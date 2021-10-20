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Новости
Sasha Shambilova

Google сообщила о предотвращении атаки «русскоязычных хакеров» на тысячи YouTube-блогеров Статьи редакции

Они взламывали каналы и выставляли их на продажу.

В Google сообщили, что с хакерами боролись с 2019 года. С помощью вредоносной программы они получали доступ к файлам cookie и паролям, после чего выставляли аккаунты блогеров на продажу. Об этом говорится в блоге компании.

В корпорации сообщают, что злоумышленники присылали на почту блогеров запросы на сотрудничество — рекламу онлайн-игр, антивирусных программ или музыкальных проигрывателей. В письмах содержались фишинговый ссылки. Помимо продажи каналов, их также использовали для мошенничества с криптовалютой.

Людей в эту группу хакеров искали на русскоязычном форуме, заявили в Google. На каком конкретно — компания не уточняет.

К расследованию присоединилось Федеральное бюро расследований США. Всего Google заблокировала больше 1,6 миллиона фишинговый ссылок и восстановила доступ к четырём тысячам аккаунтов — 99% процентов от всех пострадавших блогеров.

#новости #google #хакеры

1417 просмотров
37 37 комментариев
13
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37 комментариев
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Georgy Kapustin

Да они русский от украинского или беларусского не отличат никада) Опять нас украинцы подставили, говорите уже на мове своей!(

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3
испанский смех
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5
Младший калькулятор
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1
испанский смех

С помощью вредоносной программы они получали доступ к файлам cookie и паролям, после чего выставляли аккаунты блогеров на продажу.

тытруба наверное и восстановление пароля на мыло до сих пор plain текстом отправляет ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ ред.

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3
Любопытный фонарь

А чем отправлять? Бинарником?

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1
испанский смех

в ascii

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0
Мучительный теркин30см

В rar

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1
Евгений Майер

В rarjpeg

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0
Мучительный теркин30см

И после открыть в notepad и вставить результат в doc

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1
испанский смех

в jpeg2000

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0
испанский смех

мемах

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0
Kolyann Tigin

Одноразовыми ссылками (или ссылкой с коротким ttl) на получение/создание нового пароля ред.

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1
Закомплексованная Душа

Ну допустим плэйн текст, и на что это влияет?

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0
испанский смех

на всё

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1
Закомплексованная Душа

Хуйню не неси

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0
Georgy Kapustin

да не, это ты

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1
испанский смех

только после тебя

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–1
некипишуй

нихуясе да тут умный парнишка пиздабол пишет умные вещи

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0
испанский смех

привет, ты чо охуел

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1
некипишуй
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1
Selfish Ledger

Ещё не было ни одной новости от Google с национальностями преступников кроме русских. Ещё бы в конце дописали что связь с Путиным не установлена тем самым эту связь сделав.

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–2
Типичный корабль

Предыдущая заметка – Иран.

Countering threats from Iran
Google’s Threat Analysis Group tracks actors involved in disinformation campaigns, government…
blog.google
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3
Selfish Ledger

В заметке про fancy bear написано и про угрозу Телеграмма. 😊

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–2
Мучительный теркин30см

русскоязычных != русских

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2
испанский смех

это были украинцы

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2
Dimakey Lekko

Украинцьi

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1
Военный чайник

В бункере не ловит

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0
AttentiveMilk

Челом бью

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0
AttentiveMilk

Спасибо большое

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0
AttentiveMilk

Новый Майнкрафт, кстати

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0
Genesi5 ­
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0
Нижний интернет

Тысячи YouTube-блогеров взломанных лично русским хакером.

Простите.

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0
испанский смех

их также использовали для мошенничества с криптовалютой.

как?

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0
Военный чайник

От выборов перешли к блогерам

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0
Иной Артем

В письмах содержались фишинговый ссылки.

Всего Google заблокировала больше 1,6 миллиона фишинговый ссылок

Поправить бы

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0
Turtle Sergio

Пиздаболы

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0
Llaren Hlaalo

Людей в эту группу хакеров искали на русскоязычном форуме, заявили в Google. На каком конкретно — компания не уточняет.

Хех, классика.

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–2
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