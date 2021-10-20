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Новости
Артём Мазанов

На блогера и девушку, которые сделали фото с интимным подтекстом в Москве, завели дело об оскорблении чувств верующих Статьи редакции

Им грозит до года лишения свободы.

63 63 комментария
2091 просмотров

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели на блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и Анастасию Чистову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Московский суд рассмотрит дело 28 октября. Источник ТАСС сообщал, что дело возбудили по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Она предусматривает до года лишения свободы.

РИА «Новости» добавило, что 20 октября блогер и девушка были в суде на предварительном слушании.

Таджикский блогер с девушкой сделали фото с…
«Мужское государство» призывало писать на девушку заявления — за оскорбление чувств верующих.
tjournal.ru

#новости #право

63 63 комментария
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63 комментария
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stikerman

За репосты сажают, за фото сажают, за песни сажают, за покемонов сажают, за комментарии сажают. За что сука в этой стране не сажают? ред.

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20
Иркутский Денис

За узурпацию власти, превышение должностных полномочий и коррупцию

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21
Мучительный теркин30см

Изнасилование зэков

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5
stikerman

мне кажется мы ща тут все дружно накомментим и поедем :D

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0
Железный утюг

За любовь к президенту

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9
Относительный кофе

тот который Хуйло?

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5
Железный утюг

Нет, Байден

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1
stikerman

а еще Обама этот чертов по нашим падикам гадит :D

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0
Одетый велосипед

Сомнительное утверждение. Оксана Севастиди, любительница пуйла, посидела по госизмене.

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2
Мучительный теркин30см

За избиение дагами русичей

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2
Давний химик

либо сажают за что то, либо на что то

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1
FOX

зато за это не сажают например

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1
stikerman

Жестокая реальность в глаз попала. Выпуск кстати хорош, главное чтоб потом за него не взялись, а то смело рубит правду.

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0
Относительный кофе

за то что чмошник бесхребетный точно не посадят

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0
Nikon Mockey

За коррупцию, duh ред.

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0
DarkFire

За домашнее насилие

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0
Сергей Степанов

Еблан допранковался. Корчил из себя дерзкого кавказца, бил людей подленько со спины, и вообще был четким пацанчиком. Но тут не прокатило, и рыдания на камеру не помогли. Награда нашла героя.

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10
Evgeny Kovalyov

Любопытно бы глянуть, как местные негодующие прогрессивные пориджи а-ля "ЗА ФОТО СУДЯТ! РЕПРЕССИИ!!!1" смогли бы провести аналогичный эксперимент, например, в Грозном, на фоне любой из мечетей. И через сколько фемтосекунд их бы разобрали на суповой набор, не дожидаясь суда.

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1
Сергей Степанов

Да у этих идиотов установка простая: если судят в России - значит ни за что, репрессии кровавого режима.

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4
norm

если судят в России - значит ни за что

Довольно часто, да. Меня вот оскорбляет твой комментарий – хочу, чтобы тебе год колонии прописали.

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0
norm

А в Америке негров линчуют.

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0
FOX

только вот судят не за это а за фото

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3
Сергей Степанов

Мне его пожалеть теперь?

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7
Seon

Разумеется. Это раньше он был какието мразотным пранкером. Но теперь его притесняют веруны, значит он герой и борец с режимом, всего на полступеньки ниже Навального.

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5
FOX

как хочешь

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0
Sanek Igoshev

Быть ебланом это конечно не здорово, но не является преступлением.

А вот применение статьи о оскорблении чувств верующих просто чтобы хоть за что-то наказать это вообще не здорово. Пусть судят за причинение вреда здоровью или по побоям, если он действительно людей бил

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2
испанский смех

Это нас уберегло от других его преступлений

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0
Роман Трусов

Интересно, какой фон для минета не оскорбит никого?

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7
Роман Трусов

Может ковёр?

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3
Давний химик

ковер персидский. это харам

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2
FOX

оскорбление СССОР налицо

Ответить
2
Давний химик

верующих в полицию?

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6
Относительный кофе

@Arthur Sergeev ты оскорблен? ред.

Ответить
4
Давний химик

@Arthur Sergeev там украинцы позволили себе хлебнуть вятского кваса

Ответить
2
Дикий файл

@Arthur Sergeev ты доволен? Или нужно было расстрелять?

Ответить
1
Твоего деда дед

@Arthur Sergeev почему тебя тегают?

Ответить
2
Smaug The Terrible

Он эталон адекватности на ТЖ

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3
TJaba

@Arthur Sergeev подтверди

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3
Относительный кофе

где там ?

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0
Давний химик

ну вот там вот)

Ответить
0
Сергей Сергеич

Скорее всего решили доебаться из-за надписи на куртке, но прикрылись фото. Оскорбление чувств полицейских тут тяжеловато было бы приписать. Хз конечно, но думаю они знали, на что шли. Как-будто они в интернетах не сидят и не знают, какой пиздец может быть и за что можно сесть.

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4
Пермский клуб

Нормич соска

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2
Константин Де Брильи

Какой пиздец

Ответить
2
Андрей Петров

Соглы. Мало дали

Ответить
0
Любопытный фонарь
Ответить
1
Иван Грозный

есть видео где ее ебут?

Ответить
0
испанский смех

Таджики?

Ответить
0
Иван Грозный

собаки

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1
испанский смех

Зачем уточнил

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0
Алексей Иванов

Оскорбление чувств верующих в режим

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0
Bitchcraft

Светское государство имени Патриарха Кирилла

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0
Андрей Петров

А если бы русский такое же фото в Таджикасте, то бы тоже шутил про духовные скрепы Таджикистана, а , либераха?

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0
Seon

МГ запрещено но дело его живет и процветает.

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0
Егор Ниглов

Его же вроде выслали из страны

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0
Относительный кофе

ой, из средней азии его не сложно будет вернуть

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0
Smaug The Terrible

Откуда верующие узнали, что за подтекст в этом фото?

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0
Любопытный фонарь

Ну да, верующих же в капусте находят.

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0
Smaug The Terrible

Они в темноте помиссионерски и под иконами должны это делать.
Откуда им знать про минет и прочее?

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0
TJaba

В житие написано

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0
Лев Глебович

Ебать их душат 🙄

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0
Лев Глебович

Таджик прям покорил столицу)

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0
испанский смех

Будет знать, как не прививаться нашими культурными ценностями

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0
ок

Либертарианцы и сторонники МГ будут говорить что это излишняя мера наказания? Хотя те же МГ и писали эти доносы

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0
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