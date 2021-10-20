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Новости
Новости vc.ru

Модераторы Facebook выкупили передвижной рекламный стенд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату Статьи редакции

Меньше всех получают сотрудники, говорящие на украинском и испанском языках.

33 33 комментария
2371 просмотров
Билборд с требованием модераторов Facebook Фото The Verge 

На баннере изображена гендиректор Accenture Джули Свит, на нём написано: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию». Об этом пишет The Verge.

Рекламный щит появился в Бетесде, штат Мэриленд, где живет Свит, а затем отправится в Вашингтон.

Почасовая оплата в Accenture от 16,50 до 18,50 долларов. Меньше всех получают модераторы, говорящие на украинском и испанском языках. Им не выдают премию в 2 доллара, которая предназначена для двуязычных модераторов. В некоторых городах оплата намного меньше прожиточного минимума.

Газета The New York Times писала, что Accenture заключила с Facebook контракт на 500 миллионов долларов на модерацию контента. По оценкам издания, за каждого модератора Accenture получает 50 долларов. Сама Свит в 2020 году заработала 17 миллионов долларов.

The Verge отмечает, что Accenture постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы. В 2019 году издание опубликовало материал о том, с каким контентом приходится работать модераторам соцсети. Это могут быть видео с насилием, сексуальный контент и язык вражды.

В модерировании контента используется искусственный интеллект, но он касается безобидных постов, а наиболее тревожный контент отсеивают люди, рассказал изданию модератор, пожелавший остаться анонимным.

В мае 2020 года юристы подсчитали, что у половины всех модераторов могут появиться психические расстройства. По данным НКО Foxglove Legal, поддерживающей протест, Accenture предлагает модераторам тренинги вместо профессиональной психологической помощи.

В мае 2020 года Facebook согласилась выплатить 52 миллиона долларов модераторам в качестве компенсации за полученные на работе психологические травмы. В марте 2018 года модератор контента Facebook умер от сердечного приступа на рабочем месте.

В сентябре 2020 года экс-модератор YouTube подала в суд на сервис. Из-за просмотра жестоких видео у неё появились симптомы депрессии и ПТСР.

#новости #facebook

33 33 комментария
12
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33 комментария
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Половый Никита

Повышение зарплат модераторам Facebook
или
Полная блокировка Telegram на территории России

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33
Mi Sui

Уже надоело :с

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1
Половый Никита

Надо еще немного потерпеть )

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5
Anton Kudinov

Потерпеть
или
Полная блокировка Telegram на территории России

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6
Центральный фонарь

все деньги ушли на метавселенную

Ответить
15
Maksim Derkach

на мет...

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3
Федя Прозоров

Танос, прекрати

Ответить
0
Федя Прозоров

Модераторы со знанием украинского получают низкую зп. Могли бы писать комменты за деньги в районе Ольгино

Ответить
8
Закомплексованная Душа
Ответить
2
Федя Прозоров

А главное - какое непаханное поле!

Ответить
0
Люц Шнайдер

Это за смену?

Ответить
0
Заинтересованный щит

Так а на кой хуй украинцы говорят на украинском?

Ответить
0
Центральный фонарь

чтоб русские не понимали

Ответить
13
Заинтересованный щит

Так мы же всё равно понимаем

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2
Тежешенька

не пiзди

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11
Центральный фонарь

да постоянно в интернете ноют, что понять не могут простейших слов, это мы вас прекрасно понимаем))

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2
Заинтересованный щит

Да вас тролят. Мой пёс тоже скорее всего думает, что я тупой и ничего не понимаю, но какая разница, что там думает какая-то ебаная псина

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1
Рыжий

Южане более понятливые в простейших словах. В деревнях особенно. От деревенского вполне можно услышать "зараз пошукаю на рынке и перезвоню" или что-то такое

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0
Ужасный ящик

Южане разъебаи. FOR THE NORTH!

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0
Имя И Фамилия

Меньше всех получают модераторы, говорящие на украинском и испанском языках

Сука, надо держаться и не нашутить на бан

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2
Бип Боп

просто как только начинается обсуждение премии - их ЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ

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9

Комментарий удален

Железный утюг

Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию

Заплатите. Объяснитесь. Исправьтесь.

у вас там гуглпереводчик сидит походу

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4
Благодарный Гоша

Модераторы купили 10 боингов, чтобы в небе написать жалобу на низкую зарплату

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2
Дарья Сазонова

Почему жесткий контент модерится людьми, а безобидный ии? Почему не наоборот?

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0
Федя Прозоров

Ответ очевиден. Видео, где черный убивает черного, ии расценивает как драку двух животных. Либеральное сообщество такое не потерпит

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1
Имя И Фамилия
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0
Тежешенька

на тж модераторы банят за травлю украинцев, а на фб модераторов травят за то, что они украинцы. вот что значит страна первого мира

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0
Рыжий

Меньше всех получают модераторы, говорящие на украинском и испанском языках

Вахтер, травля

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0
Doktor Streyndzhlav

тгавля

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0
Федя Прозоров

Мне казалось, что модерация крупных соцсетей автоматическая, а нет

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0
Военный чайник

Нужно ещё 2

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0

Комментарий удален

Вадим Ручка

Им тут платят деньги за то что они смотрят видео. Где ещё такую работу найдёшь?

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0
Стас Фарбер

фб разве не может их разогнать и набрать бесплатных модераторов как на википедии и торрент трекерах?

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0
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