В Москве объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции
Закроют МФЦ, кафе, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, салоны красоты и кинотеатры.
О досрочном введении нерабочих дней в столице сообщил мэр города Сергей Собянин. Он также постановил «приостановить работу» всех предприятий, кроме продовольственных магазинов и аптек.
Во время локдауна:
- приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, стоматологических кабинетов, кинотеатров, концертных залов и цирков;
- посещать театры и музеи можно только вакцинированным гражданам в масках при 50% заполняемости;
- в детских садах и школах Москвы на время нерабочих дней введут каникулы;
запрещаются массовые культурные и зрелищные мероприятия, их проведение возможно только по согласованию с Роспотребнадзором и при наличии QR-кода;
- приостанавливается работа МФЦ. «Госуслуги» продолжат работать в прежнем формате.
После окончания локдауна Собянин также ввёл ряд мер, ограничивающих распространение Covid-19:
- пожилым гражданам и людям из групп риска заблокируют бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся вакцинированных или переболевших
В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
— Там революция, барыня!
— О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
— Они хотят, чтобы не было богатых.
— Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных.