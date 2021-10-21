Она якобы нарушила административный надзор, который установили за «посягательство на общественный порядок».

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Ларису Кривоносову, игравшую «представительницу МВД Уссурийского района» Марину Вульф в шоу о чиновнике Виталии Наливкине, приговорили к трём месяцам лишения свободы за «уклонение от административного надзора». Заседание Уссурийского районного суда состоялось 19 октября. Об этом сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

Как сообщают в ведомстве, в апреле 2017 года женщина условно-досрочно освободилась из колонии, в которой пребывала по делу о ранении ножом знакомого в состоянии алкогольного опьянения. В августе 2020 года она «стала совершать нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность», из-за чего суд установил административный надзор.

Кривоносовой запретили покидать дом ночью, выезжать за пределы округа, а также ей нужно было отмечаться в участке. В МВД заявляют, что женщина игнорировала ограничения, в связи с чем её и приговорили к трём месяцам заключения.

В сентября Кривоносову арестовали на 10 суток за «систематическое нарушение административных ограничений». Перед этим её оштрафовали на тысячу рублей за ношение полицейской формы.