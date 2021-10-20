Они взламывали каналы и выставляли их на продажу.

В Google сообщили, что с хакерами боролись с 2019 года. С помощью вредоносной программы они получали доступ к файлам cookie и паролям, после чего выставляли аккаунты блогеров на продажу. Об этом говорится в блоге компании.

В корпорации сообщают, что злоумышленники присылали на почту блогеров запросы на сотрудничество — рекламу онлайн-игр, антивирусных программ или музыкальных проигрывателей. В письмах содержались фишинговый ссылки. Помимо продажи каналов, их также использовали для мошенничества с криптовалютой.

Людей в эту группу хакеров искали на русскоязычном форуме, заявили в Google. На каком конкретно — компания не уточняет.

К расследованию присоединилось Федеральное бюро расследований США. Всего Google заблокировала больше 1,6 миллиона фишинговый ссылок и восстановила доступ к четырём тысячам аккаунтов — 99% процентов от всех пострадавших блогеров.