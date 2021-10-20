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Новости
Sasha Shambilova

Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы Статьи редакции

Главы «тяжёлых» регионов могут ввести их уже с 23 октября.

60 60 комментариев
4284 просмотров

О введении нерабочих дней по всей России Владимир Путин объявил на совещании с членами правительства по ситуации с Covid-19 в России. Зарплата работников сохранится, после 7 ноября нерабочие дни могут продлить, отметил президент.

Путин сообщил, что темпы вакцинации до сих пор остаются невысокими, поэтому важно «сбить темпы распространения» заболевания. Он заявил, что нужно расширить объёмы тестирования на Covid-19, что поможет сократить количество заражений. «Нужно разрывать цепочку распространения вируса», отметил Путин. Президент попросил россиян оставаться дома, если кто-то из родственников заболел.

Ничего нельзя занижать и приукрашивать картину. Это безответственно.

Владимир Путин
президент РФ

Что предложило правительство Путину на совещании:

  • Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах зафиксировали рост заболеваемости Covid-19. В 7 из них заняты больше 95% коек — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области. В целом по России этот показатель равен 86,6%.
  • Голикова также заявила, что после окончания нерабочих дней в регионах должны пускать на массовые мероприятия и предприятия только с QR-кодами. Для невакцинированных граждан из групп риска нужно ввести режим самоизоляции по всей стране.
  • Кроме этого, Голикова предложила прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Она попросила россиян воздержаться от поездок между регионами, чтобы не нагружать медицинскую систему.
  • Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов заявил, что в качестве поддержки в отраслях малого и среднего бизнеса нужно выплатить один МРОТ одному занятому. Это потребует 27 миллиардов рублей. Выплаты проведут с 15 ноября до 31 декабря.
  • Введение нерабочих дней, по словам Белоусова, будут стоить бизнесу около 60 миллиардов рублей.

19 октября предложение ввести нерабочие дни озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова. Глав некоторых регионов она также призвала рассмотреть нерабочие дни с 23 октября. Её предложение поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

16 октября в России впервые зафиксировали больше тысячи смертей от Covid-19 за сутки. На фоне роста заболеваемости и смертности в Петербурге ввели QR-коды для посещения кафе, ресторанов, музеев, концертов и других общественных мест, а в Москве объявили режим самоизоляции для невакцинированных горожан старше 60 лет. Им придётся оставаться дома до февраля.

#новости #covid19

Статья дополняется
60 60 комментариев
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Мокрый шар
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40
Erzkanzler Valorum

Еее, неоплачиваемые рабочие дни!

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35
Служебный химик

Нерабочие дни

Ответить
0
Роберт Депримов

Рабочие,малооплаяиваемые

Ответить
4
Центральный фонарь

выходные хорошо, а по 10к на сяоми детям выделить?

Ответить
21
Артур Голицын

Предыдущий уже сломали?

Ответить
0
Центральный фонарь

так уже год прошел, брат

Ответить
1
Артур Голицын

Согласен, пора апгрейдиться

Ответить
1
Иван Сидоров

завидовать нехорошо

Ответить
0
Центральный фонарь

у меня сяоми дороже 10к!!!

Ответить
0
Иван Сидоров

позор

Ответить
0
Центральный фонарь

на тж лента виснет, если листать дольше 10 минут

Ответить
0
Иван Сидоров

а вот на сяоми за 9900 все летает, а тебя развели как яблочных дурачков

Ответить
1
Центральный фонарь

я думаю Комитет скоро угробит наши с вами смартфоны

Ответить
0
Железный утюг

хехехе

Ответить
3
Ненужный космос

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ПУТИН

Ответить
10
Erzkanzler Valorum

Сейчас и тебе терочка начнут угрожать, замену будут тебе искать в электрических приборах

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2
Артур Голицын

БАААААААААААААААААААА ПУТИН

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0
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кхе-кхе

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0
Vladimir Medvedev

Кхе-кхе

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0
Железный утюг

мнем-мнем

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0
Мобильный волк

Как в прошлые разы, в которые, разумеется, все работали.
Ничего интересного и обсуждать нечего ред.

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4
Иван Сидоров

Владимир Путин молодец!

Ответить
4
Дмитрий Абрамов

Малый бизнес в это время

Ответить
4
Павел Д.

Если Путин скажет "Локдаун" у него отвалится жопа?

Ответить
3
Странный франт

Так же как и в случае с Навальным - жалко эту хуйню вбрасывать в инфополе лишний раз

Ответить
0
Михаил Зеленин

А что такое "Локдаун" в юридическом смысле в России?

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0
Радмир Гусамов

Вы не представляете как я рад, так как офицеры уйдут тоже на выходные, мы срочники будем в рассосе лютом👉👈

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2
Согласный файл

УРААААА!
похуй

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1
Chef

эй путен, тыж ковид подебил

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1
SEGA20000able

Как ввести локдаун, но порадовать электорат

Ответить
1
Рыжий

Так вроде не-порадовать же. Работает большинство людей в нерабочие дни

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0
Bulat Akhmetshin

Кто-то вообще знает людей кто в эти нерабочие дни действительно не работает с сохранением зп?

Ответить
1
Алексей Егоров

Бюджетники. Часть точно. ред.

Ответить
0
Семен Петров

Бюджетники.

Ответить
0
Компьютерный завод

Может бюджетники?

Ответить
0
Arthur N

Бюджетники, наверное

Ответить
0
Служебный химик

Врачи

Ответить
0
Абрам Жулькин

Мы работаем

Ответить
0
Savelii Blokhin

или бюджетники

Ответить
0
Алексей Егоров

Поясните по-хардкору, это запрет на работу или как? Если будут работать, то придет какой-нибудь надзор и даст по шее?

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1
Служебный химик

> «Нужно разрывать цепочку распространения вируса».

В России цепочка обрывается лишь при смерти пациента, других вариантов пока нет

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0
Давний химик

вау сколько изменений у меня будет , целых ноль, ведь я работаю у частника ред.

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0
Рыжий

Радуйся. Ведь (скорее всего) твой работодатель не такой шиз, как этот плохой лысый

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1
Давний химик

всего лишь один крупный топовый банк который не может просто так взять и пойти не работать

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0
Военный чайник

ВНЕЗАПНО

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0
Железный утюг

да неужели

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0
Лига порвах

слыш не работать
хватит раскрывать коррупцию

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1
Имя И Фамилия

Где взять список "тяжёлых" регионов я так и не нашёл
Меня касается эта фигня, не надо подкладывать под меня мину, пацаны, мне нужно для дела ред.

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0
Marhal_New _Arleana

Чиллим

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0
Mark Black

Хуйня из-под ногтей

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0
Алексей Егоров

Коня.

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0
Мутный дебаркадер

Опять кашляет, немощный и жалкий. Какие у него там последние цифры на часах? Причем тут соседи, кретин? Когда они это запланировали, шуты?
Расходы на оборонку в 3 раза, на здравоохранение уменьшают, людей умерло рекордное количество за мирное время. Охуевшие мрази.
Безответственно – это дистанцироваться от всего, не брать на себя ответственность за пиздец в стране, а потом с умным видом сидеть. Мудак. ред.

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0
Мутный дебаркадер

Простите за сей поток гнева, но так меня всё это злит, шо пиздец!

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0
notty notty

Я две недели назад на полном серьезе планировал уволиться со своего насиженного бюджетного места и отправиться в свободное плавание. Слава Аллаху, что я этого не сделал. ред.

Ответить
0
Алексей Егоров

Лучше бы сам дед ушел на нерабочие дни.

Лучше с концами.

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0
Ivan K

Надеюсь, это всё в рамках закона?

Ответить
0
1 2

Ага, только всем уже похер. Все равно на работу погонят.
Ну банковский и страховой сектор точно.

Ответить
0
Vadim Zero

Заходит Путин в бар и провозглашает: - всем пива за счет заведения!

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0
Исходный татарин

Так победили же ковид.

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0
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