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Новости
Артём Мазанов

Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора. Решение пока не вступило в силу Статьи редакции

Решение приняли по иску швейцарской компании Sqwin. По её мнению, установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает её патент.

29 29 комментариев
5627 просмотров

Ограничение коснулось 61 модели — от выпущенного в 2017 Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение.

В решении суда содержится перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Решение суда первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

В июле по иску компании Sqwin SA суд запретил работу Samsung Pay в России. Но в этом решении не были указаны модели, на которых работает эта система. После этого швейцарская компания подала ходатайство, в котором указала, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.

Суд запретил работу Samsung Pay в России из-за…
Если его не обжалуют.
tjournal.ru

#новости #право #samsung

29 29 комментариев
9
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29 комментариев
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Территориальный глобус

А помнится, Самсунг как никто другой лизнули с этой предустановкой приложений. Будет им уроком

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17
Shenmue

Сквин импатентные

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1
Иной чувак

Эльдар Викторович заёрзал на стуле

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9
Персональный Орзэмэс

с членами

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9
Джейсон Роланд

Господи про него ещё кто то помнит

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5
Непонятный химик

@Eldar Murtazin

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1
Куриный муж

думаешь Самсунг перестанет заносить?

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4
Непонятный химик

Очередной самсунг взорвался в кармане

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1
Музыкальный ключ
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7
Комсомольский турник

60 моделей ебанись

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5
Территориальный глобус

Теперь будет 60 оттенков серых смартфонов

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5
Nick Rosenberg

Да и хорошо же, без предустановленного софта, еще и на квалкомах.

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3
Персональный Орзэмэс

теперь будет только топ за свои деньги

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1
Территориальный глобус

Топ кирпич в Крыму за свои деньги

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2
Andre Macareno

S и ноуты на квалкомме так и покупали же

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0
Немецкий единорожек88

это тебе не ифон

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4
Андрей Кусочкин

Самсунг фсё?

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0
Непонятный химик

🤞🏿

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1
Shenmue

VAG группа же выплыла

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0
Haptob

Ну список-то дайте

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1
Shenmue

Список дополняется, вон ещё одна модель прибилась

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0
Моральный паркур

До новейших fold и flip которым уже два годаи их нет в продаже? Или все же актуальные модели?

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0
Никита Сокол

новые вышли в августе, и есть они в продаже

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0
Моральный паркур

Так они и не указаны в заявлении. Пока суд длился вышли новые поколения, на них запрет не распространяется

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0
Персональный Орзэмэс

Апл проплатила Sqwin ?

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0
Shenmue

АПЛ проплатила Squirt

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0
Управляющий Денис

Довольно гнусмас

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0
Персональный Орзэмэс

БЫЛО ЖЕ 60 !!
ЧТО ДОБАВИЛИ?
ЧТО ДОБАВИЛИ Я ВАС СПРАШИВАЮ !!!!

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0
Владимир Коряжкин

Я не понимаю одного, какого хера патентный спор между корейской и швейцарской компанией решается в паРашинском суде?

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0
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