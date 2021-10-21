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Новости
Артём Мазанов

Boring Company Илона Маска разрешили построить 51 станцию автомобильной подземки под Лас-Вегасом Статьи редакции

Продолжительность системы туннелей — 46 километров.

20 20 комментариев
498 просмотров

Власти округа Кларк (штат Невада) одобрили планы Boring Company по созданию системы туннелей Vegas Loop. Это только согласование маршрута и разрешение на использование земли, компания Илона Маска теперь должна получить технические разрешения на строительство каждой отдельной станции и договориться с властями Лас-Вегаса. Чиновники города рассказали, что документы могут подписать уже в ноябре.

The Boring Company @boringcompany
Vegas Loop is expanding - 29 miles and 51 stations!
Thanks to the Clark County team for the great partnership and to the Commissioners for unanimous approval. https://twitter.com/ClarkCountyNV/status/1450877187779796992

Boring Company будет отдавать властям округа часть дохода за пользование землёй. Если квартальный валовой доход будет меньше или равен 17,5 миллионам долларов, — 0,5% с этой суммы, за доход выше — ещё 5%.

В Boring Company рассказали, что будут строить Vegas Loop поэтапно — как только работы на станции завершат, её откроют. Компания планирует построить 5-10 станций в течение первых шести месяцев после проекта, а затем строить от 15 до 20 станций в год. Всё строительство хотят завершить за три года.

Поездка почти на шесть километров между конференц-центром Лас-Вегаса и стадионом Allegiant займёт шесть минут и будет стоить шесть долларов за автомобиль. «Это не транспорт для богатых, он будет доступным и удобным для всех», — уточнили в компании. Большинство поездок, скорее всего, будут стоить дороже, чем общественный транспорт.

Первую станцию Boring Company пообещала открыть «через пару месяцев» — на бульваре Лас-Вегас-Стрип. По словам представителя компании, каждый час по Vegas Loop будут проезжать 57 тысяч автомобилей Tesla. Электромобили не будут забирать людей на промежуточных станциях, пассажиров будут доставлять от пункта отправления к пункту назначения.

В Лас-Вегасе у Boring Company уже есть несколько туннелей в окрестностях главного конференц-центра города длиной 2,74 километра. Компания планировала, что по ним будут перевозить до 4,4 тысячи пассажиров в час, но в начале 2021 года перевозила только 576 пассажиров, в том числе из-за ограничений связанных с пожарной безопасностью.

#новости #илонмаск #boringcompany

20 20 комментариев
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Антигравитационный торт

Миллиардеры придумали метро

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13
Немецкий единорожек88

но для автомобилей

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6
Антигравитационный торт

надо сцепить их группами

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3
Антигравитационный торт

тесла-маршрутка

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4
Немецкий единорожек88

и построить 5G-сеть, систему рекламы

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1
Персональный Орзэмэс

а потом увеличить вместимость, что-то типо автобусов, а можно еще и как поезд на рельсы поставить...
да ну хуйня какая-то...

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1
Leha Shum

Там можно продавать рекламу!

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1
Музыкальный ключ

Может он там как нить через центр земли до нас добурит и заберет...

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2
Антигравитационный торт

все деньги

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1
Музыкальный ключ
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1
Солнечный Женя

Метро американской мечты - на машине))
Какая то ебанистика, не представляю с чего вдруг ему денег на это дали

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1
Почтовый томагавк_два

Видимо с того, что он умеет преподносить идеи

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0
Солнечный Женя

Или за имя чисто

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1
Иной чувак

но в начале 2021 года перевозила только 576 пассажиров.

Что же пошло не так?

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1
Солнечный Женя

Никто не хочет ехать под землёй, кто бы мог подумать))

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0
Старший вентилятор

Надо было ему в Дубае это всё делать. Там вроде любят всякие технологичные штуки, и готовы тратить на них дохуя денег. Мигом бы всё согласовали и построили туннели ещё 5 лет назад.

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0
Лим Кирсанов

В Дубаи нет такой залупьі с пробками

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0
Старший вентилятор

Не чтобы решить проблему пробок. А чтобы отработать технологию и показать её работоспособность. Шейхи за новую игрушку заплатят, даже если она не особо полезна.

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0
Shenmue

Вот и я думаю, где бы нам такую же Маску отхватить

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0
Закомплексованная Душа

Нахуя, выяснилось же что это бесполезная хуйня

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