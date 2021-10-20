Проект может быть интересен иностранным инвесторам из Китая, где майнинг запрещён, считают эксперты.

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Российские нефтедобывающие компании предложили с помощью попутного газа генерировать электроэнергию для центров обработки данных (ЦОДов) и использовать её для криптодобычи. Это идею обсуждают Минпромторг, Минцифры и ЦБ. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Минпромторг попросил ЦБ сообщить, правомерна ли такая идея. В его письме говорится, что «реализация механизма должна повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей „добычи“ цифровых валют». ЦБ ответил, что «в настоящее время подходы к регулированию [криптовалюты] обсуждаются».

Попутный газ — это природный углеводородный газ (смесь газов и парообразных углеводородных компонентов), растворённый в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных месторождений. Этот газ является побочным продуктом нефтедобычи, получаемый в процессе термической переработки нефти.



По словам собеседника «Коммерсанта», близкого к Минпромторгу, идею продвигает одна из крупных российских нефтедобывающих компаний, которая хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты. «Но этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с регулятором», — рассказал источник.

Официально проект по майнингу криптовалюты есть только у «Газпром нефти». В 2020 году компания запустила его на своём месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным издания Forklog, за месяц компании удалось добыть 1,8 биткоина.