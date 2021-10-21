МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов Статьи редакции
Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.
МТС запустила аренду смартфонов в партнёрстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, рассказали «Коммерсанту» в компании. Срок аренды — от одного до 12 месяцев.
Пока сервис работает в пилотном режиме в Москве и Подмосковье. После компания решит, запускать ли услугу в других регионах и расширять ли выбор телефонов.
- Аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4,2 тысячи рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей. В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования.
- Компания рассчитывает на спрос услуги среди «молодёжи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск. МТС будет зарабатывать на процентах с арендной платы и хочет увеличить базу пользователей, которые потребляют больше трафика.
- Аренду смартфонов в ближайшее время планирует запустить «Мегафон», но во всех регионах и любых брендов, рассказали изданию в компании.
- У Samsung, в re:Store есть сервис по подписке на смартфон — за ежемесячный платёж можно менять устройство на новую модель каждый год. Подписку хотят запустить в «М.Видео—Эльдорадо».
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