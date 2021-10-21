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Новости
Sasha Shambilova

Актрису из Уссурийска, пародировавшую представителя МВД в шоу Виталия Наливкина, приговорили к трём месяцам колонии Статьи редакции

Она якобы нарушила административный надзор, который установили за «посягательство на общественный порядок».

19 19 комментариев
924 просмотров
Видео с ютуб-канала BARAKuda

Ларису Кривоносову, игравшую «представительницу МВД Уссурийского района» Марину Вульф в шоу о чиновнике Виталии Наливкине, приговорили к трём месяцам лишения свободы за «уклонение от административного надзора». Заседание Уссурийского районного суда состоялось 19 октября. Об этом сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

Как сообщают в ведомстве, в апреле 2017 года женщина условно-досрочно освободилась из колонии, в которой пребывала по делу о ранении ножом знакомого в состоянии алкогольного опьянения. В августе 2020 года она «стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность», из-за чего суд установил административный надзор.

Кривоносовой запретили покидать дом ночью, выезжать за пределы округа, а также ей нужно было отмечаться в участке. В МВД заявляют, что женщина игнорировала ограничения, в связи с чем её и приговорили к трём месяцам заключения.

В сентября Кривоносову арестовали на 10 суток за «систематическое нарушение административных ограничений». Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.

Марина Вульф — образ представителей правоохранительных органов, пародия на главного официального представителя МВД России Ирину Волк. Последнее видео с Кривоносовой вышло 20 сентября. За время шоу у Вульф меняются погоны: подполковник полиции, полковник и генерал-майор.

#новости #право #youtube

19 19 комментариев
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Head Hunter

Эх, сильно видать прототип персонажа задело)

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16
Персональный Орзэмэс

ну совсем же непохожи!

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8
Персональный Орзэмэс

хотя если подумать как она будет выглядеть через 30 лет...

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1
Антон Лисин

5

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5
Николай

Видно профессионализм. Поза, "крадущаяся" на стол, видно на столе в кабинете повышения и получены.

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1
Грамотный будильник

Как две капли же

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1
Вредный парфюмер

SEMEN

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0
Старший вентилятор

Да что с этой страной не так

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11
Иной чувак

Кафка в гробу вертится аки ротор

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11
Почтовый томагавк_два

Пара нод

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0
Егор Владимирович

Даже если это совпадение и её закрыли "по делу", то в эту хуйню никто не поверит уже. Всем всё понятно, у Волк полыхает жопа)

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8
Иной чувак

Ирина единственный волк, выступающий в цирке

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6
Персональный Орзэмэс

за тобой уже выехали

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2
Иной чувак

Ой

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1
Солнечный Женя

Ирина Волк явно сгорела с пародии))

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5
Виталий Чухнов

приговорили к трём месяцам колонии

приговорили к трём годам заключения.

Вы уж определитесь

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2
Вредный парфюмер

Ещё не проснултсь

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0
Necronomicon

Руssкие это стерпят?

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1
Vyacheslav Khristolyubov
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0
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