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Новости
Sasha Shambilova

Японец выложил видео с плавающим котёнком, из-за чего на него пожаловался один из подписчиков. Автора ролика арестовали Статьи редакции

Его обвиняют в жестоком обращении с животными, потому что кошки не любят воду.

7 7 комментариев
741 просмотров

В Японии 59-летний Масатоси Хосоно заснял, как его котёнок плавает в ванной, и выложил видео в социальные сети. Следователи заявили, что кошки не любят плавать, а действия мужчины можно расценить как жестокое обращение в животными. Об этом сообщает Kyodo News.

В полицию на видео пожаловался один из подписчиков Хосоно. Зоозащитники узнали о ситуации и планируют предъявить мужчине уголовное обвинение.

Сам Хосоно отрицает свою вину и говорит, что он не обращался с котёнком жестоко. По словам мужчины, кошку он отдал одному из своих знакомых.

19 октября группа зоозащитников Lady Freethinker подала в суд на YouTube, поскольку платформа поддерживает «создание, производство и распространение» видеороликов о жестоком обращении с животными. Активисты заявили, что несмотря на правила видеохостинга, YouTube не предпринимает необходимых мер по удалению таких видео.

YouTube знает об этих видео и своей роли в их распространении. К сожалению, компания решил поставить прибыль выше принципов этического и гуманного обращения с невинными животными.

жалоба Lady Freethinker

#новости #животные #япония #youtube

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Алексей Иванов

Следователи заявили, что кошки не любят плавать

А, ну раз следователи заявили

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3
Nick Rosenberg

Нет причин не доверять сотрудникам правоохранительных органов.

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1
Поздний завод

Не все коты не любят плавать.
Вообще видео надо смотреть - может там и было жестокое обращение, а может просто палку перегибают.

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3
Давний химик

это они еще "муму" не читали

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1
Военный чайник

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Мужика арестовали - нахуя, не поняли

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1
1 2

Че им воды бояться то, они и так жидкие

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1
Согласный файл

История про деда хуйня какая-то, если он в видосе самолично котёнка не топил.
19 октября группа зоозащитников Lady Freethinker подала в суд на YouTube, поскольку платформа поддерживает «создание, производство и распространение» видеороликов о жестоком обращении с животными. Активисты заявили, что несмотря на правила видеохостинга, YouTube не предпринимает необходимых мер по удалению таких видео.

А вот это норм тема.

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0
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