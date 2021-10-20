Камеры в 600 точках помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок

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Данные с камер, стоящие у входа в торговые центры, подключат к единому центру хранения данных (ЕЦХД) городской мэрии. Записи до 20 октября должны были передать властям все торговые точки города. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок. При обнаружении нарушений их работу могут остановить.

Согласно инструкции для торговых центров, на которую ссылается «Коммерсантъ», разрешение подключаемых к системе камер должно быть не ниже 720р, а частота кадров — 15-25 кадров в секунду. Помимо этого, представитель торгового центра должен назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков отмечает, что камеры могут использовать, чтобы выписывать штрафы нарушителям постфактум, как это происходило при самоизоляции.

Камера фиксирует всех входящих без масок, далее система может сверять полученные изображения с лицами из базы мэрии. Однако выписать штраф можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе. Релевантной же базы лиц всех жителей города пока не существует. Александр Рожков

директор по продуктам и технологиям «Группы Т1»

