В Египте на десять дней задержали робота-художницу. Власти думали, что она шпионка Статьи редакции
Пограничники хотели извлечь камеры из глаз Ай-Ды, с помощью которых она рисует.
Британскую художницу-робота Ай-Ду задержали в аэропорту Египта, когда она направлялась на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы «Вечность — это сейчас». Власти заподозрили, что она может быть частью шпионского плана. Об этом сообщает The Guardian.
Её удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября. По словам создателя и представителя Ай-Ды Эдайна Миллера, британский посол «работал ночами напролёт», чтобы вызволить художницу.
Подозревать в шпионаже её стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на её наблюдения. Пограничные службы также забеспокоились из-за того, что она может вести разговор.
Ай-Ду создали в 2019 году и назвали в честь программистки Ады Лавлейс. На выставке «Вечность — это сейчас» она представит глиняную скульптуру-автопортрет трёхногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека. Как сообщил Миллер, на создание работы она вдохновилась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?».