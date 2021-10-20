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Новости
Яна Ломакина

В США хирурги впервые пересадили человеку почку, выращенную в теле генно-модифицированной свиньи Статьи редакции

Операцию провели на пациенте с диагностированной смертью мозга.

Фото Reuters 

Врачи американского Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка провели на человеке операцию по пересадке почки, которую вырастили в теле свиньи. Благодаря генной модификации донора в органе отсутствовали ткани, способные вызвать отторжение, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, почку пересадили пациенту с диагностированной смертью мозга, он находился на аппарате жизнеобеспечения. Почку подсоединили к кровеносной системе. Орган эффективно очистил организм от мочевины, и в результате уровень креатина у пациента вернулся к нормальным показателям. По прошествии трёх дней отторжения почки не произошло, она нормально функционирует.

Члены хирургической команды  Фото Reuters 

По словам руководителя хирургической команды, директора института трансплантологии в Нью-Йорке Роберта Монтгомери, проведённый успешный эксперимент позволит в течение пары лет провести испытания на пациентах с последней стадией почечной недостаточности. Только в США в очереди на пересадку органа находится более 90 тысяч человек.

#новости #сша #здравоохранение

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Дмитрий Горбенко
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2
Давний химик

не знаю как, но надо приплести слово свинособака

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1
Специальный Мика

Ни одной шутки про украинцев. Подожду пока комментарии настоятся

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1
Тежешенька

привет

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Тежешенька
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