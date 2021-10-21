Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора. Решение пока не вступило в силу Статьи редакции
Решение приняли по иску швейцарской компании Sqwin. По её мнению, установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает её патент.
Ограничение коснулось 61 модели — от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение.
В решении суда содержится перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».
Решение суда первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
В июле по иску компании Sqwin SA суд запретил работу Samsung Pay в России. Но в этом решении не были указаны модели, на которых работает эта система. После этого швейцарская компания подала ходатайство, в котором указала, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.