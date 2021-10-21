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Новости
Sasha Shambilova

МВД России объявило Любовь Соболь в розыск по уголовной статье Статьи редакции

Как сообщают СМИ, после приговора «по санитарному делу» она покинула страну.

117 117 комментариев
3997 просмотров
Reuters

Карточка с соратницей Навального Любовью Соболь появилась. базе разыскиваемых лиц МВД. В ней написано, что она «разыскивается по статье УК». Об этом сообщил «Интерфакс».

Соболь Любовь @SobolLubov
Фотку с голодовки 2019 года взяли. Другой у ментов не было что ли или это их любимая?

В августе Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать Москву и Подмосковье.

После этого «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники сообщили, что бывший юрист ФБК* покинула Россию и вылетела в Турцию. Сама Соболь эту информацию не подтверждала, но и не опровергла. За нарушение приговора «по санитарному делу» ей может грозить реальный срок.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #соболь

117 117 комментариев
1
36
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117 комментариев
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FUNGAME

Болгары восхитились мудрой стратегией Путина!

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42
Федя Прозоров

Болгары одобрили розыск Любы Соболь

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5
Уральский колос

Болгары тайно управляют Россией.

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0
1 комментарий
Музыкальный ключ

Любовь уже давно покинула Россию. Остались Невежество, Вранье и Дрянь.

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30
Оборонный калькулятор

и все они проходят 5% барьер

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16
Neten

Есть ещё спорный кпрф

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0
1 комментарий
Музыкальный ключ

Потому что 5% вранья больше 2% дерьма.

Ответить
0
New

ты очень пессимистичный какой-то

Ответить
0
Музыкальный ключ

Ты в окно давно смотрел?

Ответить
3
11 комментариев
ред.

и Мы.

Ответить
1
Gedevan

Накрылась медным тазом прекрасная Россия будущего. Вместо неё будет ужасный мордор средневековья. Прекрасный выбор, россияне! ред.

Ответить
18
Грамотный будильник

Всё будет хорошо.

Не пессимиздите.

Ответить
–3
Gedevan

Нужно только немного потерпеть? Верно?

Ответить
15
6 комментариев
Нервный фитиль

С хуя ли? Никогда не было и тут вдруг станет, ага

Ответить
0
Сталин спас Россию

Накрылась медным тазом прекрасная Россия будущего

Из-за того что соболи-хуёболи поуезжали? Лол

Ответить
0
Gedevan

Из-за этого тоже. И из-за того что все адекватные СМИ прикрыли. И из-за того что на митингах людей пиздят и сажают. У кого как, но у меня это не ассоциируется с цивилизованным государством.

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4
7 комментариев
New

ты зачем ее оскорбляешь?
она же женщина

Ответить
0
4 комментария
Люц Шнайдер

Что будешь делать, россиянин?

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0
Последующий дым

Терпеть

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2
1 комментарий
Gedevan

Я уже чех.

Ответить
1
9 комментариев
Doktor Streyndzhlav

А ты сам что выбрал?

Ответить
0
Gedevan

Съебаться подальше

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1
9 комментариев
Пётр Козлов

Какой выбор?

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0
Gedevan

Я не знаю, я факты констатирую.

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–1

Комментарий удален

Gedevan

Ссылки на ваши любимые порносайты?

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0
Музыкальный ключ
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6
Компьютерный цветок

Найди свою статью

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5
Оборонный калькулятор
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1
10 комментариев
Саша

Если в Турцию , то ищите Наташу Соболь.

Ответить
7
New

эта новость появилась еще вчера (20 октября) в 23:05.
шо то вы долго реагируйте....
у вас что - редакторы новостей ночью спят???

а вдруг ночью начнется война...
как я об этом узнаю?

я ведь только на ТЖ сижу.........

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6
Vyacheslav Gorlov

Там Навальный премию Сахарова получил, а на тж тишина. Странные дела.

Ответить
1
AZP

То Навальный спокойно летал за границу с условным сроком, потом Люба без проблем свалила уже с ограничением свободы.
Хорошо быть оппозиционером.

Ответить
3
stikerman

Справедливости ради, не одна она свалила

Ответить
2
AZP

Принимается. Но сам факт.
Мальцеву вовремя "кто-то шепнул" и он тут же в самолёт во Францию прыгнул.
Скажем, пацанам из "Сети" никто не шептал - просто взяли их и потом огромные сроки после пыток дали.

Ответить
3
4 комментария
Vlad I

так и две было?

Ответить
1
New

соболь

Ответить
2
Neten

Любовь, Вера и Надежда покинули Россию

Ответить
2
stikerman

После речей Путина как у нас поддерживают женщин, в розыск нахуй.

Ответить
1
Люц Шнайдер

Нужно было объявить амнистию всех женщин?

Ответить
0
Andrey Laur

@Вахтёр @Санитар слышь, чепушня дырявая
@Алексей Алексеев мне ставит дизы находясь в игноре. Разберись, петух

Ответить
–3
Люц Шнайдер

+ за дерзость

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0
Andrey Laur

Так не реагируют нихуя, они даже не читают. Я сотню раз уже писал

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0
1 комментарий
Упоротый Голубь

Бля ну ставит и ставит, че ты рвешься то?

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0
IO

А нахуя Соболь носит очки без диоптрий?

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0
Сталин спас Россию

Чтобы зумерки думали что она умная

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0
Имя И Фамилия

Потому что не хочет, чтобы тж ставили вот такие фотки в заголовки

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0
Сталин спас Россию

Нагиев??

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0
1 комментарий
Лысина Арика

Да и правильно, потому что срок бы прилетел и без выезда за экстремизм/

Ответить
0
Стас Фарбер

********************** очень много звёздочек в тексте

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0
AZP

Всё у неё хорошо, не переживайте.
Интересно, что же она там за деньги делает?

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–2
Люц Шнайдер

На вопросы спонсоров из Госдепа?

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–1
Andrey Laur

Жертва режима! ред.

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–11
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