Российские нефтяники предложили Минпромторгу майнить криптовалюту на месторождениях Статьи редакции
Проект может быть интересен иностранным инвесторам из Китая, где майнинг запрещён, считают эксперты.
Российские нефтедобывающие компании предложили с помощью попутного газа генерировать электроэнергию для центров обработки данных (ЦОДов) и использовать её для криптодобычи. Это идею обсуждают Минпромторг, Минцифры и ЦБ. Об этом пишет «Коммерсантъ»
Минпромторг попросил ЦБ сообщить, правомерна ли такая идея. В его письме говорится, что «реализация механизма должна повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей „добычи“ цифровых валют». ЦБ ответил, что «в настоящее время подходы к регулированию [криптовалюты] обсуждаются».
По словам собеседника «Коммерсанта», близкого к Минпромторгу, идею продвигает одна из крупных российских нефтедобывающих компаний, которая хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты. «Но этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с регулятором», — рассказал источник.
Официально проект по майнингу криптовалюты есть только у «Газпром нефти». В 2020 году компания запустила его на своём месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным издания Forklog, за месяц компании удалось добыть 1,8 биткоина.
В июле 2020 года Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который даёт определение биткоину и другим цифровым активам. Она признаётся платёжным средством и средством инвестиций, но оплачивать ими товары и услуги по этому закону нельзя.
А как это исключает мой тезис?
100% газификация означает, что Газпром подключил к трубе 100% домохозяйств. Но это не всегда возможно технически и экономически целесообразно. К примеру, как кинуть трубу для газификации деревень на Курильских островах и как закрыть инвестиции, если тариф на пг для потребителей должен быть -/+ единым?
Поэтому история про 100% газификацию невозможна.
И причём тут вообще газификация лён области? Если вдруг тебя обидел Газпром, то пиши ему
Интересная идея, майнишь на попутном газе
А что с ним еще делать?
Пнг - тупое говно, тупого говна. Транспортировать его просто нерентабельно. А для продажи его еще и перед этим отчищать надо (от тех же сернистых соединений (вызывает лютую коррозию) и как ни странно - влаги) и разделять на природный газ и всякие фракции легких/тяжелых углеводородов, чтобы хоть какие-то бабосики поиметь.
Его только для собственных нужд использовать, сжигать (а сейчас с этой стороны поджимают), либо обратно в пласт ебануть.