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Новости
Sasha Shambilova

В Ивановской области сотрудники ФСИН поймали кота-наркокурьера с марихуаной, но ему удалось сбежать Статьи редакции

Искать кота не будут, потому что он «животное вольное».

19 19 комментариев
970 просмотров
Фото пресс-службы УФСИН по Ивановской области

Кот пытался проникнуть в колонию №4 с наркотиками в ошейнике. Он должен был доставить их заключённым. Как показала экспертиза, это была марихуана весом 5,21 грамма. Об этом сообщается на сайте ФСИН по Ивановской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Ивановской области

На место происшествия вызвали полицию, но кот успел сбежать. Искать его не собираются, потому он «животное вольное», заявили в управлении ФСИН.

Убежал… Ошейник с него сняли, и он тут же удрал.

пресс-служба ФСИН по Ивановской области

Коты часто доставляют наркотики в колонии. После поимки их обычно отправляют в приюты, но иногда они проходят вещдоками по делам. В 2019 году один из таких котов сбежал, поставив расследование под угрозу срыва.

#новости #животные #наркотики

19 19 комментариев
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Владимир Филатов
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20
Максим Шпилёв
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0
Военный чайник

Кота поймать не могут, от пластикового стаканчика загибаются...

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7
Федор Шарапов

Ещё хуже ватной тупой донной банальности, такая банальность, пусть и с претензией на ум

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0
1 2

Ну тут сразу видно рожа бандитская

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7
Михаил Ч

кот в законе

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0
Kir Kirsky

а потом начали пытать заключенных, чтобы выбить признание?

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3
Dmitry R.

в смысле начали? продолжили.

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5
Rond

Жизнь котам

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3
Алексей Иванов

#животные

И этот хештег относится совсем не к коту

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3
Сергей Ахрем

красава шерстяной!

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2
Мучительный теркин30см

иногда они проходят вещдоками

И коптятся в сейфе у следака пару лет

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1
Andrew

"all cats are beautiful" ред.

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1
AZP

марихуана весом 5,21 грамма

Это ж, вроде, немного.

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0
Andy Rorsha

А ты попоробуй накури своего кота 5-ю граммами)

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1
Funashimi

вот эту бы новость да в момент форса мемов про визитку яроша... эх, потерянные возможности...

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0
Надежный кофе

я думал, им волки траву таскают

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Максим Грандов

нарКОТИК

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