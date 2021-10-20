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Новости
Сергей Исенеков

Российские нефтяники предложили Минпромторгу майнить криптовалюту на месторождениях Статьи редакции

Проект может быть интересен иностранным инвесторам из Китая, где майнинг запрещён, считают эксперты.

35 35 комментариев
1559 просмотров

Российские нефтедобывающие компании предложили с помощью попутного газа генерировать электроэнергию для центров обработки данных (ЦОДов) и использовать её для криптодобычи. Это идею обсуждают Минпромторг, Минцифры и ЦБ. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Минпромторг попросил ЦБ сообщить, правомерна ли такая идея. В его письме говорится, что «реализация механизма должна повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей „добычи“ цифровых валют». ЦБ ответил, что «в настоящее время подходы к регулированию [криптовалюты] обсуждаются».

Попутный газ — это природный углеводородный газ (смесь газов и парообразных углеводородных компонентов), растворённый в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных месторождений. Этот газ является побочным продуктом нефтедобычи, получаемый в процессе термической переработки нефти.

По словам собеседника «Коммерсанта», близкого к Минпромторгу, идею продвигает одна из крупных российских нефтедобывающих компаний, которая хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты. «Но этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с регулятором», — рассказал источник.

Официально проект по майнингу криптовалюты есть только у «Газпром нефти». В 2020 году компания запустила его на своём месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным издания Forklog, за месяц компании удалось добыть 1,8 биткоина.

В июле 2020 года Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который даёт определение биткоину и другим цифровым активам. Она признаётся платёжным средством и средством инвестиций, но оплачивать ими товары и услуги по этому закону нельзя.

Инвестировать — можно, платить — нельзя: что и…
Чем завершился долгий путь цифровых активов в России и какие формулировки теперь войдут в оборот.
tjournal.ru

#новости #биткоин #криптовалюта

35 35 комментариев
10
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Дмитрий Киселев

Интересная идея, майнишь на попутном газе, а потом на битки покупаешь дрова для тех кто до сих пор не газифицирован. Вот это я называю социально ориентированое государство!

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13
Относительный кофе

какой процент газификации в России ?

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0
Антигравитационный торт

тебя это ебать не должно

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11
Anton NS

С сайта газпрома ред.

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1
Относительный кофе

Реально?

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0
Anton NS

Да.

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1
Самарский ихтиандр
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0
Дмитрий Киселев

70

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0
Относительный кофе

ну нормально, в чем проблема

Ответить
0
Дмитрий Киселев

70 это как 100, только на 30 меньше

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4
Sanek Igoshev

Не забывай, что не во всех регионах вообще возможна сетевая газификация, поэтому 100% в целом недостижимая цифра

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2
Дмитрий Киселев

Я все понимаю, когда выгодно они 1,5 тыщи км по дну моря трубу кладут, когда одни затраты то "не во всех регионах возможна газификация"

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3
Dmitry Smirnoff

Ну а зачем проводить газ в деревню, где три бабки живут. Им реально проще дрова купить.

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5
Магомед Шереметьев

Проблема в том, что не проводят туда где это надо. Монополист, хуле. Ещё и взятку в миллион рублей просят

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0
Таблетка Галоперидола

Ленобласть относится к этим регионам?

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0
Sanek Igoshev

Не знаю почему этот вопрос мне задан… посмотри программу газификации лен области

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0
Таблетка Галоперидола

Не знаю к чему ты пишешь про то что не во всех регионах возможна газификация если даже в Ленобласти 70%, а в соседней Карелии - 8%)))))

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0
Sanek Igoshev

А как это исключает мой тезис?

100% газификация означает, что Газпром подключил к трубе 100% домохозяйств. Но это не всегда возможно технически и экономически целесообразно. К примеру, как кинуть трубу для газификации деревень на Курильских островах и как закрыть инвестиции, если тариф на пг для потребителей должен быть -/+ единым?

Поэтому история про 100% газификацию невозможна.

И причём тут вообще газификация лён области? Если вдруг тебя обидел Газпром, то пиши ему

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0
Таблетка Галоперидола

тезис это не исключает, но 8% газификации Карелии говорит о том что твой коммент не уместен - проблема газификации не в каких-то природных условиях регионов, а в бедности и расстановке приоритетов

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1
Sanek Igoshev

Про природные условия регионов тоже не было речи.

Нет, 8% газификации Карелии, не отменяет мой тезис о том что достижение 100% газификации России - утопия.

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0
Давний химик

это в промиллях

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0
Давний химик

нахой нам этот газ когда есть электрификация. газ надо сбывать всяким мелким

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0
Плотный

Интересная идея, майнишь на попутном газе

А что с ним еще делать?
Пнг - тупое говно, тупого говна. Транспортировать его просто нерентабельно. А для продажи его еще и перед этим отчищать надо (от тех же сернистых соединений (вызывает лютую коррозию) и как ни странно - влаги) и разделять на природный газ и всякие фракции легких/тяжелых углеводородов, чтобы хоть какие-то бабосики поиметь.
Его только для собственных нужд использовать, сжигать (а сейчас с этой стороны поджимают), либо обратно в пласт ебануть.

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1
Ваша Закладко

слишком социально
тут прост майнинг-отель на трубе, с иероглифами в меню

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0
Давний химик

а можно не помогать китайцам. не?

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2
Иной Артем

нужно

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1
Давний химик

зачем

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0
Icipher

затем

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0
Давний химик

за углом

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0
Влад Смирнов

Можно, если вопрос риторический

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0
Давний химик

на коммунизме пусть майнят

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0
Danil Oputin

Жаль, что экономика снова нихуя не получит от этой инициативы

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2
Военный чайник

Пуканный газ тоже сойдёт

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0
Dmitry Smirnoff

Даже для заправки роботов?

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0
Таблетка Галоперидола

Давайте все будем просто майнить криптовалюту

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0
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