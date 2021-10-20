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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить видео Невзорова. В нём увидели «разжигание ненависти» к священникам Статьи редакции

Издание получило предупреждение от регулятора. Если получит ещё одно — Роскомнадзор сможет отозвать у «Эха Москвы» лицензию СМИ.

29 29 комментариев
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Кадр из видео на ютуб-канале Невзорова Скриншот TJ

Роскомнадзор прислал «Эху Москвы» предупреждении о видео Александра Невзорова и потребовал удалить его с сайта. В регуляторе заявили, что ролик содержит контент, «возбуждающий социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям». Об этом сообщил главный редактор издания Алексей Венедиктов.

В предупреждении редакции напомнили, что разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни можно считать экстремизмом. Если «Эхо Москвы» получит ещё одно такое предупреждение, Роскомнадзор может отозвать лицензию СМИ.

Венедиктов заявил, что не согласен с решением регулятора. Вместе с Невзоровым они планируют обсудить дальнейшие действия. Несмотря на это, видео удалили из раздела «Блоги» на сайте «Эха Москвы». Оно до сих пор доступно на ютуб-канале публициста.

Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению.

Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»

Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский рассказал «Дождю», что предупреждение вынесли не всему изданию, а только сайту. Он решил удалить видео, потому что в противном случае ресурс быстро бы заблокировали.

В Роскомнадзоре сообщили, что регулятор также направил информацию в Генпрокуратуру. Возможных «виновных лиц» привлекут в отвественности по статье о возбуждении ненависти, максимальное наказание — штраф до 500 рублей.

В августе Александра Невзорова ударили по лицу во время автограф-сессии. После удара нападавший сказал: «Хватить порочить веру православную. Хватит оскорблять чувство верующих, *****».

В программе на радио «Эхо Москвы» Невзоров регулярно критикует деятельность РПЦ. Он также обвинял попов во лжи и педофилии.

#новости #медиа

29 29 комментариев
15
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aliftin

Ну вот и за этим дедом пришли. ред.

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12
Мировой клуб

Его никто в обиду не даст. Тусовочный чел.

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2
Показательный Макс

удалил комент, не будем о грустном... ред.

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0
Кирилл Вселенский

Надеюсь Глебыч потянет бремя штрафа в 500р, если что готов донатить

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7
Рекламный файл

@Sasha Shambilova Почему в тексте новости нету хотя бы названия ролика?

Путин на дискотеке, Певцов в думе, паддофилы в церкви, Собчак в аварии и ордена за садизм. Напоовал

TJ должен знать названия запрещенных материалов, чтобы оберегать от их тлетворного влияния своих близких и детей. ред.

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5
Военный чайник

Никто не возбуждает большей розни по отношению к этой социальной группе, как представители этой социальной группы

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4
Bad Mother Fucker

так, а где ссылка

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1
Виталий Лановой

Ссылка в Сибирь

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6
Открытый Даниль

Любое видео Невзорова

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4
Bad Mother Fucker

я не хочу любое, я хочу то самое

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0
Иностранный Петя

Вообще, очень удобно. Назови любую критику возбуждением ненависти и требуй запретов, блокировок, штрафов, посадок.
Будет счастливая страна без ненависти, где все целуют друг дружку в попочки.

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2
Dmitry R.

ну и иногда насилуют.

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2
испанский смех

Глебыч красава, так держать

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2
Danil Oputin

Вот и Эхо поджимать начали. Ну че, лохматый, вот и за тобой воронок приехал

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2
Поздний завод

Какой Венедиктов покладистый

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1
Виталий Лановой

Прямо как ТЖ

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2
AZP

Их закроют одновременно.

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1
ziggy stardust

Не одновременно, а одновременно.

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0
Кирилл Вселенский

Усачев снимал целый сериал, который назывался Оскорбление чувств верующих, вот это рок н рол

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1
Федя Прозоров

Было слабо

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0
Кирилл Вселенский

Это был харчок

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0
Федя Прозоров

Но не поссал

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1
Дикий файл

Харчок вникуда

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1
Алексей Чанков

Просто оставлю это здесь

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1
Елизавета Михайлова

Так Невзоров в каждом видео говорит про деятелей церкви, давно умерших или живущих в настоящем. На что они там особенное возбудились.

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1
Федя Прозоров

При этом сам Невзоров выглядит как злодей из старых фильмов

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0
Символический рак

Жаль с педофилами так не работает

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0
Marhal_New _Arleana

Лоол

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0
vlad novikov

Зашёл сюда ролик глянуть, а тут его нету.

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0
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