профит.
Следы насильственных действий есть - есть.
Синяки на теле есть - есть👍

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0
Лысый Никита

Там же написано, нужны будут полицейские отчёты и решения суда

Ответить
1
Сталинский микрофон

как они бля токсичность будут измерять? особенно тонкую какую

Ответить
0
Лысый Никита

Ну очевидно речь идёт о домашнем насилии в первую очередь

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0
Даниил Слесарчук

если баба сказала на мужика что он абьюзер, то дело закрыто. Бабе верить надо, это такое позитивное дискриминационное нововведение в области права. Разве об этом не писали еще гдн-нить в Vogue, Atlantic и NYT? ред.

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2
New

Читал историю как в Италии приезжая девушка пришла и написала заяву на парня что он донимает ее в соц сетях.
Типо пишет что найдёт ее и так далее. Угрожал вообщем.
Девушка пошла в полицию, никто даже не стал проверять настоящая это страница парня или нет.
По итогу чуваку запретили въезд в эту страну.
Прикольно можно клепать фальшивые дела

Ответить
1
Роковой торшер

Переживаешь за австралийских мужчин?

Ответить
0
Даниил Слесарчук

просто проходил мимо комментов под постом, как и все тут

Ответить
0
Сталинский микрофон

оно может быть без синяков и побоев, и вообще психологическое, ты в курсе что ты сейчас обесцениваешь всю хуйню?

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0
Лысый Никита

Чегооо? Что я блин обесцениваю? Я тебе просто что говорится в статье написала, я вообще никаких оценок не даю
Денежную компенсацию выплатят в том числе и женщинам, которые обращались в полицию по факту домашнего насилия

Ответить
0
Сталинский микрофон

И - ирония. Если что. Но есть как бы в этой моей иронии и доля истины. Не надо так остро реагировать)

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0
AttentiveMilk

Первый?

Ответить
0
Андрей Заварзин

идея для приложения:
поиск абузера, с последующем расставанием и небольшим откатом ему

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0
ユリー シャネ

Абюзеры будут абьюзить на то чтобы она получила деньги и вернулась к нему с деньгами. Наебизнес план.

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0
solawind

а также те, у кого повысили арендную плату за жильё

Хуя они там загнивают

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0
Сталинский микрофон

Арбузер и дыняюзер
@Дынька

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0
Даниил Шинкаренко

женщинам, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавируса

Чё?

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0
IHate Snoflakes

А если это гей-пара и один из них чёрный а другой белый, и чёрный абъюзил белого, и белый ушёл от черного - он получит деньги или будет обвинён в расизме?

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0
Параллельный череп

Да

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0
Правовой рак

это же офигенно. можно по очереди друг друга абьюзить

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0
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