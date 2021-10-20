Об этом должны объявить на следующей неделе.

Компания Facebook намерена сменить название, чтобы ассоциироваться не только с одноимённой социальной сетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов, сообщает The Verge со ссылкой на источники.

Новое название держат в строгом секрете — его знают даже не все члены высшего руководства. Предполагается, что оно будет связано с Horizon — приложением для работы в виртуальных офисах, которое компания представила в августе.

По данным The Verge, после ребрендинга синий логотип Facebook будет позиционироваться как лишь один из многих продуктов «материнской» компании, которая также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими. Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции 28 октября, однако это может случиться и раньше.

В июле в разговоре с The Verge глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в следующие пять лет компания намерена измениться в глазах пользователей:«На следующем этапе деятельности нашей компании мы уйдем от видения её "компанией социальной сети" и придём к видению "компании-метавселенной"». Для этого руководство запланировало сосредоточиться на работе над виртуальными мирами, в которых объединятся технологии и устройства Facebook. 18 октября компания сообщила, что собирается создать 10 тысяч рабочих мест в странах ЕС для разработки «метавселенной».