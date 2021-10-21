Как сообщают СМИ, после приговора «по санитарному делу» она покинула страну.

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Reuters

Карточка с соратницей Навального Любовью Соболь появилась. базе разыскиваемых лиц МВД. В ней написано, что она «разыскивается по статье УК». Об этом сообщил «Интерфакс».

Соболь Любовь @SobolLubov Фотку с голодовки 2019 года взяли. Другой у ментов не было что ли или это их любимая?

В августе Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать Москву и Подмосковье.

После этого «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники сообщили, что бывший юрист ФБК* покинула Россию и вылетела в Турцию. Сама Соболь эту информацию не подтверждала, но и не опровергла. За нарушение приговора «по санитарному делу» ей может грозить реальный срок.