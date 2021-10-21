Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды — предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а её задержали только по причине того, что она робот.

Ай-Да была выключена во время содержания под стражей, поэтому, надеюсь, она не была слишком травмирована инцидентом. И после дипломатических переговоров, к счастью, ей разрешили оставить свои глазные камеры.

