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Новости
Новости vc.ru

МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов Статьи редакции

Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.

  • МТС запустила аренду смартфонов в партнёрстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, рассказали «Коммерсанту» в компании. Срок аренды — от одного до 12 месяцев.

  • Пока сервис работает в пилотном режиме в Москве и Подмосковье. После компания решит, запускать ли услугу в других регионах и расширять ли выбор телефонов.

  • Аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4,2 тысячи рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей. В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования.
  • Компания рассчитывает на спрос услуги среди «молодёжи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», и тех, кто хочет протестировать смартфон перед покупкой или взять его с собой в отпуск. МТС будет зарабатывать на процентах с арендной платы и хочет увеличить базу пользователей, которые потребляют больше трафика.
  • Аренду смартфонов в ближайшее время планирует запустить «Мегафон», но во всех регионах и любых брендов, рассказали изданию в компании.
  • У Samsung, в re:Store есть сервис по подписке на смартфон — за ежемесячный платёж можно менять устройство на новую модель каждый год. Подписку хотят запустить в «М.Видео—Эльдорадо».

#новости #мтс

2566 просмотров
72 72 комментария
7
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72 комментария
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Музыкальный ключ

Теперь в маршрутке будет парад топ смартфонов походу

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9
Антигравитационный торт

Нет же, это агония, т. к. все берут топы за свои деньги

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2
Имя Фамилия

Ждём аренду носков

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1
Валютный кофе
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13
Запасной корабль

удобняк кстати, я б пользовался если бы был богатым

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0
rustyrazor

iPhone 13 Pro Max — от 8,9 тысячи рублей.

Какая-то абсолютно неадекватная цена. Год аренды как новый телефон, при том, что про макс вы через год за 50К продадите. За 4К еще было бы выгодно.
Ну а 11-й айфон это просто мусор, который в 2021 ни за какие деньги не нужен (как и XR).

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–4
Непонятный химик

Пользуюсь первым SE, всё ещё актуален

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6
Запасной корабль

обновляешь?
у меня тоже первый се, но я как-то опасаюсь обновлять вдруг станет тупее

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0
Федя Прозоров

Он летает на актуальной версии айос

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0
Непонятный химик

Да. 15.0.2 сейчас - ухудшений давно не наблюдаю после обновлений

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0
Илья Тимерханов

Пользуюсь 11, всё ещё актуален

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3
rustyrazor

Он не был актуален даже на момент выхода.
Стремный дизайн, стремные рамки, дисплей из 2010-го. До выхода 12-го айфона нормальными были только прошки. Ну а если нет денег на прошку, то лучше уж взять что-то за 55К (или сколько там 11 стоил на старте) на андроиде.

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–1
Федя Прозоров

Сам ты мусор

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1
rustyrazor

Хоспади, ох уж эти владельцы не про-версий айфонов))

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–4
Федя Прозоров

Ох уж эти мажоры, унижающие сяомиста со стажем

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2
rustyrazor

Не ну сяоми это, конечно, святое.

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0
Dmitry Pasyutin
Ответить
0
stikerman

Как мы докатились до такой жизни? Аренда блять айфона.

Ответить
1
Dmitry Pasyutin

Главное что нет войны

Ответить
6
Dmitry Pasyutin
Ответить
3
new_comment

Дно будет, когда престижио в аренду будет.

Ответить
2
Сталин спас Россию

"Мы" это кто?

Ответить
0
stikerman

Человечество

Ответить
1
Сталин спас Россию

Не нужно так обобщать

Ответить
2
stikerman

Ладно, Россияне

Ответить
1
Федя Прозоров

Абидна

Ответить
0
stikerman

Я не плачу, это аренда айфона в глаз попала

Ответить
0
Федя Прозоров

Нет, спрятанная в жопе кнопочная нокия зазвонила

Ответить
1
Федя Прозоров

Кто покупает сяоми на путинские деньги

Ответить
0
Сталин спас Россию

Эти люди примерно в семьсот раз адекватнее берущих айфоны в кредит

Ответить
0
Федя Прозоров

Сложно назвать адекватными людьми тех, кто на путинских сяоми читает в электричке яндекс дзен

Ответить
1
Сталин спас Россию

То ли дело читать твиттер на кредитном айфоне

Ответить
0
Федя Прозоров

Это да, бляяяяяя

Ответить
0
andorus

Еба, чел не льсти себе. Просыпаемся, мы пол жизни проводим перед двумя экранами, нет ничего удивительного, это уже обыденность

Ответить
0
Сталин спас Россию

И что?

Ответить
0
andorus

Хуя себе, вот это ход, ловко ты

Ответить
0
Сталин спас Россию

Я рил не вижу логической связи между этими вещами

Ответить
0
andorus

Когда в диалоге звучит «и что», я теряю интерес, забей

Ответить
0
Федя Прозоров

Потому что иначе заиметь айфон сложно

Ответить
0
stikerman

Ну хз, по моему не сложно, но арендовать телефон, это прям показатель уровня жизни

Ответить
0
Федя Прозоров

На западе нормально брать (или было нормально) айфон в двухлетний контракт у оператора, но у нас такая практика не прижилась

Ответить
0
stikerman

От оператора я знаю что берут, но тут же тупо аренда, по факту если на западе телефон будет твоим, у нас, плати и не будет он твоим, они же явно рассчитываб что взял, разбил и выкупаешь уже битый. Мож и ошибаюсь.

Ответить
0
Федя Прозоров

В прошлой версии лизинга телефон можно было выкупить, но ты переплачиваешь за услугу по замене экрана

Ответить
0
Слава Инженеров

что в этом такого? весь мир прокачивает шеринг

Ответить
0
New

Когда уже сделают аренду девушек?
или партнера?
чтобы не искать себе девушку, а просто взять в аренду на месяц.

и чтобы потом за потертости ответственности не нести.....

Ответить
0
господин Эдик

Это уже есть

Ответить
1
Федя Прозоров

Эскорт?

Ответить
1
kerokero

Давно уже придумали...

Ответить
1
New

это не то...
я ж про аренду говорю.
и чтобы потертости можно было оставлять и царапины

"В МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за потёртости и мелкие царапины во время использования."

Ответить
0
kerokero

Аренда тоже существует, про царапины тоже можно договориться, наверно.

Ответить
0
Федя Прозоров

Это не спасет тебя от одиночества

Ответить
0
New

так я и не собирался от него спасаться.
мне комфортно одному

Ответить
0
Непрерывный историк

А можно на день? Для тиндера пофоткаться в зеркало

Ответить
0
Some Dude

на авито таких предложений еще нет? раз уж там коробки от видеокарт продают и пакеты из магазинов с бижутерией

Ответить
1
Some Dude

аренда квартир - √
аренда машин - √
аренда вычислительных мощностей - √
аренда мобилок - √
аренда женщин/мужчин для секса - √
аренда рабочих - √
что дальше?

Ответить
0
Федя Прозоров

Аренда робата

Ответить
0
Федя Прозоров

@Бамбл

Ответить
1
Some Dude

но зачем?

Ответить
0
Федя Прозоров

Прекрасная замена тебя

Ответить
1
Some Dude

смотря в какой области

Ответить
1
Федя Прозоров

Во всех

Ответить
0
Федя Прозоров

Даже в лени - ты встанешь с кровати поссать, а выключенный робот продолжит лежать

Ответить
0
New

аренда животных для секса.
аренда воздуха
аренда одежды
аренда еды

Ответить
0
Some Dude

аренда еды

думал над этим, но сложно будет реализовать для чего-то, кроме кукурузы и орехов)

Ответить
0
New

расскажи про кукурузу.
интересно стало

Ответить
0
Some Dude

берешь в аренду кукурузу, ешь ее, идешь в туалет, сдаешь кукурузу. с орехами так же

Ответить
0
New

ахахахахха

Ответить
0
Сталин спас Россию

Сука это охуенно 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить
0
AZP

А поминутно можно, как самокат?

Ответить
0
Федя Прозоров

молодёжи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства

Только будь добр плати арендную плату

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0
Территориальный глобус

Я думал что айфон в кредит это был донный уровень потреблядства. Но МТС пошли дальше, точнее, глубже .

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0
Грамотный будильник

Бред.

Проще в кредит взять.

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0

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