За каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером, заплатят по шесть тысяч рублей.

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«Яндекс.Еда» разработала меры для поддержки ресторанов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России, рассказали vc.ru в компании.

Какими будут меры поддержки

Комиссию на заказы с собой обнулят с 22 октября и до конца ноября.

Рестораны могут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.

За каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» единовременно выплатит шесть тысяч рублей.

Компания вложит дополнительную сумму в поддержку курьеров, которая уже действует у сервиса. Например, сейчас у сервиса есть страховка от несчастных случаев на время доставки и расширенная — она действует круглосуточно.

Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. Во время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов, в частности — временно отменила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами и выделила по 100 бесплатных доставок. Сервис обнулял комиссию на заказы с собой с октября и до конца 2020 года — на поддержку выделили ещё 120 млн рублей, а также летом для московских ресторанов — тогда потратили 50 млн рублей.

TJ спросил у Delivery Club, планирует ли сервис тоже объявлять новые меры поддержки для заведений. По словам представителя компании, главное, что сервис сейчас может дать ресторанам — «заказы на доставку и навынос».

Мы отлично понимаем полезность разных мер поддержки и концентрируемся на том, что дает реальный эффект. Мы постоянно инвестируем в привлечение новых пользователей, на следующей неделе запустим ряд дополнительных мер, направленных на стимулирование спроса. Это наша стратегия на новый этап ограничений — мы хотим дать ресторанам как можно больше заказов. пресс-служба Delivery Club