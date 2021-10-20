Главы «тяжёлых» регионов могут ввести их уже с 23 октября.

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О введении нерабочих дней по всей России Владимир Путин объявил на совещании с членами правительства по ситуации с Covid-19 в России. Зарплата работников сохранится, после 7 ноября нерабочие дни могут продлить, отметил президент.

Путин сообщил, что темпы вакцинации до сих пор остаются невысокими, поэтому важно «сбить темпы распространения» заболевания. Он заявил, что нужно расширить объёмы тестирования на Covid-19, что поможет сократить количество заражений. «Нужно разрывать цепочку распространения вируса», отметил Путин. Президент попросил россиян оставаться дома, если кто-то из родственников заболел.

Ничего нельзя занижать и приукрашивать картину. Это безответственно. Владимир Путин президент РФ

Что предложило правительство Путину на совещании:

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах зафиксировали рост заболеваемости Covid-19. В 7 из них заняты больше 95% коек — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области. В целом по России этот показатель равен 86,6%.

Голикова также заявила, что после окончания нерабочих дней в регионах должны пускать на массовые мероприятия и предприятия только с QR-кодами. Для невакцинированных граждан из групп риска нужно ввести режим самоизоляции по всей стране.



Кроме этого, Голикова предложила прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Она попросила россиян воздержаться от поездок между регионами, чтобы не нагружать медицинскую систему.



Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов заявил, что в качестве поддержки в отраслях малого и среднего бизнеса нужно выплатить один МРОТ одному занятому. Это потребует 27 миллиардов рублей. Выплаты проведут с 15 ноября до 31 декабря.

Введение нерабочих дней, по словам Белоусова, будут стоить бизнесу около 60 миллиардов рублей.



19 октября предложение ввести нерабочие дни озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова. Глав некоторых регионов она также призвала рассмотреть нерабочие дни с 23 октября. Её предложение поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

16 октября в России впервые зафиксировали больше тысячи смертей от Covid-19 за сутки. На фоне роста заболеваемости и смертности в Петербурге ввели QR-коды для посещения кафе, ресторанов, музеев, концертов и других общественных мест, а в Москве объявили режим самоизоляции для невакцинированных горожан старше 60 лет. Им придётся оставаться дома до февраля.