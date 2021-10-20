Искать кота не будут, потому что он «животное вольное».

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Фото пресс-службы УФСИН по Ивановской области

Кот пытался проникнуть в колонию №4 с наркотиками в ошейнике. Он должен был доставить их заключённым. Как показала экспертиза, это была марихуана весом 5,21 грамма. Об этом сообщается на сайте ФСИН по Ивановской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Ивановской области

На место происшествия вызвали полицию, но кот успел сбежать. Искать его не собираются, потому он «животное вольное», заявили в управлении ФСИН.

Убежал… Ошейник с него сняли, и он тут же удрал. пресс-служба ФСИН по Ивановской области