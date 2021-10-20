YouTube на неделю превратится в маркетплейс — сервис протестирует функцию прямых покупок товаров из видео Статьи редакции
Неделя шопинга начнётся 15 ноября.
YouTube проведёт недельное шоппинг-мероприятие «YouTube Holiday Stream and Shop», чтобы протестировать функцию покупок прямо из видео в прямом эфире, сообщается в блоге Google.
Новая функция позволит пользователям, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся вещи. В июле 2021 года YouTube начал бета-тест проекта, а сейчас компания намерена опробовать функцию на более широкой аудитории.
На серии торговых мероприятий «YouTube Holiday Stream and Shop» представят продукты от таких продавцов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопросы о товарах блогерам и партнёра Google. Неделя покупок начнётся 15 ноября.
О том, что платформа Google разрешит покупать товары напрямую из роликов на YouTube, сообщило Bloomberg в октябре 2020 года. Отмечалось, что новая функция будет работать совместно с инструментами аналитики. Как говорили источники агентства, в случае успеха проекта YouTube сможет конкурировать с такими онлайн-ритейлерами, как Amazon и Alibaba.