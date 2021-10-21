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Новости
Sasha Shambilova

В Египте на десять дней задержали робота-художницу. Власти думали, что она шпионка Статьи редакции

Пограничники хотели извлечь камеры из глаз Ай-Ды, с помощью которых она рисует.

24 24 комментария
3153 просмотров
Фото PR

Британскую художницу-робота Ай-Ду задержали в аэропорту Египта, когда она направлялась на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы «Вечность — это сейчас». Власти заподозрили, что она может быть частью шпионского плана. Об этом сообщает The Guardian.

Её удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября. По словам создателя и представителя Ай-Ды Эдайна Миллера, британский посол «работал ночами напролёт», чтобы вызволить художницу.

Подозревать в шпионаже её стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на её наблюдения. Пограничные службы также забеспокоились из-за того, что она может вести разговор.

Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды — предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а её задержали только по причине того, что она робот.

Ай-Да была выключена во время содержания под стражей, поэтому, надеюсь, она не была слишком травмирована инцидентом. И после дипломатических переговоров, к счастью, ей разрешили оставить свои глазные камеры.

Эйдан Миллер
создатель Ай-Ды
Фото PA

Ай-Ду создали в 2019 году и назвали в честь программистки Ады Лавлейс. На выставке «Вечность — это сейчас» она представит глиняную скульптуру-автопортрет трёхногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека. Как сообщил Миллер, на создание работы она вдохновилась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?».

#новости #технологии #египет #великобритания #арт

24 24 комментария
23
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Значительный фитиль
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30
Вольный огонь

Бля хорошо, спасибо

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1
Музыкальный ключ

ред.

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22
Старший вентилятор

её задержали только по причине того, что она робот

Дискриминация на основании вычислительной системы. Что дальше блять, всем кто думает спомощью 0 и 1 нацепим жёлтые молнии на манипулятор и отправим в цифровой концлагерь?

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5
Вольный огонь

цифровой концлагерь

Нет, это для москвичей

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4
Evgeny Kovalyov

Просто Саша ещё пока учится в кликбейт-заголовки.

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0
Старший вентилятор

При чём здесь Саша? Я процитировал слова создателя этого робата.

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0
Иной чувак

Свободу робатам, суки!

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6
Иван Грозный

кожаные ублюдки

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4
1 2

@Бамбл
Тут твоих обижают. Сделай что-нибудь

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1
Иной чувак
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4
kotova lidiya

Это когда это такое уже успели? В смысле, непонятно вообще ничего - прям робот, прям сам ходит и что-то ваяет? Они уже так продвинулись, да?

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1
Evgeny Kovalyov

Просто пост написан максимально хуёво, но кипиай по нагону трафика выполнен. Это ж ТЖ, тут такое допускается.

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3
Фейхтвангер

Нет, конечно. Не понимаю, почему об этом пишут, как о чем-то живом. Ясно же, что перевозили в багаже кучу техники, нашпигованной записывающими устройствами. Вот таможня и проверяла столько времени, с какой целью ввозят в страну.

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1
Паша Цветомузыка

А дружок её где?

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1
Персональный Орзэмэс

шо с лицом? бахнул уже с утра?

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0
Компьютерный цветок

Пельменiв

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2
Персональный Орзэмэс

одобряю

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0
Компьютерный цветок

большое спасибо

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1
сироп от щекотки

хотели вытащить камеры из глаз

Напоминает ту историю из Гомеля

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1
Bitchcraft

Что за Киберпанк 2021

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1
Избирательный Валера

я вот только одного не пойму, почему имя у робота татарское?

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0
Georgi Yudin

Сжечь на костре! Если не сгорит, то ведьма 😑

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0
Иной чувак

трёхногого робота

Это не нога

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0
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