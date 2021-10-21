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Новости
Sasha Shambilova

В Москве объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции

Закроют МФЦ, кафе, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, салоны красоты и кинотеатры.

О досрочном введении нерабочих дней в столице сообщил мэр города Сергей Собянин. Он также постановил «приостановить работу» всех предприятий, кроме продовольственных магазинов и аптек.

Во время локдауна:

  • приостанавливается работа непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, стоматологических кабинетов, кинотеатров, концертных залов и цирков;
  • посещать театры и музеи можно только вакцинированным гражданам в масках при 50% заполняемости;
  • в детских садах и школах Москвы на время нерабочих дней введут каникулы;

  • запрещаются массовые культурные и зрелищные мероприятия, их проведение возможно только по согласованию с Роспотребнадзором и при наличии QR-кода;

  • приостанавливается работа МФЦ. «Госуслуги» продолжат работать в прежнем формате.

После окончания локдауна Собянин также ввёл ряд мер, ограничивающих распространение Covid-19:

  • пожилым гражданам и людям из групп риска заблокируют бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся вакцинированных или переболевших

#новости

4029 просмотров
Статья дополняется
60 60 комментариев
1
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Иван Грозный

не локдаун, а каникулы

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31
Vyacheslav Khristolyubov

Не рост заболеваемости, а отрицательное падение

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1
Иван Грозный

положительное
ftfy

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2
Удачный Илья

Пизда каефшкам, фитнес залам и парикмахерским

Ответить
11
Конечный динозавр

На неделю же всего )))))

Ответить
4
Vyacheslav Khristolyubov

)))))

Именно такие эмоции сейчас испытывают бизнесмены

Ответить
7
Удачный Илья

так продлевать еще на неделю скорее всего будут

Ответить
3
Конечный динозавр

Сколько скобочек нужно поставить, чтобы новое ядро распознало сарказм?

Ответить
3
Удачный Илья

опять олды травят

Ответить
5
Солёная Капля

продлят, как обычно

Ответить
0
Огромный хот-дог
Ответить
1
Екатерина Кузнецова

Все равно никуда не хожу

Ответить
7
Последствия Диморфизма

второй год?

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

С приходом холода

Ответить
0
Последствия Диморфизма

тогда тебе срочно над на мальдивы, просвещаться

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

я только за

Ответить
0
Последствия Диморфизма

а чо мужик?

Ответить
0
Andrew Sychev

О вези даму погреться на солнышке. Не мужик чтоле?

Ответить
0
Позвольте, выскажу мнение
Ответить
7
Рыжий

жиза

Ответить
0
Иной чувак

Список нерабочих дней дополняется✏️

Ответить
4
stikerman

Как хорошо что я нищий и бизнеса нету.

Ответить
4
Артем Ляховец

Как всегда, о "хорошем" (нерабочие дни, выплаты и т.д) объявляет дед, а о всех "плохих" бонусах, которые идут в придачу (ограничения, qr-кодах), кто-то другой. Типа смотрите, царь то у нас хороший, о народе думает, это бояре плохие, козни строят. 🤡 ред.

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1
Автономный цвет

Ладно, пожалуй Москве бы падение экономики не помешало, а то местные слишком уж внаглую за последние годы начали зажираться.

Ответить
–5
Александр Степанов

Что за бред ?)

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1
Llaren Hlaalo

Если бы это падение отражалось в росте регионов, то можно хоть логику найти, а так это падение ради самого падения, что может отразится и на регионах в каком-то (негативном) смысле.

Ответить
1
Автономный цвет

И не нужно, чтоб отражалось. Хотя бы чуточку сбитая с внутримкадного хипстерата спесь - уже плюс.

Ответить
–1
Последствия Диморфизма

если упадет в маскве, то в регионах будет ад и содомия. люди с пёсьими головами

Ответить
0
Автономный цвет

Обоснуй

Ответить
0
Llaren Hlaalo

Хипстерат не пострадает, это уж точно. Смузи каждому в дом руками Раджаба привезут без проблем, а потом они прогуляются по Арбату и Воробьёвым, думая что найдут там какое-то вдохновение. А вот РЕАЛЬНЫЙ средний класс с <60k зп, таки может пососать бибу.

Ответить
0
Последствия Диморфизма

глядишь, смогут протянуть на 200к в месяц теперь

Ответить
0
Верующий Илья

Правильно, всё по заветам коммунистов. Плохо, когда меньшинство живёт сильно лучше большинства, поэтому пускай вообще всё будут жить плохо :)

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
— Там революция, барыня!
— О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
— Они хотят, чтобы не было богатых.
— Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных.

Ответить
0
Алексей Логачев

К вопросам из зала: а кто-то не работает в эти дни. Вот сотрудники фитнесов, салонов красоты и т.п. работать не будут :))

Ответить
0
Сергей Новиков

Блин, а я постричься хотел...

Ответить
0
Запасной корабль

вот теперь ходи волосатый

Ответить
0
Запасной корабль
Ответить
1
Последствия Диморфизма

сдам в аренду опасную бритву

Ответить
0
Погибший Мика

Я узнал, что буду работать.
Отдыхайте за мой счёт сволочи.

Ответить
0
Евгений Новиков

Госслужба работает((
На удаленке

Ответить
0
Другой Ник

😞

Ответить
0
Alexey Shirshov

А шашлыки? Что с ними?

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

Если тихонько, то можно.

Ответить
0
Сильный Валера

Шашлыки будут после выплот

Ответить
0
norm

https://youtu.be/uvgphT40dM0

Ответить
0
Zorbite

Да ну ёмана!!! В мой отпуск!!!! Сволочи!!!

Ответить
0
Последствия Диморфизма

слыш, сиди дома

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0
Zorbite

И так бы сидел, но обидно же. Ладно, остаётся надеяться, что как и весной, на мою контору это не будет распространяться.

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0
Сильный Валера

Я сегодня покакал пчёлкой

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0
Mark Black

Через неделю?

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0
Rex Sacrorum

Не хотят вызвать гнев антиковидных шизоидов, и даже с пук кодам теперь нельзя. Печалька.

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0
Вредный парфюмер

Отлично съездил в МСК 😒 на неделю

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0
Никита Жуйков

Как будто Москвичи собирались сидеть всю неделю каникулов по домам)))

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0
Romula Daraa

почему просто не перестать госпитализировать невакцинированных 70+, потом 65+ и т.д.? зачем все эти ограничения, дайте уже пегсионерам откинуться

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0
Социалистический череп

Интересно, а доставки работают?

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0
Серебряный химик

Спасибо до свидания идите нахуй

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0
Савва Соловецкий

Почему нельзя сделать локдаун только для непривитых? Их бы работодатели быстро "простимулировали" пойти на вакцинацию.

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0
Верный танк88

ждем повтора в Нижнем и Питере

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0
Личной ящик

В Европе и Австралии люди выходили на протесты и отстаивали своё право на свободу передвижения. Будут ли отстаивать свои права русские в комментариях на тж и Твиттере?

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0
Значительный фитиль

ура выходные

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0
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