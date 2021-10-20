Издание получило предупреждение от регулятора. Если получит ещё одно — Роскомнадзор сможет отозвать у «Эха Москвы» лицензию СМИ.

1842 просмотров

Кадр из видео на ютуб-канале Невзорова Скриншот TJ

Роскомнадзор прислал «Эху Москвы» предупреждении о видео Александра Невзорова и потребовал удалить его с сайта. В регуляторе заявили, что ролик содержит контент, «возбуждающий социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям». Об этом сообщил главный редактор издания Алексей Венедиктов.

В предупреждении редакции напомнили, что разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни можно считать экстремизмом. Если «Эхо Москвы» получит ещё одно такое предупреждение, Роскомнадзор может отозвать лицензию СМИ.

Венедиктов заявил, что не согласен с решением регулятора. Вместе с Невзоровым они планируют обсудить дальнейшие действия. Несмотря на это, видео удалили из раздела «Блоги» на сайте «Эха Москвы». Оно до сих пор доступно на ютуб-канале публициста.

Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению. Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский рассказал «Дождю», что предупреждение вынесли не всему изданию, а только сайту. Он решил удалить видео, потому что в противном случае ресурс быстро бы заблокировали.

В Роскомнадзоре сообщили, что регулятор также направил информацию в Генпрокуратуру. Возможных «виновных лиц» привлекут в отвественности по статье о возбуждении ненависти, максимальное наказание — штраф до 500 рублей.

В августе Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии. После удара нападавший сказал: «Хватить порочить веру православную. Хватит оскорблять чувство верующих, *****».