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Новости
Яна Ломакина

Талибы впервые после захвата власти в Афганистане приехали в Москву. С делегацией встретился глава МИД Сергей Лавров Статьи редакции

Россия снова ведёт переговоры с запрещённой у себя в стране террористической организацией и не планирует отменять этот статус.

107 107 комментариев
4768 просмотров

Представители движения «Талибан»* приехали в Россию впервые после захвата власти в Афганистане. Они планируют обсудить проблемы безопасности страны и попросить экономическую и политическую поддержку, сообщает РБК.

В переговорах «Московского формата» по Афганистану участвуют российские дипломаты, включая главу МИД Сергея Лаврова, и представители талибов. Возглавил делегацию «Талибана»* второй вице-премьер «Исламского эмирата Афганистан» Абдул Салам Ханафи. Также в заседании примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Делегации США из-за «логистических трудностей» не будет.

В анонсе МИД России говорится, что встреча проходит в рамках консультаций по Афганистану. Задачей «Московского формата» в 2017 году объявили примирение свергнутого правительства Афганистана и оппозиционного тогда «Талибана»*. Однако делегации от старых властей на встрече не будет — пригласили только талибов.

По словам представителя «Талибана»*, замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забихулла Муджахид, движение во время встречи в Москве попросит у России и других стран-участниц переговоров экономическую и политическую поддержку, а также обсудит безопасность в регионе.

Сергей Лавров заявил, что вопрос официального признания террористического движения «Талибан»* рассматривать не будут. При этом, по его словам, Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана. В ближайшие дни Россия намерена отправить в страну партию гуманитарной помощи.

8 июля представители российского МИД уже проводили в Москве встречу с талибами. Прибытие делегации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «необходимым на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане». После установления контроля группировки над Афганистаном российские власти заявили о намерении сотрудничать.

История «Талибана»: что за группировка…
Правление группировки в 1990-х: публичные казни, дружба с бен Ладеном и запрет всего западного…
tjournal.ru

Экстремистская группировка «Талибан» захватила власть в Афганистане в течение нескольких недель после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
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* Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

107 107 комментариев
29
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107 комментариев
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rustyrazor

С делегацией встретится глава МИД Сергей Лавров

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

Каждый раз прекрасно как в первый.

Ответить
77
Максим Шпилёв
Ответить
10
Роостислав Соколов

По вашему все Афганцы террористы?

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–8
4 комментария
Товарищ Колбасный

Дай миллион, дай миллион, у тебя их много, дай миллион

Ответить
9
Служебный химик

Это детальность на территории РФ или ещё нет?

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0
Городской шар

Каждый раз осуждают и депортируют.

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0
Stanley H. Tweedle

А за экстремизм сядешь ты

Ответить
47
Nick Rosenberg

За перевод фбк

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11
Sam Lowry

В мире до сих пор действует правило «кто сильнее - тот и прав». Странно, что эта данность неведома многим.

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0
new_comment

За лайк под видео о коррупционерах.

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0
Eugene

Представители движения «Талибан» приехали в Россию и планируют обсудить проблемы безопасности страны и попросить у России экономическую и политическую поддержку

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

Ааааа блять нахуй

Ответить
34
Дмитрий Бачинин

чёт круг братушек так сужается и качественно меняется, что даже страшно

Ответить
4
drama llama

Представители движения «Талибан»* приехали в Россию впервые после захвата власти в Афганистане. Они планируют обсудить проблемы безопасности страны и попросить у России экономическую и политическую поддержку

* Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

Ответить
19
Колыван Пряничков

Если / Когда Россия поддержит их финансово будет ли это означать что государство любимое родное поддерживает террористическую деятельность ??? просто вопрос

Ответить
28
Относительный кофе

да - 100%

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8
Мучительный теркин30см

А значит все граждане страны становятся спонсорами террористической организации, а значит снова можно посадить каждого!

Ответить
6
Относительный кофе

Сможет ли Россия удержать Талибан в границах Афгана? Или не хватит предложения?

Вот и вся встреча)) Надеюсь Талибан сначала нагнет Кремль на бабки и что-то там еще, а потом еще и кинет на договора ред.

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14
Nick Rosenberg

Сможет ли россия удержать на привязи картофельного фюрера? ред.

Ответить
6
Относительный кофе

всегда есть Новичок

Ответить
2
Иркутский Денис

Всегда здорово, когда Кремль нагибают, конечно, но блин, пожалей соседние от Афганистана страны)

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1
Относительный кофе

очень жаль

Ответить
3
2 комментария
Сергей Дворниченко

нуу врятли кто то будет упрекать РФ если она напалмом будет их выжигать

Ответить
0
Относительный кофе

похуй вообще, пусть тратит на них сил как можно больше

Ответить
0
Центральный фонарь

"Мы не ведем переговоров с террористами."

Ответить
13
Chef

цитата тупого осла

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4
Фантиковый Фанатик

мы их финансируем

Ответить
2
Давний химик

Также в заседании примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

можно было бы сократить до Китая и Пакистана

Ответить
8
Относительный кофе

намекаешь что остальные прислуга и тех работники?

Ответить
0
Давний химик

намекаю что талибан запрещенная в РФ и нормальном мире организация , вышла родом из Пакистана а великий лидер товарищ Xi по моему скромному мнению их всячески поддерживает для какой то своей хитровыебанной многоходовочки ред.

Ответить
15
3 комментария
Ху Эмай

Талибы оказывается не дураки, знают у кого бабла просить.

Ответить
6
Reg0804

Ну тут дело не хитрое. Много мозгов не надо

Ответить
3
Экономический паркур

Лаврова за контакт с запрещённой организацией надо признать нежелательным министром

Ответить
5
Давний химик

он вообще в думу собирался хз че он министром делает

Ответить
3
Деловой Абдужаббор

Опять наебали электорат

Ответить
2
Входной череп

Зачем ему в думу тт

Ответить
1
Chef

думу уже лет как 20 надо называть сракой ред.

Ответить
1
1 комментарий
Поздний завод

Нормальный представитель правопорядка узнав где находится тepрopиcт должен был бы его задержать. И тех, кто их укрывает.

Ответить
6
Положительный чайник

Сергей Лавров заявил, что вопрос официального признания террористического движения «Талибан» рассматривать не будут

Так как вопрос уже рассмотрен и решение по нему принято, сообщим вам об этом через год.

Ответить
5
Мучительный теркин30см

А также наладим поставки женщин

Ответить
1
испанский смех

кяфирки в обмен на гердос для электората

Ответить
0
Алюминиевый крюк

Ведут переговоры с террористами~

Ответить
5
Поздний завод

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

В таких статьях сноску стоит ставить не в конце, а просо указывать в скобках каждый раз. Чтобы наглядно было насколько они плюют на закон.

Ответить
4
испанский смех

sed lex, dura lex

Ответить
0
Поздний завод

Ну я на сколько знаю, закон такое допускает. Там несколько вариантов обозначений. ред.

Ответить
0
stikerman

Весело бля живем. ВЕСЕЛО.

Ответить
4
Жабка

Приехали делиться опытом?

Ответить
3
Военный чайник

Встретили с хлебом-солью

Ответить
2
Антон Лисин

Присматриваются к самому высокому зданию

Ответить
2
Тежешенька

@салам православные

Ответить
1
Относительный кофе

он должен быть на встрече?

Ответить
2
Деловой Абдужаббор

Подложить свинью талибам

Ответить
2
Chef

Когда уже в кремле примут делегацию из ада с люцифером во главе для переговоров? ред.

Ответить
1
Относительный кофе

они там 20 лет сидят

Ответить
0
Chef

в аду, уже сейчас, справедливее и честнее правление ред.

Ответить
2
2 комментария
испанский смех

и попросить экономическую и политическую поддержку

Инвестировать в поля, так сказать

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Значит подешевеет?

Ответить
0
испанский смех

Закупайся на хаях

Ответить
1
Nick Rosenberg

Скорее увеличить закупочные партии.

Ответить
0
Давний химик

а разве визит не является деятельностью?

Ответить
0
Относительный кофе

дипломатические паспорта

Ответить
2
Давний химик

-вы террорист
-у меня диппаспорт
-велком ту раша !

Ответить
3
2 комментария
Городской шар

Непризнанного государства?

Ответить
0
1 комментарий
Бип Боп

Однако делегации от старых властей на встрече не будет

А надо?

Ответить
1
Советский единорожек88

Это считается деятельностью на территории РФ?

Ответить
1
Относительный кофе

у них дипломатические паспорта

Ответить
0
испанский смех

Желательные иноагенты

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

Нужно было людям в Киеве в 2014 г. чалмы надеть - не было бы проблем в двухсторонних отношениях

Ответить
1
Прогрессивный кавалер

Мы же с террористами переговоров не ведем? Или это другое?

Ответить
1
Городской шар

Тема удивительно полна людей, обычно гоняющихся тут за воображаемыми либералами с этим вопросом

Ответить
0
Александр Добриневский

Жду воскресной педерачи где Киселев будет рассказывать почему эта встреча важна

Ответить
1
Джон Кроули

Талибы на примере Кадырова знают что с русскими можно договорится. Там только 2 варианта
1. Аллах посылает деньги Талибам.
Или
2. Талибы будут русских резать как баранов.

Что выбираете?

Ответить
1
Алексей Иванов

О, заебись, четкий первый вариант, будет забавно если талибы такие, как на фотке номер один, а россияне по-прежнему на фото номер 2

Ответить
0
Neten

Обожаю кремлеботов

Ответить
1
Andrew Sychev

Помню Путин говорил, что с террористами переговоров не ведём.

Ответить
0
Мучительный теркин30см

Он и про пенсионный возраст много чего говорил)

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Его научила питерская подворотня. Если миньет не избежен, нужно отсосать первым!

Ответить
1
Относительный кофе

Сергей Лавров заявил, что вопрос официального признания террористического движения «Талибан»* рассматривать не будут.

ебать эпоха

Ответить
0
Chef

зассал после встречи с нуланд, тряпка ред.

Ответить
0
Reg0804

Наши так стелятся забавно)

Ответить
0
Прогрессивный кавалер

Геополитика, хуле

Ответить
0
Kapitan_ 711

в Украину с визитом прибыл министр обороны США, в этоже время в России встречаются с талибами.

Ответить
0
Dmitry

Будет смешно если Россия все таки окажет экономическую помощь террористической организации на фоне преследования ФБК.

Ответить
0
Никита Сухов

Может все же мочкануть в сортире?

Ответить
0
Алексей Иванов

Но есть и хорошие надежды. Из Москвы террористическая организация может привезти ковидлу в свой афганистан и сами могут обмякнуть.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

наш штамп, суровый , православный. ухххх

Ответить
0
Фамилия и имя

- Сколько стоит разбанить нас в рф?
- 10 лярдов.
- окей, мы берем у вас 12 лярдов, типа в долг. 10 возвращаем за разбан, 1 лярд делим с тобой, а 1 лярд пускаем на развитие и укрепление экономики Афганистана.
- а нам то что?
- а мы фигурно насрем пиндосам - п у т е н к р а с а в ч е г.
- идет!

Ответить
0
Роостислав Соколов

"ООН исключила лидеров «Талибана» из списка наблюдаемых по подозрению в терроризме"

Ответить
0
Роостислав Соколов

ООН исключила лидеров «Талибана» из списка наблюдаемых по подозрению в терроризме.

Ответить
0
испанский смех

В ближайшие дни Россия намерена отправить в страну партию гуманитарной помощи.

Еее, сверхдержава, пендосы сасатб💪🏿😎

Ответить
0
Кирилл Сосновский

Когда самоуважения совсем нет, нужно обязательно от безысходности якшаться с какими-то мразями

Ответить
0
Alex Blake

Какое торжество лицемерия. На фоне расцвета признания всех неугодных граждан экстримистами и иностранными агентами, встреча с организованной бандитской группировкой проходит на таком высоком уровне.

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0
Shenmue

Вот тут самое время сказать КРИНЖЕВЫЙ КРИНЖ

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0
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