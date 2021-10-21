МТС запустила аренду смартфонов в партнёрстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, рассказали «Коммерсанту» в компании. Срок аренды — от одного до 12 месяцев.

Пока сервис работает в пилотном режиме в Москве и Подмосковье. После компания решит, запускать ли услугу в других регионах и расширять ли выбор телефонов.