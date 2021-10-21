«Яндекс.Еда» на фоне новых ограничений обнулит комиссию на заказы с собой и выделит 150 млн руб на поддержку партнёров Статьи редакции
За каждого сотрудника, который будет подрабатывать курьером, заплатят по шесть тысяч рублей.
«Яндекс.Еда» разработала меры для поддержки ресторанов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России, рассказали vc.ru в компании.
Какими будут меры поддержки
- Комиссию на заказы с собой обнулят с 22 октября и до конца ноября.
- Рестораны могут разместить у входа наклейку с QR-кодом от «Яндекс.Еды», чтобы посетители могли отсканировать её, посмотреть меню и сделать заказ, не заходя внутрь заведения.
- За каждого сотрудника, который будет по совместительству работать курьером и выполнит от пяти доставок, «Яндекс.Еда» единовременно выплатит шесть тысяч рублей.
- Компания вложит дополнительную сумму в поддержку курьеров, которая уже действует у сервиса. Например, сейчас у сервиса есть страховка от несчастных случаев на время доставки и расширенная — она действует круглосуточно.
Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. Во время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов, в частности — временно отменила комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами и выделила по 100 бесплатных доставок. Сервис обнулял комиссию на заказы с собой с октября и до конца 2020 года — на поддержку выделили ещё 120 млн рублей, а также летом для московских ресторанов — тогда потратили 50 млн рублей.
TJ спросил у Delivery Club, планирует ли сервис тоже объявлять новые меры поддержки для заведений. По словам представителя компании, главное, что сервис сейчас может дать ресторанам — «заказы на доставку и навынос».
20 октября Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты, а 21 октября в Москве ввелилокдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только аптеки и продуктовые магазины.
Прости, но это какая-то хуйня. Причём тут бизнес Яндекса? Они не будут брать комиссии на заказ еды с собой. Не платить комиссию прежде всего выгодно ресторану. Антиваксеры или те, кто не успел поставить вакцину, могут заказал еду через приложение и самостоятельно сходить за ней. Ну и нагрузка на курьеров немного снизится.
Мечта: чтобы государство так же поддерживало обычных граждан (а не только подельников ВВП):
Какими будут меры поддержки правительства РФ (версия "Dream");
Налоги обнулят с 22 октября и до конца 2021г..
Жители РФ могут разместить на госуслугах заявления на выплату пособия по факту нехватки денег в период очередного локдауна. И им ВЫПЛАТЯТ пособие.
За каждого сотрудника, который будет "работать/неработать" этот локдаун правительство единовременно выплатит компаниям шестьдесят тысяч рублей.
Правительство вложит дополнительную сумму в поддержку компаний, которые еще не подохли в предыдущие локдауны.