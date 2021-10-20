Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":849,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430: \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0430\u0448\u043d\u044e \u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 Xbox","url":"\/redirect?component=advertising&id=849&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/combo&placeBit=1&hash=9437aaabe0e465b0ceedd8575a330d53fa0384192b031d3bc93bef889d6b3d78","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

YouTube на неделю превратится в маркетплейс — сервис протестирует функцию прямых покупок товаров из видео Статьи редакции

Неделя шопинга начнётся 15 ноября.

19 19 комментариев
807 просмотров

YouTube проведёт недельное шоппинг-мероприятие «YouTube Holiday Stream and Shop», чтобы протестировать функцию покупок прямо из видео в прямом эфире, сообщается в блоге Google.

Новая функция позволит пользователям, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся вещи. В июле 2021 года YouTube начал бета-тест проекта, а сейчас компания намерена опробовать функцию на более широкой аудитории.

На серии торговых мероприятий «YouTube Holiday Stream and Shop» представят продукты от таких продавцов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о товарах блогерам и партнёра Google. Неделя покупок начнётся 15 ноября.

О том, что платформа Google разрешит покупать товары напрямую из роликов на YouTube, сообщило Bloomberg в октябре 2020 года. Отмечалось, что новая функция будет работать совместно с инструментами аналитики. Как говорили источники агентства, в случае успеха проекта YouTube сможет конкурировать с такими онлайн-ритейлерами, как Amazon и Alibaba.

#новости #youtube

19 19 комментариев
1
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youtube"], "comments": 19, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 458629, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Oct 2021 10:07:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
испанский смех

Магазин на диване

Ответить
11
Соответствующий щит

ну наконец-то

Ответить
3
Поздний завод

Это Тиньков?

Ответить
4
Федя Прозоров

До того, как стал голосовым ассистентом

Ответить
1
Имя И Фамилия

Привет это вилсаком

Ответить
1
испанский смех

Какой де мразью нужно быть?

Ответить
0
Имя И Фамилия

ТАК ОН МНЕ ПОНРАВИЛСЯ

Ответить
1
Прогрессивный кавалер

У него уже есть парень.

Ответить
1
Поздний завод

Уже сделали расширение для браузера, чтобы блокировать эту хуйню?

Ответить
5
Федя Прозоров

Ютуб 10 лет назад: площадка для самовыражения, место свободы
Ютуб сейчас: посмотри рекламу перед видео, рекламную интеграцию от блогера, вот еще товары тут. Купи! Купи! КУУУППППИИИ!!!

Ответить
5
Прогрессивный кавалер

Гомункулы у мамикса покупать?

Ответить
3
Военный чайник

Дайте деняк, куплю чё-нить

Ответить
1
Владимир Филатов

смазку?

Ответить
2
Военный чайник

Ага, вэдэшку

Ответить
2
FUNGAME

Сальник потечёт от вэдэшки.

Ответить
1
Военный чайник

Я не украинский робат

Ответить
0
Имя И Фамилия

На самом деле норм штука, особенно на стримах прикрутить кнопку покупки товара было бы хорошо, квазиимплементация такой штуки сейчас только на маркетплейсах типа алиэкспресса есть и это очень удобно

Ответить
0
БЕ3HOГNM

Комментарий про vanced уже был?

Ответить
0
Veres

Культура потреблядства во всей красе

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null