«Коммерсантъ»: мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в торговых центрах, чтобы контролировать масочный режим Статьи редакции
Камеры в 600 точках помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок
Данные с камер, стоящие у входа в торговые центры, подключат к единому центру хранения данных (ЕЦХД) городской мэрии. Записи до 20 октября должны были передать властям все торговые точки города. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок. При обнаружении нарушений их работу могут остановить.
Согласно инструкции для торговых центров, на которую ссылается «Коммерсантъ», разрешение подключаемых к системе камер должно быть не ниже 720р, а частота кадров — 15-25 кадров в секунду. Помимо этого, представитель торгового центра должен назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.
Директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков отмечает, что камеры могут использовать, чтобы выписывать штрафы нарушителям постфактум, как это происходило при самоизоляции.
Издание отмечает, что аналогичные предложения о передаче записей с камер видеонаблюдения выдвигались ещё в прошлом году. Однако из 600 торговых центров 300 точек отказались от их выполнения.
Просто напоминаю:
Дом по адресу Шведский тупик 3, тут живут дети Сечина, Геннадий Тимченко, Сергей Лавров, Эрнст и Кудрин. На нем установлено 0 камер.
Дом, в котором находится 1600-метровых пентхаус заместителя Собянина по ЖКХ Петра Бирюкова. На него камер тоже не хватило.
Малый Козихинский 3 — дом спикера госдумы Вячеслава Володина и бывшего главы пенсионного фонда Антона Дроздова. 0 камер.
Дом, где у детей премьера Мишустина целый этаж. Все дома вокруг обвешаны камерами, а на этом ничего нет.
На доме по адресу Рочдельская 12 — где живет любитель камер Собянин, бывший генпрокурор Чайка, председатель КС Зорькин, семья Александра Беглова и много других господ — подъездных камер установлено 0.
Остоженка или Золотая Миля. Ничего дороже в Москве нет. Тут Андрей Костин подарил квартиры Наиле Аскер-Заде, тут 1000-метровая квартира у депутата и сенатора Фетисова. Тут находится 5-этажная квартира Игоря Сечина. На их дома Собянин почему-то предпочел камеры не ставить.