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Новости
Сергей Исенеков

«Коммерсантъ»: мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в торговых центрах, чтобы контролировать масочный режим Статьи редакции

Камеры в 600 точках помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок

32 32 комментария
1856 просмотров

Данные с камер, стоящие у входа в торговые центры, подключат к единому центру хранения данных (ЕЦХД) городской мэрии. Записи до 20 октября должны были передать властям все торговые точки города. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок. При обнаружении нарушений их работу могут остановить.

Согласно инструкции для торговых центров, на которую ссылается «Коммерсантъ», разрешение подключаемых к системе камер должно быть не ниже 720р, а частота кадров — 15-25 кадров в секунду. Помимо этого, представитель торгового центра должен назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков отмечает, что камеры могут использовать, чтобы выписывать штрафы нарушителям постфактум, как это происходило при самоизоляции.

Камера фиксирует всех входящих без масок, далее система может сверять полученные изображения с лицами из базы мэрии. Однако выписать штраф можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе. Релевантной же базы лиц всех жителей города пока не существует.

Александр Рожков
директор по продуктам и технологиям «Группы Т1»

Издание отмечает, что аналогичные предложения о передаче записей с камер видеонаблюдения выдвигались ещё в прошлом году. Однако из 600 торговых центров 300 точек отказались от их выполнения.

#новости #москва #камеры #коронавирус

32 32 комментария
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Олег Мельник

Однако выписать штраф можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе.

И тут так удобно и вовремя запустили face pay!

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29
Федя Прозоров

Мне кажется, что многие лица уже давно были в дит

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1
Федя Прозоров

ковского

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14
Andrew Sychev

Да как минимум в банках делают фото. А потом от туда пополняются базы дит и ментов ред.

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0
Центральный фонарь

Москва этой новый Китай?

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12
Давний химик

москвич +15 очков госодобрения , три стакана смузи и талон на электросамокат собянин лучший мэр плитка класть полгода новый

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43
Самарский ихтиандр

А талоны на Яндектакси?

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6
Иркутский Денис

Давно уже как бы

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3
FOX

это лава

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1
Входной череп

-20 социального рейтинга этому гражданину за такие вопросы

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1
Рыжий завод

Однако выписать штраф можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе

И после этого они говорят что биометрия - это классно и весело

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10
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First time?

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6
FOX

рано или поздно все там будем

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1
Мучительный теркин30см

Не для конечного пользователя офк

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0
Надежный блик
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2
Военный чайник
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20
Военный чайник

чтобы контролировать масочный режим

Ага, да.

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4
Надежный блик

Но только во время митингов

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6
Благодарный Гоша

Рано или поздно потребуют доступ к камерам твоего Умного дома, чтобы контролировать твою деятельность.

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4
Входной череп

Правильно, может ты там кота без маски мацаешь

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2
Благодарный Гоша

Или с впн зашел на запрещенные сайты. Ешь запрещенные товары. Случаешь запрещенную музыку. Улыбаешься и счастлив.

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3
Роман Яровой
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3
Andrew Sychev

Надо фотку обновить. Нынче великий Пу не так выглядит

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3
Renat Zaripov

Выбирай любого ред.

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1
Сумасшедший теркин30см

смотрите, я фоткался на загран-паспорт и у них есть сканы моего паспорта - этих фоток недостаточно для подобных технологий с распознаванием лиц? ред.

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1
Сумасшедший теркин30см

на права еще фоткался. все эти фотки полюбому же валяются в базах

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1
Renat Zaripov

Здравствуйте Сергей, мы проверили информацию и нашли несколько нарушений, штраф можете оплатить на Госуслугах. Также теперь Вам предстоит добровольно-прирудительно самоизолироваться на срок 14 дней. С уважением, мэрия Москвы.

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0
Renat Zaripov

По делу, загран делали на 5 лет или 10? Просто тот что на 5 лет, вроде без внесения биометрии.

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0
Мучительный теркин30см

Так вся биометрия заключается в отпечатках пальцев (если на 10)

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1
Сергей Дворниченко

Надеюсь они успели у кучи дебилов собрать биометрию перед этим)) Скоту-ярмо и кнут!

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1
Артем Ляховец

Просто напоминаю:
Дом по адресу Шведский тупик 3, тут живут дети Сечина, Геннадий Тимченко, Сергей Лавров, Эрнст и Кудрин. На нем установлено 0 камер.

Дом, в котором находится 1600-метровых пентхаус заместителя Собянина по ЖКХ Петра Бирюкова. На него камер тоже не хватило.

Малый Козихинский 3 — дом спикера госдумы Вячеслава Володина и бывшего главы пенсионного фонда Антона Дроздова. 0 камер.

Дом, где у детей премьера Мишустина целый этаж. Все дома вокруг обвешаны камерами, а на этом ничего нет.

На доме по адресу Рочдельская 12 — где живет любитель камер Собянин, бывший генпрокурор Чайка, председатель КС Зорькин, семья Александра Беглова и много других господ — подъездных камер установлено 0.

Остоженка или Золотая Миля. Ничего дороже в Москве нет. Тут Андрей Костин подарил квартиры Наиле Аскер-Заде, тут 1000-метровая квартира у депутата и сенатора Фетисова. Тут находится 5-этажная квартира Игоря Сечина. На их дома Собянин почему-то предпочел камеры не ставить.

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1
Надежный блик

https://www.youtube.com/watch?v=1oablrzmu6A

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0
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