Его обвиняют в жестоком обращении с животными, потому что кошки не любят воду.

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В Японии 59-летний Масатоси Хосоно заснял, как его котёнок плавает в ванной, и выложил видео в социальные сети. Следователи заявили, что кошки не любят плавать, а действия мужчины можно расценить как жестокое обращение в животными. Об этом сообщает Kyodo News.

В полицию на видео пожаловался один из подписчиков Хосоно. Зоозащитники узнали о ситуации и планируют предъявить мужчине уголовное обвинение.

Сам Хосоно отрицает свою вину и говорит, что он не обращался с котёнком жестоко. По словам мужчины, кошку он отдал одному из своих знакомых.

19 октября группа зоозащитников Lady Freethinker подала в суд на YouTube, поскольку платформа поддерживает «создание, производство и распространение» видеороликов о жестоком обращении с животными. Активисты заявили, что несмотря на правила видеохостинга, YouTube не предпринимает необходимых мер по удалению таких видео.