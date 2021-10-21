Boring Company Илона Маска разрешили построить 51 станцию автомобильной подземки под Лас-Вегасом Статьи редакции
Продолжительность системы туннелей — 46 километров.
Власти округа Кларк (штат Невада) одобрили планы Boring Company по созданию системы туннелей Vegas Loop. Это только согласование маршрута и разрешение на использование земли, компания Илона Маска теперь должна получить технические разрешения на строительство каждой отдельной станции и договориться с властями Лас-Вегаса. Чиновники города рассказали, что документы могут подписать уже в ноябре.
Boring Company будет отдавать властям округа часть дохода за пользование землёй. Если квартальный валовой доход будет меньше или равен 17,5 миллионам долларов, — 0,5% с этой суммы, за доход выше — ещё 5%.
В Boring Company рассказали, что будут строить Vegas Loop поэтапно — как только работы на станции завершат, её откроют. Компания планирует построить 5-10 станций в течение первых шести месяцев после проекта, а затем строить от 15 до 20 станций в год. Всё строительство хотят завершить за три года.
Поездка почти на шесть километров между конференц-центром Лас-Вегаса и стадионом Allegiant займёт шесть минут и будет стоить шесть долларов за автомобиль. «Это не транспорт для богатых, он будет доступным и удобным для всех», — уточнили в компании. Большинство поездок, скорее всего, будут стоить дороже, чем общественный транспорт.
Первую станцию Boring Company пообещала открыть «через пару месяцев» — на бульваре Лас-Вегас-Стрип. По словам представителя компании, каждый час по Vegas Loop будут проезжать 57 тысяч автомобилей Tesla. Электромобили не будут забирать людей на промежуточных станциях, пассажиров будут доставлять от пункта отправления к пункту назначения.
В Лас-Вегасе у Boring Company уже есть несколько туннелей в окрестностях главного конференц-центра города длиной 2,74 километра. Компания планировала, что по ним будут перевозить до 4,4 тысячи пассажиров в час, но в начале 2021 года перевозила только 576 пассажиров, в том числе из-за ограничений связанных с пожарной безопасностью.