МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева после 70 лет использования Макарова Статьи редакции
Ведомство считает, что ПМ с патронами 9х18 мм «не отвечает современным требованиям по пробивной способности».
МВД РФ приняло на вооружение 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний «Калашников». Компактная версия отличается от базовой уменьшенными длиной, высотой и массой. Об этом пишет РИА «Новости».
Источник издания в МВД заявил, что пистолет Лебедева «должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки». Источник ТАСС в Оборонно-промышленном комплексе РФ назвал причиной переоснащения недостаточную мощность патрона штатного пистолета Макарова. В ПЛК используются патроны 9х19 мм.
По словам собеседника журналиста, на ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него большая ёмкость магазина (14 патронов) и двусторонние органы управления, что «существенно повышает эффективность выполнения боевых задач».
Источник ТАСС рассказал, что компактный пистолет Лебедева первым в МВД получит спецназ «Гром».
Пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Он уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. В силовых структурах РФ насчитывается до 100 тысяч ПМ.
Пистолет Лебедева (ПЛ-14) впервые представили на форуме «Армия-2015», через два года концерн представил доработанный ПЛ-15 и его укороченную версию (ПЛК). Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.
Росгвардия в мае 2021 года приняла на вооружение полноразмерный вариант пистолета — модульный пистолет Лебедева (МПЛ). Он будет выпускаться в двух вариантах: стандартном исполнении для войск и варианте для выполнения особых боевых задач бойцам спецназа.
ПЛК (версия для МВД)
- длина: 186 мм
длина ствола: 92 мм
- вместимость магазина, патронов: 14 патронов
- масса: 0,71 кг
МПЛ (версия для Росгвардии)
- длина: 205 мм
- высота: 140 мм
- ширина: 32 мм
- длина ствола: 112 мм
- вместимость магазина, патронов: 16
МПЛ1 (версия для Росгвардии)
- длина: 220 мм
- высота: 145 мм
- ширина: 32 мм
- длина ствола 127 мм
- вместимость магазина, патронов: 16
Травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т
- пистолет разработан под патроны 10х28
- вместимость магазина, патронов: 10
- автоматика работает по принципу свободного затвора
нет конечно....
Недавно попадалась шутейка на одном ватном оружейном канале. Пробовали ввести в нормативы в наших органах - стрельбу в движении(аля IPSC) - стало много самострелов в процессе. Отменили.
Если что за всю историю IPSC за 30-40 лет нет ни одного зафиксированного случая травмы, т.е любой лошара может бегать и стрелять одновременно в отличии от сотрудника.
P.S. источник, ютуб канал Оружейник, одно из крайних видео.