Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":852,"title":"\u0423\u0433\u0430\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0437\u0432\u0443\u043a\u0443 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043f\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=852&url=https:\/\/vc.ru\/special\/sound&placeBit=1&hash=1fe6a68ccf8af649f9cb7846c377dcd641062643abe1b4c70b33d470cd1db683","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева после 70 лет использования Макарова Статьи редакции

Ведомство считает, что ПМ с патронами 9х18 мм «не отвечает современным требованиям по пробивной способности».

50 50 комментариев
2316 просмотров
ПЛК

МВД РФ приняло на вооружение 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний «Калашников». Компактная версия отличается от базовой уменьшенными длиной, высотой и массой. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник издания в МВД заявил, что пистолет Лебедева «должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки». Источник ТАСС в Оборонно-промышленном комплексе РФ назвал причиной переоснащения недостаточную мощность патрона штатного пистолета Макарова. В ПЛК используются патроны 9х19 мм.

По словам собеседника журналиста, на ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него большая ёмкость магазина (14 патронов) и двусторонние органы управления, что «существенно повышает эффективность выполнения боевых задач».

Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным «золотым стандартом» пистолетных боеприпасов.

источник ТАСС в ОПК

Источник ТАСС рассказал, что компактный пистолет Лебедева первым в МВД получит спецназ «Гром».

Пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Он уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. В силовых структурах РФ насчитывается до 100 тысяч ПМ.

Пистолет Лебедева (ПЛ-14) впервые представили на форуме «Армия-2015», через два года концерн представил доработанный ПЛ-15 и его укороченную версию (ПЛК). Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.

Росгвардия в мае 2021 года приняла на вооружение полноразмерный вариант пистолета — модульный пистолет Лебедева (МПЛ). Он будет выпускаться в двух вариантах: стандартном исполнении для войск и варианте для выполнения особых боевых задач бойцам спецназа.

ПЛК (версия для МВД)

  • длина: 186 мм

  • длина ствола: 92 мм

  • вместимость магазина, патронов: 14 патронов
  • масса: 0,71 кг
Купить рекламу Отключить

МПЛ (версия для Росгвардии)

  • длина: 205 мм
  • высота: 140 мм
  • ширина: 32 мм
  • длина ствола: 112 мм
  • вместимость магазина, патронов: 16

МПЛ1 (версия для Росгвардии)

  • длина: 220 мм
  • высота: 145 мм
  • ширина: 32 мм
  • длина ствола 127 мм
  • вместимость магазина, патронов: 16

Травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т

  • пистолет разработан под патроны 10х28
  • вместимость магазина, патронов: 10
  • автоматика работает по принципу свободного затвора
От приборов для слежки до устройств против…
Обзорная экскурсия по снаряжению силового ведомства.
tjournal.ru

#мвд #оружие #новости

50 50 комментариев
16
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435","\u043c\u0432\u0434"], "comments": 50, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 458917, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Oct 2021 19:17:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
kinkysweets

Пистолетус

Ответить
21
Биологический Кирилл

По сути своей организации, МВД более логично перейти на парабеллумы и вальтеры времён второй мировой войны.

Ответить
9
Рыжий

Это переоснащение будет у Белорусского МВД

Ответить
3
Madegghead

на ТТ и Наган

Ответить
2
Andrew Sychev

Парабеллум это первая мировая

Ответить
0
Биологический Кирилл

и вторая

Ответить
0
Антигравитационный торт

Татьяныч молодец поднялся

Ответить
8
Сдавайся

Пара Макаровых смотрела в мою сторону
Как глаза матери, когда ее отпевали

Ответить
7
Согласный файл

пистолет лебедева сукк))

Ответить
4
German Baymuradov

пистолет макарова сукк

Ответить
4
AZP
Ответить
1
Иван Прохоров

Если проектировал Артемий, то норм

Ответить
5
Кирилл Вселенский

А стрелять научат?

Ответить
3
Madegghead

нет конечно....
Недавно попадалась шутейка на одном ватном оружейном канале. Пробовали ввести в нормативы в наших органах - стрельбу в движении(аля IPSC) - стало много самострелов в процессе. Отменили.
Если что за всю историю IPSC за 30-40 лет нет ни одного зафиксированного случая травмы, т.е любой лошара может бегать и стрелять одновременно в отличии от сотрудника.
P.S. источник, ютуб канал Оружейник, одно из крайних видео.

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Я и не сомневался в их одаренности

Ответить
2
Леха Петров

Ну ДПСник в Перми вполне успешно отстрелялся

Ответить
1
Кирилл Вселенский

В упор изза спины

Ответить
2
Леха Петров

ну хоть не промахнулся :-) Не кричать же ему - "обернись".

Ответить
0
Мучительный теркин30см
Ответить
3
Kir Kirsky

Ты не поверишь...

Ответить
0
Мучительный теркин30см

Неужели скрутили?

Ответить
0
Алексей Иванов

Какой-то импортозамещенный глок

Ответить
2
Dmitry R.

однако, ничего особо общего с глоком у него нет.

Ответить
0
Madegghead

ну вроде прицельные соместимые.
А так да, Глок - батя всех страйкеров, а ПЛК - старый добрый курковый.

Ответить
0
Леха Петров

ну схема запирания ствола аналогичная

Ответить
0
Bad Mother Fucker

да ты ещё найди другую сейчас

Ответить
0
Любопытный фонарь

Трогал его, оч приятный, даже удобнее глока в руке лежит.

Ответить
0
Aneriko Vespucci

Приятный и на ушко шепчет нежно

Ответить
2
Любопытный фонарь
Ответить
4
Madegghead

поленился. Тир Калашников очень далеко, впадлу туда пи...ать.

Ответить
0
Любопытный фонарь

Я на Армии-2021 был, там и пощупал.

АК-12 вот совсем не зашёл, а ПЛ офигенный.

Ответить
0
Madegghead

да они в тирах по всей стране давно на тесте.
Но тир должен быть в лиге Калашникофф.

Ответить
0
Ненужный космос

мммммм ганпорно

Ответить
1
othige9iz relay.firefox.com

Ну взяли и взяли

Ответить
1
Сергей Степанов

Вообще говоря, ПМ не плохой пистолет, но уже устаревший давно, конечно.
Так что заменили - и славно.

Ответить
1
Военный чайник

пистолет Лебедева первым в МВД получит майор «Гром».

Ответить
1
Andrew Sychev

Перевооружать будут ещё 70 лет. Макарыч ещё 100 лет на службе справит

Ответить
1
House M.D.

Мушку спилили на новом оружие?

Ответить
1
Aneriko Vespucci

МВД анонсировало пистолеты которые будут применены в массовых беспорядках

Ответить
0
Полезный парфюмер

По силуэту похож на австрийский штейр, вроде неплохо вышло. Даже странно, что ПМ продержался так долго. Хотя вроде 10 лет говорили, что преемником будет пистолет Ярыгина? Он очень кайфово лежал в руке.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

ну, ПЛ изначально как спортивный создавался прост

Ответить
0
Прогрессивный кавалер
Ответить
0
Тежешенька

красивые штучьки

Ответить
0
лала лало

Кого они пробивать собрались?

Ответить
0
Мучительный теркин30см

Дно

Ответить
0
Бип Боп

вообще есть кого, броники-то свободно торгуются

Ответить
0
Жак Фреско

А ПМ куда денутся?

Ответить
0
Kir Kirsky

Надо же, домучали ПМ

Ответить
0
Danil Oputin

Он намного современнее выглядит, чем ПМ - этого у него не отнять.

Ответить
0
Семён Титоренко

«не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию»
Не с первого раза убивает?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null