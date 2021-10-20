Им грозит до года лишения свободы.

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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и Анастасию Чистову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Московский суд рассмотрит дело 28 октября. Источник ТАСС сообщал, что дело возбудили по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Она предусматривает до года лишения свободы.