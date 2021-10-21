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Новости
Новости vc.ru

«Яндекс.Еда» на фоне новых ограничений обнулит комиссию на заказы с собой и выделит 150 млн руб на поддержку партнёров Статьи редакции

За каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером, заплатят по шесть тысяч рублей.

33 33 комментария
1996 просмотров

«Яндекс.Еда» разработала меры для поддержки ресторанов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России, рассказали vc.ru в компании.

Какими будут меры поддержки

  • Комиссию на заказы с собой обнулят с 22 октября и до конца ноября.
  • Рестораны могут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.
  • За каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» единовременно выплатит шесть тысяч рублей.
  • Компания вложит дополнительную сумму в поддержку курьеров, которая уже действует у сервиса. Например, сейчас у сервиса есть страховка от несчастных случаев на время доставки и расширенная — она действует круглосуточно.

Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. Во время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов, в частности — временно отменила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами и выделила по 100 бесплатных доставок. Сервис обнулял комиссию на заказы с собой с октября и до конца 2020 года — на поддержку выделили ещё 120 млн рублей, а также летом для московских ресторанов — тогда потратили 50 млн рублей.

TJ спросил у Delivery Club, планирует ли сервис тоже объявлять новые меры поддержки для заведений. По словам представителя компании, главное, что сервис сейчас может дать ресторанам — «заказы на доставку и навынос».

Мы отлично понимаем полезность разных мер поддержки и концентрируемся на том, что дает реальный эффект. Мы постоянно инвестируем в привлечение новых пользователей, на следующей неделе запустим ряд дополнительных мер, направленных на стимулирование спроса. Это наша стратегия на новый этап ограничений — мы хотим дать ресторанам как можно больше заказов.

пресс-служба Delivery Club

20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, а 21 октября в Москве ввелилокдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

#новости #яндекс #deliveryclub

33 33 комментария
14
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Желтый дым

Яндекс выделила много бабла на спасение своего бизнеса.

Надо было вот так

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19
Владимир Керенский

Опять плохо, да что ж ты будешь делать.

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6
Желтый дым

А кто сказал что это плохо?

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1
Компьютерный цветок

Закрой рот

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6
Желтый дым
Ответить
6
Справедливый Мурод

так ты не справился с заданием...

Ответить
1
Желтый дым

Чё это не справился, если справился

Ответить
4
Андрей Рядькин

Аж вены вздулись

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3
Люц Шнайдер

Прости, но это какая-то хуйня. Причём тут бизнес Яндекса? Они не будут брать комиссии на заказ еды с собой. Не платить комиссию прежде всего выгодно ресторану. Антиваксеры или те, кто не успел поставить вакцину, могут заказал еду через приложение и самостоятельно сходить за ней. Ну и нагрузка на курьеров немного снизится.

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3
Желтый дым

Прощаю

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3
Люц Шнайдер
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3
Конечный динозавр

с 22 октября и до конца ноября

спойлер по длительности каникул

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17
Справедливый Мурод

@Ангел Предохранитель достаточно явно?

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0
Удачный Илья

Мдэ

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1
Компьютерный цветок

Интересно, инициатива яндекса или очередной звонок из крематория

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4
Почтовый томагавк_два

Паразит спадает своего хозяина

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2
Selfish Ledger

Такой локдаун это подарок любому агрегатору доставок. Они боятся не справится с потоком заказов и новых клиентов.

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1
испанский смех

а че им бояться то, им похуй, нет института репутации

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1
Selfish Ledger

Заказы разгребать все равно придётся. Заранее готовятся.

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1
FOX

бизнес у нас конечно развивается вопреки
только сами себе могут помочь

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3
испанский смех

подкармливают кабанчиков

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2
Нужный Гоша

вообще как-то похуй, цена на доставку все равно будет 250р, нафиг надо

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1
испанский смех

а не хочешь в два раза от стоимости самого блюда? и перманентный высокий спрос

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0
Нужный Гоша

хуйня этот яндекс если живешь один. Какой смысл платить за доставку столько же, сколько за еду

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1
испанский смех

я заказываю напрямую в рестиках и доставках, без ебаных наценок агрегаторов за то же самое

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0
Нужный Гоша

я сам доезжаю, беру что надо и еду домой. Занимает 20-25 минут. Ждать куру яндекса 40-50минут чтоб еще полухолодное принёс, пффффф

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1
Иной чувак

вместе с Федерацией рестораторов, респираторов, курьеров и отельеров России

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0
Сергей Сергеич
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0
big black bird

А могли бы добавить сервисный сбор и заработать еще)

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0
испанский смех

так у них и есть

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0
Максим Костюков

"ввелилокдаун" 💁

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0
Logic

Мечта: чтобы государство так же поддерживало обычных граждан (а не только подельников ВВП):
Какими будут меры поддержки правительства РФ (версия "Dream");
Налоги обнулят с 22 октября и до конца 2021г..
Жители РФ могут разместить на госуслугах заявления на выплату пособия по факту нехватки денег в период очередного локдауна. И им ВЫПЛАТЯТ пособие.
За каждого сотрудника, который будет "работать/неработать" этот локдаун правительство единовременно выплатит компаниям шестьдесят тысяч рублей.
Правительство вложит дополнительную сумму в поддержку компаний, которые еще не подохли в предыдущие локдауны.

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0
Maksim Derkach

кому заплятят

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0
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