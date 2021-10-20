На блогера и девушку, которые сделали фото с интимным подтекстом в Москве, завели дело об оскорблении чувств верующих Статьи редакции
Им грозит до года лишения свободы.
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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и Анастасию Чистову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.
Московский суд рассмотрит дело 28 октября. Источник ТАСС сообщал, что дело возбудили по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Она предусматривает до года лишения свободы.
РИА «Новости» добавило, что 20 октября блогер и девушка были в суде на предварительном слушании.
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63 комментария
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@Arthur Sergeev ты оскорблен? ред.
4
@Arthur Sergeev там украинцы позволили себе хлебнуть вятского кваса
2
@Arthur Sergeev ты доволен? Или нужно было расстрелять?
1