Россия снова ведёт переговоры с запрещённой у себя в стране террористической организацией и не планирует отменять этот статус.

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Представители движения «Талибан»* приехали в Россию впервые после захвата власти в Афганистане. Они планируют обсудить проблемы безопасности страны и попросить экономическую и политическую поддержку, сообщает РБК.

В переговорах «Московского формата» по Афганистану участвуют российские дипломаты, включая главу МИД Сергея Лаврова, и представители талибов. Возглавил делегацию «Талибана»* второй вице-премьер «Исламского эмирата Афганистан» Абдул Салам Ханафи. Также в заседании примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Делегации США из-за «логистических трудностей» не будет.

В анонсе МИД России говорится, что встреча проходит в рамках консультаций по Афганистану. Задачей «Московского формата» в 2017 году объявили примирение свергнутого правительства Афганистана и оппозиционного тогда «Талибана»*. Однако делегации от старых властей на встрече не будет — пригласили только талибов.

По словам представителя «Талибана»*, замминистра информации и культуры временного афганского правительства Забихулла Муджахид, движение во время встречи в Москве попросит у России и других стран-участниц переговоров экономическую и политическую поддержку, а также обсудит безопасность в регионе.

Сергей Лавров заявил, что вопрос официального признания террористического движения «Талибан»* рассматривать не будут. При этом, по его словам, Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана. В ближайшие дни Россия намерена отправить в страну партию гуманитарной помощи.

8 июля представители российского МИД уже проводили в Москве встречу с талибами. Прибытие делегации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «необходимым на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане». После установления контроля группировки над Афганистаном российские власти заявили о намерении сотрудничать.

Экстремистская группировка «Талибан» захватила власть в Афганистане в течение нескольких недель после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.