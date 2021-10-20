В Ивановской области сотрудники ФСИН поймали кота-наркокурьера с марихуаной, но ему удалось сбежать Статьи редакции
Искать кота не будут, потому что он «животное вольное».
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Кот пытался проникнуть в колонию №4 с наркотиками в ошейнике. Он должен был доставить их заключённым. Как показала экспертиза, это была марихуана весом 5,21 грамма. Об этом сообщается на сайте ФСИН по Ивановской области.
На место происшествия вызвали полицию, но кот успел сбежать. Искать его не собираются, потому он «животное вольное», заявили в управлении ФСИН.
Коты часто доставляют наркотики в колонии. После поимки их обычно отправляют в приюты, но иногда они проходят вещдоками по делам. В 2019 году один из таких котов сбежал, поставив расследование под угрозу срыва.
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