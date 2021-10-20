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Новости
Яна Ломакина

The Verge: компания Facebook сменит название, чтобы отвечать концепции «метавселенной» Статьи редакции

Об этом должны объявить на следующей неделе.

Компания Facebook намерена сменить название, чтобы ассоциироваться не только с одноимённой социальной сетью, а со всей «метавселенной» своих продуктов, сообщает The Verge со ссылкой на источники.

Новое название держат в строгом секрете — его знают даже не все члены высшего руководства. Предполагается, что оно будет связано с Horizon — приложением для работы в виртуальных офисах, которое компания представила в августе.

По данным The Verge, после ребрендинга синий логотип Facebook будет позиционироваться как лишь один из многих продуктов «материнской» компании, которая также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими. Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции 28 октября, однако это может случиться и раньше.

В июле в разговоре с The Verge глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в следующие пять лет компания намерена измениться в глазах пользователей:«На следующем этапе деятельности нашей компании мы уйдем от видения её "компанией социальной сети" и придём к видению "компании-метавселенной"». Для этого руководство запланировало сосредоточиться на работе над виртуальными мирами, в которых объединятся технологии и устройства Facebook. 18 октября компания сообщила, что собирается создать 10 тысяч рабочих мест в странах ЕС для разработки «метавселенной».

#новости #facebook

1114 просмотров
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Миша Рашкин

Ясно, очередной проект VK

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12
Shenmue

Лицо метавселенной SugarBook, а по нашенски Сцукобук ред.

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3
Верный Женя

Это билет на сходку ТЖ?

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2
Центральный фонарь

TheFacebook Group

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2
Центральный фонарь

метаговно

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2
Иной историк
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2
Иной историк
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0
Закомплексованная Душа

Пусть переименуются у FB Group

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1
Виталий Орлов

Проблемы белых людей.

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1
Настоящий фитиль

FB

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1
Прогрессивный кавалер

Cykerman Inc.

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1
Символический рак

Должно быть что то с Data

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Верный Женя

VKData?

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Прогрессивный кавалер

Pis?

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0
Надежный блик

Марк, верни стену!

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rustyrazor

OASIS

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Роковой химик

Чё, "лицом не вышли"?

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Надежный блик
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Павел Мусатов

Ну точно Гугл же переименовался что бы не ассоциироваться с поисковиком в что-то там и теперь никто его Гуглом не называет

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Типичный корабль

Как можно забыть алфавит?

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Robert Johansson

Если Фейсбук хочет стать метавселенной, то я не против щелчка Таноса, самое время

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Давний химик

Ebook

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Испанский клуб

Facebook? Huesbook

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Dmitry Fadeev

> Новое название держат в строгом секрете — его знают даже не все члены высшего руководства.

В отличие от журналиста The Verge – Александра Пустоши (Alex Heath)

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Верный Женя

FaceHand

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Мучительный мангал

ООО Горизонт-ГРУПП

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Федя Прозоров

Понятно, будет Instagram group

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Говорил

надеюсь не на FB

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сироп от щекотки

Bubu kisa pisa

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