Ведомство считает, что ПМ с патронами 9х18 мм «не отвечает современным требованиям по пробивной способности».

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ПЛК

МВД РФ приняло на вооружение 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний «Калашников». Компактная версия отличается от базовой уменьшенными длиной, высотой и массой. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник издания в МВД заявил, что пистолет Лебедева «должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки». Источник ТАСС в Оборонно-промышленном комплексе РФ назвал причиной переоснащения недостаточную мощность патрона штатного пистолета Макарова. В ПЛК используются патроны 9х19 мм.

По словам собеседника журналиста, на ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него большая ёмкость магазина (14 патронов) и двусторонние органы управления, что «существенно повышает эффективность выполнения боевых задач».

Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным «золотым стандартом» пистолетных боеприпасов. источник ТАСС в ОПК

Источник ТАСС рассказал, что компактный пистолет Лебедева первым в МВД получит спецназ «Гром».

Пистолет Макарова приняли на вооружение в 1951 году. Он уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. В силовых структурах РФ насчитывается до 100 тысяч ПМ.

Пистолет Лебедева (ПЛ-14) впервые представили на форуме «Армия-2015», через два года концерн представил доработанный ПЛ-15 и его укороченную версию (ПЛК). Генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов заявлял, что новый пистолет должен стать таким же массовым, как пистолет Макарова.

Росгвардия в мае 2021 года приняла на вооружение полноразмерный вариант пистолета — модульный пистолет Лебедева (МПЛ). Он будет выпускаться в двух вариантах: стандартном исполнении для войск и варианте для выполнения особых боевых задач бойцам спецназа.

ПЛК (версия для МВД)

длина: 186 мм

длина ствола: 92 мм

вместимость магазина, патронов: 14 патронов

масса: 0,71 кг



МПЛ (версия для Росгвардии)

длина: 205 мм

высота: 140 мм



ширина: 32 мм



длина ствола: 112 мм

вместимость магазина, патронов: 16

МПЛ1 (версия для Росгвардии)

длина: 220 мм

высота: 145 мм



ширина: 32 мм



длина ствола 127 мм

вместимость магазина, патронов: 16



Травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т